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दिल्ली: सब्जी बनाने के विवाद में पत्नी की हत्या, पति ने मारी गोली

दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र में सब्जी बनाने को लेकर हुए विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. शुक्रवार शाम हुई इस वारदात के बाद आरोपी पति कमलेश ने पड़ोसियों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

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सब्जी पकाने के विवाद में पत्नी की हत्या से दहशत में स्थानीय लोग. (Photo: ITG)
सब्जी पकाने के विवाद में पत्नी की हत्या से दहशत में स्थानीय लोग. (Photo: ITG)

देश की राजधानी दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र इलाके से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां पति ने अपने पत्नी की महज सब्जी बनाने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. हालांकि, पड़ोसियों ने आरोपी पति को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है. पुलिस पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

सब्जी बनाने को लेकर हुई बहस और पत्नी को मार दी गोली
मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को घर में सब्जी बनाने को लेकर कथित तौर पर पति-पत्नी के बीच बहस हुई थी. इसी दौरान पति ने देसी कट्टा निकाला और पत्नी पर फायरिंग कर दी. जिससे पत्नी पूनम जमीन पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्याकांड के बाद जब पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो आरोपी उन्हें गुमराह करने लगा और कहने लगा है कि उसने हत्या नहीं की. लेकिन जब लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो लोगों ने उसको पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया.

आरोपी पति की पहचान कमलेश के रूप में हुई है. वह 6 महीना पहले ही तिगड़ी इलाके में पत्नी के साथ रहने आया था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से देसी कट्टा बरामद कर लिया गया है. पूरे मामले में आरोपी पति से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है.

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हत्या के वक्त नशे में था आरोपी पति
जांच में सामने आया है की वारदात के दौरान आरोपी पति कमलेश नशे में था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को इस संबंध में तिगड़ी थाने को सूचना मिली थी कि फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें एक महिला को गोली लगी है. पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला की मौत हो चुकी थी. 

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