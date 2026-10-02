Asian Games 2026 Day 13 Live: तीरंदाजी में आएगा एक और गोल्ड मेडल, महिला रिकर्व टीम फाइनल में

6:24 AM (3 मिनट पहले)

एशियन गेम्स में आज भारत का शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

तीरंदाजी

सुबह 5:55 बजे - रिकर्व विमेंस टीम सेमीफ़ाइनल - भारत (कुमकुम मोहोड, अंकिता भगत, कीर्ति) बनाम चीन

सुबह 6:25 बजे - रिकर्व विमेंस टीम पदक मैच - भारत

सुबह 8:20 बजे - रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल - भारत (धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोड) बनाम जापान

सुबह 8:50 बजे से - रिकर्व मिक्स्ड टीम मेडल मैच - भारत

सुबह 10:30 बजे - रिकर्व मेन्स टीम सेमीफ़ाइनल - भारत (धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे) बनाम ईरान

सुबह 11:25 बजे से - रिकर्व मेन्स टीम पदक मैच - भारत

मुक्केबाजी

सुबह 10 बजे - विमेंस 75 किलोग्राम फाइनल - लवलीना बोरगोहेन बनाम बाओ जियी (चीन)

दोपहर 2:15 बजे - विमेंस 65 किलोग्राम फाइनल - परवीन हुडा बनाम निएन-चिन चेन (चीनी ताइपे)

दोपहर 2:45 बजे - मेन्स 80 किलोग्राम वर्ग का फाइनल - अंकुश पंघल बनाम मिनसेओंग किम (साउथ कोरिया)

कैनो स्लैलम

सुबह 7:30 बजे - विमेंस कयाक क्रॉस इंडिविजुअल इवेंट - शिखा चौहान

सुबह 8 बजे - मेन्स कयाक क्रॉस व्यक्तिगत - हितेश केवट, प्रद्युम्न सिंह राठौड़

सुबह 10 बजे- विमेंस कयाक क्रॉस क्वार्टर फाइनल - शिखा चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:16 बजे - मेन्स कयाक क्रॉस क्वार्टर फाइनल - हितेश केवट (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), प्रद्युम्न सिंह राठौड़ (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:44 बजे - विमेंस कयाक क्रॉस सेमीफाइनल - शिखा चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:52 बजे - मेन्स कयाक क्रॉस सेमीफाइनल - हितेश केवट (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), प्रद्युम्न सिंह राठौड़ (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:40 बजे - विमेंस कयाक क्रॉस फाइनल - शिखा चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:44 बजे - मेन्स कयाक क्रॉस फाइनल - हितेश केवट (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), प्रद्युम्न सिंह राठौड़ (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

साइकिलिंग ट्रैक

सुबह 6:30 बजे - विमेंस ओमनीम स्क्रैच रेस 1/4 - हर्षिता जाखड़

सुबह 7 बजे - मेन्स केइरिन राउंड-1 हीट - रोनाल्डो सिंह लैटनजाम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो

सुबह 7:27 बजे - विमेंस ओम्नियम टेंपो रेस 2/4 - हर्षिता जाखड़

सुबह 7:45 बजे - मेन्स केइरिन रेपचेज प्रतियोगिता - रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:39 बजे - मेन्स केइरिन सेमीफाइनल - रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम(क्वालिफिकेशन पर निर्भर), डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:55 बजे - विमेंस ओम्नियम एलिमिनेशन रेस 3/4 - हर्षिता जाखड़

दोपह 12:16 बजे - मेन्स मैडिसन फाइनल - भारत (हर्षवीर सिंह सेखों और विश्वजीत सिंह)

दोपहर 1:27 बजे - मेन्स केइरिन फाइनल - रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 1:51 बजे - विमेंस ओमनीम पॉइंट्स रेस 4/4 - हर्षिता जाखड़

गोल्फ

सुबह 3:00 बजे - विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 3 - प्रणवी उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोक

सुबह 3:00 बजे - विमेंस टीम राउंड 3 - भारत

सुबह 7:10 बजे - मेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 3 - वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू

सुबह 7:10 बजे - मेन्स टीम तीसरा दौर - भारत

हॉकी

दोपहर 3:30 बजे - विमेंस टीम फाइनल - भारत बनाम चीन

रग्बी सेवन्स

सुबह 8:50 बजे - विमेंस टीम पूल ई - भारत बनाम मलेशिया

सेलिंग

सुबह 9:40 बजे - गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज़ रेस 7 - माही वर्मा

सेपक टक्ररा

सुबह 5:30 बजे - विमेंस क्वाड्रंट, ग्रुप ए - भारत (प्रिया देवी एलंगबाम, शिल्पा एलंगबम, मालेमंगनबी युमनाम, चाओबा देवी ओइनम, सेइख्रीएनो टेपा, माईपाक देवी अयेकपम) बनाम थाईलैंड

सुबह 10:30 बजे - विमेंस क्वाड्रन सेमीफाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 12 बजे - मेन्स क्वाड्रेंट सेमीफाइनल - भारत



तायक्वांडो

सुबह 6:20 बजे - मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, राउंड ऑफ़ 16 - कशिश मलिक बनाम सिउ वाई लैम (हॉन्ग कॉन्ग)

सुबह 6:50 बजे- मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, क्वार्टर फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 7:30 बजे - मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, सेमीफाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8 बजे- मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

वॉलीबॉल

सुबह 6:30 बजे - मेन्स टीम (5वें से 8वें स्थान तक) - भारत बनाम साउथ कोरिया

कुश्ती

सुबह 7:08 बजे - विमेंस 50 किलोग्राम 1/8 फाइनल - दीपांशी बनाम युई सुसाकी

सुबह 7:25 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम 1/8 फाइनल - रजत रुहाल बनाम येदिगे कासिमबेकल

सुबह 7:32 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम 1/8 फाइनल - प्रिया बनाम ऐपेरी मेडेट किज़ी

सुबह 8:02 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम 1/8 फाइनल - सुजीत बनाम सैयद उमर ज़ज़ई

सुबह 8:26 बजे - विमेंस 50 किलोग्राम 1/4 फाइनल - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8:31 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम 1/4 फाइनल - रजत रुहाल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8:41 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम 1/4 फाइनल - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:10 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम 1/4 फाइनल - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:19 बजे - विमेंस 50 किलोग्राम सेमीफाइनल - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:26 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम सेमीफाइनल - रजत रुहाल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:26 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम सेमीफाइनल - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:45 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:52 बजे - विमेंस 50 किलो वर्ग - रेपचेज - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:53 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम वर्ग में रेपचेज - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:59 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम रेपचेज स्पर्धा - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:07 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम रेपचेज स्पर्धा - रजत रुहाल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 2:30 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम कांस्य पदक मुकाबला - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 2:46 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम फाइनल - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 3:21 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम कांस्य पदक मुकाबला - रजत रुहाल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 3:41 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम फाइनल - रजत रुहाल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 3:51 बजे - विमेंस कुश्ती 50 किलोग्राम कांस्य पदक मैच - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

शाम 4:05 बजे - विमेंस 50 किलोग्राम फाइनल - दीपांशी(क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

शाम 4:12 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम कांस्य पदक मैच - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

शाम 4:32 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम फाइनल - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)