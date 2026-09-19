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दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, NCW ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली में नाबालिग बच्ची के कथित गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. वहीं NCW ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से समयबद्ध जांच और 7 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

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प्रियंका गांधी ने दिल्ली में नाबालिग से रेप के मामले में सवाल पूछा. (File Photo-ITG)
प्रियंका गांधी ने दिल्ली में नाबालिग से रेप के मामले में सवाल पूछा. (File Photo-ITG)

दिल्ली में नाबालिग बच्ची के साथ कथित गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बच्ची के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं और उसके बाद उसे बर्बरता से मार डाला गया. कुछ ही दिनों पहले एक और नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया.

सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि 'देश में महिला सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और महिलाओं के विकास की सिर्फ खोखली बातें की जाती हैं. उन्होंने कहा कि सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, हिंसा होती है, मगर अपराधियों पर ठोस कार्रवाई की वे उम्मीद नहीं कर सकतीं और FIR तक दर्ज नहीं होते.' उन्होंने कहा कि समाज और सरकार दोनों महिलाओं को सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देने में पूरी तरह विफल हैं.

वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने बाहरी उत्तर दिल्ली में 16 साल की लड़की के कथित गैंगरेप और हत्या की खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है. NCW की अध्यक्ष विजया राहतकर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर समयबद्ध जांच, कड़ी पैरवी और फोरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की है. आयोग ने 7 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है.

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राहुल गांधी ने सरकार पर साधा था निशाना

इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी हत्या कर शव खुले मैदान में फेंक दिया गया और पुलिस को कई दिनों तक इसकी जानकारी नहीं थी.

एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि दिल्ली अब राजधानी नहीं रही, बल्कि महिलाओं के लिए डरावनी रोजमर्रा की कहानी बन गई है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया था कि दिल्ली पुलिस उनके नियंत्रण में है, तो आखिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है. उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या दिल्ली पुलिस का काम अब आम नागरिकों को डराने और धमकाने तक सीमित रह गया है, जबकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं. राहुल गांधी ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने, सख्त कार्रवाई और सजा देने की मांग की थी. साथ ही उन्होंने इस आपराधिक लापरवाही की जवाबदेही तय करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता.

केशवपुरम में भी मामला

दिल्ली के केशवपुरम थाने में दर्ज रेप के मामले में पुलिस ने 32 वर्षीय आरोपी विकास को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, 43 वर्षीय महिला की शिकायत पर संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी.शिकायत के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर आंखों की जांच कराने के बहाने महिला को अपने घर ले गया, जहां उसने कथित तौर पर महिला को बेहोश कर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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