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शराब ठेके में घुसकर चोरी... मुंह में दबा रखा था पौवा, दोनों हाथों से समेट लिया कैश, CCTV में कैद हुई घटना

उत्तर प्रदेश के औरैया में शराब ठेके से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां देशी शराब ठेके में सेल्समैन के बाथरूम जाने के दौरान एक युवक अंदर घुस गया और गोलक में रखे रुपये निकालने लगा. युवक ने मुंह में शराब का पौवा दबा रखा था. सीसीटीवी में वह दोनों हाथों से रुपये जेब में भरता नजर आया.

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औरैया के देसी शराब ठेके पर पहुंचा था आरोपी. (Photo: Screengrab)
औरैया के देसी शराब ठेके पर पहुंचा था आरोपी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के औरैया से चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां एक देशी शराब के ठेके में घुसकर एक युवक ने गल्ले में रखे रुपये चोरी कर लिए. चोरी करते वक्त युवक के मुंह में देसी शराब का पौवा दबा हुआ था और वह दोनों हाथों से गोलक के रुपये निकालकर अपनी जेब में भरता रहा. उसे शायद अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी करतूत CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है.

मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के ऊंचा चौकी इलाके में स्थित गढ़िया के देशी शराब ठेके का है. पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. घटना 17 सितंबर की शाम करीब 8:45 बजे की है. शराब ठेके पर सेल्समैन अजय पाल मौजूद था. कुछ देर के लिए वह बाथरूम चला गया.

यहां देखें Video

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बस इसी दौरान एक युवक ठेके के अंदर पहुंच गया. आसपास कोई नहीं था, तो उसने गल्ले यानी गोलक पर हाथ साफ करने का मौका देखा. CCTV फुटेज में युवक गोलक के पास जाता दिखाई देता है. इसके बाद वह उसमें रखी नकदी निकालना शुरू कर देता है.

यह भी पढ़ें: इंदौर में अजब-गजब चोरी का खुलासा: घर से गायब हो रहे थे हीरे-सोने के जेवरात; इंस्टाग्राम ने खोल दिया राज

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युवक ने चोरी के दौरान मुंह में देसी शराब का पौवा दबा रखा था. CCTV फुटेज के मुताबिक, युवक मुंह में शराब का क्वार्टर दबाए हुए गोलक से रुपये निकालता है. इसके बाद वह दोनों हाथों से नोट उठाकर अपनी जेब में भरता जाता है. युवक बेखौफ होकर रुपये निकालता रहा.

उसे शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऊपर लगा CCTV कैमरा उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा है. कुछ देर बाद सेल्समैन अजय पाल वापस लौटा. जब उसने गोलक देखा तो उसमें रखे रुपये गायब थे. इसके बाद ठेके पर हड़कंप मच गया. सेल्समैन ने CCTV फुटेज चेक की तो चोरी की पूरी तस्वीर सामने आ गई.

Auraiya Liquor Shop Theft Youth Steals Cash With Liquor Bottle In Mouth CCTV

फुटेज में युवक की पहचान के लिए पुलिस को अहम सुराग मिल गया. इसके बाद पीड़ित ने ऊंचा चौकी प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने के बाद अजीतमल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने CCTV फुटेज और दूसरे इनपुट के आधार पर युवक की पहचान सोनू के रूप में की. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीतमल शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी सोनू के कब्जे से 21,200 रुपये बरामद किए गए हैं. पीड़ित के मुताबिक, गोलक में कुल 23 हजार रुपये रखे थे. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बाकी 1,800 रुपये खर्च करने की बात बताई है. सेल्समैन के बाथरूम जाते ही ठेके में घुसना, गोलक से रुपये निकालना, दोनों हाथों से नोट जेब में भरना और मुंह में शराब का पौवा दबाए रखना, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया. फिलहाल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. वहीं, शराब के ठेके में हुई चोरी का यह CCTV वीडियो चर्चा में है.

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