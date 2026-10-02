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Asian Games 2026 Day 13 Live: तीरंदाजी में आएगा एक और गोल्ड मेडल, महिला रिकर्व टीम फाइनल में

आजतक स्पोर्ट्स डेस्क | नागोया | 02 अक्टूबर 2026, 6:28 AM IST

Asian Games 2026 Day 13 Live Updates: आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 का आज (2 अक्टूबर) 13वां दिन है. आज भारतीय खिलाड़ी मुक्केबाजी, तीरंदाजी, वॉलीबॉल, सेलिंग, कैनो स्लैलम, हॉकी, कुश्ती,  सेपक टकरा, रग्बी सेवन्स, गोल्फ, ताइक्वांडो और साइकिलिंग की स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं. 13वें दिन के एक्शन से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए.

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एशियन गेम्स 2026 का आज तेरहवां दिन है. आज भारत की ओर से बॉक्सिंग, हॉकी, आर्चरी और कुश्ती में मेडल्स की बरसात होनी तय है. वहीं बाकी इवेंट्स में भी भारतीय खिलाड़ियों पर निगाहे हैं. भारत आज शानदार प्रदर्शन कर मेडल टैली में और आगे बढ़ना चाहेगा. आइची-नागोया एशियन गेम्स से जुड़े अपडेट्स हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं. कृपया इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहिएगा...

एशियन गेम्स के 12वें दिन यानी 1 अक्टूबर को भारत के खाते में 6 मेडल आए, जिसमें दो सिल्वर और चार ब्रॉन्ज शामिल रहे. रेसलर नितेश सिवाच ने मेन्स 87 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग में सिल्वर मेडल जीता. वहीं प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस की जोड़ी सेलिंग (स्किफ इवेंट) में रजत पदक प्राप्त करने में सफल रही. स्क्वैश में भारत की महिला और पुरुष टीम्स ने ब्रॉन्ज मेडल जीते. वहीं विमेंस सेलिंग (स्किफ इवेंट) और तीरंदाजी की कंपाउंड इंडिविजुअल स्पर्धा में भी एक-एक कांस्य पदक आया.

एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत के मेडलवीर

क्र.सं. खिलाड़ी / टीम इवेंट खेल मेडल
1. इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम निशानेबाजी सिल्वर
2. इलावेनिल वलारिवन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिल्वर
3. रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम निशानेबाजी सिल्वर
4. सुचिका तरियाल विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा MMA ब्रॉन्ज
5. रुद्रांक्ष पाटिल मेन्स 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी ब्रॉन्ज
6. हिमांशु ढिल्लों मेन्स 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिल्वर
7. भारतीय महिला क्रिकेट टीम विमेंस क्रिकेट क्रिकेट गोल्ड
8. राइजा ढ‍िल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल विमेंस स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
9. अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल मेन्स स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
10. जय मीणा मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस सॉफ्ट टेनिस ब्रॉन्ज
11. मीराबाई चानू विमेंस 49 किग्रा वेटलिफ्टिंग सिल्वर
12. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम मेन्स टीम बैडमिंटन बैडमिंटन ब्रॉन्ज
13. सतनाम सिंह और सलमान खान मेन्स डबल स्कल्स रोइंग ब्रॉन्ज
14. रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम विमेंस 60 किग्रा वुशू वुशू स‍िल्वर
15. अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल मिक्स्ड स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
16. सीमा कुमारी विमेंस 10000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
17. मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स सिल्वर
18. ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार  मेन्स 50 मीटर राइफल 3P टीम निशानेबाजी सिल्वर
19. कमलजीत और सुरुचि सिंह 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम निशानेबाजी गोल्ड
20. दीया चिताले और मानुष शाह मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस टेब‍ल टेन‍िस ब्रॉन्ज
21. मनप्रीत कौर विमेंस शॉट पुट एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
22. गुलवीर सिंह मेन्स 10000 मीटर रेस एथलेटिक्स सिल्वर
23. बरानिका एलंगोवन विमेंस पोल वॉल्ट एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
24. सावन बरवाल मेन्स मैराथन एथलेटिक्स सिल्वर
25. तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद विमेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम निशानेबाजी सिल्वर
26. जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश स्क्वैश ब्रॉन्ज
27. महिला कबड्डी टीम विमेंस कबड्डी कबड्डी गोल्ड
28. पुरुष कबड्डी टीम मेन्स कबड्डी कबड्डी गोल्ड
29. तजिंदरपाल सिंह तूर मेन्स शॉट पुट एथलेटिक्स सिल्वर 
30. प्राची चौधरी विमेंस 400 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
31. अभय सिंह मेन्स सिंगल्स स्क्वैश स्क्वैश सिल्वर
32. अनाहत सिंह विमेंस सिंगल्स स्क्वैश स्क्वैश सिल्वर
33. हरिता भद्रा विमेंस 200 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
34. एन्सी सोजन विमेंस लॉन्ग जंप एथलेटिक्स सिल्वर
35. तेजस्विन शंकर मेन्स डेकाथलॉन एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
36. पारुल चौधरी विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
37. सर्वेश कुशारे मेन्स हाई जंप एथलेटिक्स सिल्वर
38. पिंकी बलहारा विमेंस 78 क्रिग्रा कुराश कुराश ब्रॉन्ज
39. ईशा सिंह विमेंस 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी सिल्वर
40. विथ्या रामराज विमेंस 400 मीटर हर्डल्स एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
41. गुलवीर सिंह  मेन्स 1500 मीटर रेस एथलेटिक्स सिल्वर
42. पारुल चौधरी  विमेंस 5000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
43. मुरली श्रीशंकर  मेन्स लॉन्ग जंप एथलेटिक्स सिल्वर
44. यशवीर सिंह मेन्स जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स सिल्वर
45. रोहित यादव मेन्स जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
46. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर विमेंस ट्रैप टीम निशानेबाजी सिल्वर
47. नीरू ढांडा विमेंस ट्रैप निशानेबाजी गोल्ड
48. नरेंद्र बेरवाल मेन्स 90+ क्रिग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी ब्रॉन्ज
49. गुलवीर सिंह मेन्स 5000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
50. गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
51. पूजा सिंह विमेंस हाई जंप एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
52. किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा विमेंस 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स गोल्ड
53. धर्मवीर, मनु, जय और विशाल मेन्स 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
54. चिकिथा, पृथिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम विमेंस कंपाउंड टीम तीरंदाजी गोल्ड
55 चिकिथा और साहिल जाधव मेन्स कंपाउंड टीम तीरंदाजी गोल्ड
56. प्रिया घंघस विमेंस 60 किग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी ब्रॉन्ज
57. कायनन चेनाई और नीरू ढांडा मिक्स्ड ट्रैप टीम निशानेबाजी गोल्ड
58 कपिल पोखरिया मेंस 90 किग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी ब्रॉन्ज
59 साहिल जाधव-कुशल दलाल-गणेश मणि रत्नम मेन्स कंपाउंड टीम तीरंदाजी गोल्ड
60. सुनील कुमार मेन्स 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) कुश्ती ब्रॉन्ज
61. तन्वी खन्ना, जोशना च‍िनप्पा, अनाहत और शमीना विमेंस टीम स्क्वैश स्क्वैश  ब्रॉन्ज
62. प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस मेन्स सेल‍िंग (स्किफ इवेंट) सेल‍िंंग   स‍िल्वर 
63. गणेश मणि रत्नम मेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल तीरंदाजी ब्रॉन्ज
64. नितेश सिवाच मेन्स 97 किग्रा  (ग्रीको-रोमन) कुश्ती सिल्वर
65 वीर चोत्रानी, अभय, सेंथिल और सूरज मेन्स टीम स्क्वैश स्क्वैश ब्रॉन्ज
66. हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा विमेंस सेलिंग (स्किफ इवेंट) सेल‍िंग ब्रॉन्ज

 

6:28 AM (21 सेकंड पहले)

भारतीय टीम फाइनल में

Posted by :- Anurag Jha

तीरंदाजी में शानदार खबर सामने आई है. कुमकुम मोहोड, अंकिता भाकत और कीर्ति की तिकड़ी ने विमेंस रिकर्व टीम इवेंट के फाइनल में पहुंच गई है. सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने चीन को 5-1 से हराया. स्वर्ण पदक मैच में भारत का मुकाबला साउथ कोरिया से होने वाला है. एशियन गेम्स में विमेंस रिकर्व टीम स्पर्धा में भारत पहली बार फाइनल में पहुंचा है.

6:24 AM (3 मिनट पहले)

एशियन गेम्स में आज भारत का शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

तीरंदाजी
सुबह 5:55 बजे - रिकर्व विमेंस टीम सेमीफ़ाइनल - भारत (कुमकुम मोहोड, अंकिता भगत, कीर्ति) बनाम चीन
सुबह 6:25 बजे - रिकर्व विमेंस टीम पदक मैच - भारत
सुबह 8:20 बजे - रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल - भारत (धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोड) बनाम जापान
सुबह 8:50 बजे से - रिकर्व मिक्स्ड टीम मेडल मैच - भारत
सुबह 10:30 बजे - रिकर्व मेन्स टीम सेमीफ़ाइनल - भारत (धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे) बनाम ईरान
सुबह 11:25 बजे से - रिकर्व मेन्स टीम पदक मैच - भारत

मुक्केबाजी
सुबह 10 बजे - विमेंस 75 किलोग्राम फाइनल - लवलीना बोरगोहेन बनाम बाओ जियी (चीन)
दोपहर 2:15 बजे - विमेंस 65 किलोग्राम फाइनल - परवीन हुडा बनाम निएन-चिन चेन (चीनी ताइपे)
दोपहर 2:45 बजे - मेन्स 80 किलोग्राम वर्ग का फाइनल - अंकुश पंघल बनाम मिनसेओंग किम (साउथ कोरिया)

कैनो स्लैलम
सुबह 7:30 बजे - विमेंस कयाक क्रॉस इंडिविजुअल इवेंट - शिखा चौहान
सुबह 8 बजे - मेन्स कयाक क्रॉस व्यक्तिगत - हितेश केवट, प्रद्युम्न सिंह राठौड़
सुबह 10 बजे- विमेंस कयाक क्रॉस क्वार्टर फाइनल - शिखा चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:16 बजे - मेन्स कयाक क्रॉस क्वार्टर फाइनल - हितेश केवट (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), प्रद्युम्न सिंह राठौड़ (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:44 बजे - विमेंस कयाक क्रॉस सेमीफाइनल - शिखा चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:52 बजे - मेन्स कयाक क्रॉस सेमीफाइनल - हितेश केवट (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), प्रद्युम्न सिंह राठौड़ (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:40 बजे - विमेंस कयाक क्रॉस फाइनल - शिखा चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:44 बजे - मेन्स कयाक क्रॉस फाइनल - हितेश केवट (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), प्रद्युम्न सिंह राठौड़ (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

साइकिलिंग ट्रैक
सुबह 6:30 बजे - विमेंस ओमनीम स्क्रैच रेस 1/4 - हर्षिता जाखड़
सुबह 7 बजे - मेन्स केइरिन राउंड-1 हीट - रोनाल्डो सिंह लैटनजाम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो
सुबह 7:27 बजे - विमेंस ओम्नियम टेंपो रेस 2/4 - हर्षिता जाखड़
सुबह 7:45 बजे - मेन्स केइरिन रेपचेज प्रतियोगिता - रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:39 बजे - मेन्स केइरिन सेमीफाइनल - रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम(क्वालिफिकेशन पर निर्भर), डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:55 बजे - विमेंस ओम्नियम एलिमिनेशन रेस 3/4 - हर्षिता जाखड़
दोपह 12:16 बजे - मेन्स मैडिसन फाइनल - भारत (हर्षवीर सिंह सेखों और विश्वजीत सिंह)
दोपहर 1:27 बजे - मेन्स केइरिन फाइनल - रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 1:51 बजे - विमेंस ओमनीम पॉइंट्स रेस 4/4 - हर्षिता जाखड़

गोल्फ
सुबह 3:00 बजे - विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 3 - प्रणवी उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोक
सुबह 3:00 बजे - विमेंस टीम राउंड 3 - भारत
सुबह 7:10 बजे - मेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 3 - वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू
सुबह 7:10 बजे - मेन्स टीम तीसरा दौर - भारत

हॉकी
दोपहर 3:30 बजे - विमेंस टीम फाइनल - भारत बनाम चीन

रग्बी सेवन्स
सुबह 8:50 बजे - विमेंस टीम पूल ई - भारत बनाम मलेशिया

सेलिंग
सुबह 9:40 बजे - गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज़ रेस 7 - माही वर्मा

सेपक टक्ररा
सुबह 5:30 बजे - विमेंस क्वाड्रंट, ग्रुप ए - भारत (प्रिया देवी एलंगबाम, शिल्पा एलंगबम, मालेमंगनबी युमनाम, चाओबा देवी ओइनम, सेइख्रीएनो टेपा, माईपाक देवी अयेकपम) बनाम थाईलैंड
सुबह 10:30 बजे - विमेंस क्वाड्रन सेमीफाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 12 बजे - मेन्स क्वाड्रेंट सेमीफाइनल - भारत


तायक्वांडो
सुबह 6:20 बजे - मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, राउंड ऑफ़ 16 - कशिश मलिक बनाम सिउ वाई लैम (हॉन्ग कॉन्ग)
सुबह 6:50 बजे-  मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, क्वार्टर फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 7:30 बजे - मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, सेमीफाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8 बजे-  मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

वॉलीबॉल
सुबह 6:30 बजे - मेन्स टीम (5वें से 8वें स्थान तक) - भारत बनाम साउथ कोरिया

कुश्ती
सुबह 7:08 बजे - विमेंस 50 किलोग्राम 1/8 फाइनल - दीपांशी बनाम युई सुसाकी
सुबह 7:25 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम 1/8 फाइनल - रजत रुहाल बनाम येदिगे कासिमबेकल
सुबह 7:32 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम  1/8 फाइनल - प्रिया बनाम ऐपेरी मेडेट किज़ी
सुबह 8:02 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम  1/8 फाइनल - सुजीत बनाम सैयद उमर ज़ज़ई
सुबह 8:26 बजे - विमेंस 50 किलोग्राम  1/4 फाइनल - दीपांशी  (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:31 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम  1/4 फाइनल - रजत रुहाल  (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:41 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम  1/4 फाइनल - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:10 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम  1/4 फाइनल - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:19 बजे - विमेंस 50 किलोग्राम सेमीफाइनल - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:26 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम सेमीफाइनल - रजत रुहाल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:26 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम सेमीफाइनल - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:45 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:52 बजे - विमेंस 50 किलो वर्ग - रेपचेज - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:53 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम वर्ग में रेपचेज - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:59 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम रेपचेज स्पर्धा - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:07 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम रेपचेज स्पर्धा - रजत रुहाल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 2:30 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम कांस्य पदक मुकाबला - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 2:46 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम फाइनल - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:21 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम कांस्य पदक मुकाबला - रजत रुहाल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:41 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम फाइनल - रजत रुहाल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:51 बजे - विमेंस कुश्ती 50 किलोग्राम कांस्य पदक मैच - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
शाम 4:05 बजे - विमेंस 50 किलोग्राम फाइनल - दीपांशी(क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
शाम 4:12 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम कांस्य पदक मैच - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
शाम 4:32 बजे - विमेंस 76 किलोग्राम फाइनल - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

6:23 AM (5 मिनट पहले)

एशियन गेम्स का 13वां दिन

Posted by :- Anurag Jha

सुप्रभात दोस्तो! आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 का आज 13वां दिन है. आज भी भारतीय खिलाड़ी एक्शन में हैं. हमारे साथ बने रहिएगा और इस पेज को रिफ्रेश करते रहिएगा. हम लगातार एशियन गेम्स से जुड़े अपडेट्स शेयर कर रहे हैं.

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