Aaj ka Rashifal 2 अक्टूबर 2026: मिथुन राशि वालों को होगा फायदा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि: कार्यक्षेत्र में मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, संवरेंगे व्यापार के काम

मेष राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है. कार्यक्षेत्र में स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी और आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा.

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हालांकि, आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और रिश्तेदारों से मतभेद की संभावना है. व्यापार से जुड़े सभी जरूरी काम सुचारू रूप से बनेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान कृष्ण की प्रेमपूर्वक आरती करें.

वृष राशि: आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, व्यापार में मिलेगा बड़ा लाभ

वृष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. करियर के क्षेत्र में परिस्थितियां अनुकूल होंगी और काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

मित्रों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा और सेहत ठीक रहेगी. व्यापार के क्षेत्र में बड़ा लाभ होने का योग बना हुआ है.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें.

मिथुन राशि: प्रोफेशन में मिलेगी तरक्की, आलस्य छोड़कर काम करने की जरूरत

मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रोफेशन में तरक्की के योग बन रहे हैं. आज आलस्य छोड़कर काम में जुटने का दिन है.

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प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. अचानक यात्रा का योग बन सकता है, हालांकि व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए सतर्क रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को श्रद्धापूर्वक रोटी खिलाएं.

कर्क राशि: बढ़ेगी आपकी कार्यक्षमता, परिवार से मिलेगा पूरा सपोर्ट

कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी.

लंबी दूरी की यात्रा से परहेज करें और सेहत पर ध्यान दें. व्यापार की स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान कृष्ण की आरती करें.

सिंह राशि: सफल होंगी योजनाएं, दूर से मिलेगा कोई शुभ समाचार

सिंह राशि के जातकों द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगी. अभी नौकरी बदलने की बिल्कुल न सोचें. कहीं दूर से अच्छी खबर मिल सकती है.

संतान से सुख प्राप्त होगा. क्रोध की वजह से काम बिगड़ने की आशंका है, इसलिए सावधान रहें. व्यापार में खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

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कन्या राशि: मेहनत का मिलेगा पूरा फल, अंतरमन की आवाज सुनकर लें फैसले

कन्या राशि के जातक मन में किसी बात को लेकर शक न पालें. आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे.

उधार के लेनदेन से बचें. किसी भी बड़े फैसले में अपने अंतरमन की आवाज सुनें. व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): औरेंज

आज के उपाय (aaj ke upay): मां लक्ष्मी की आरती करें.

तुला राशि: अचानक होगी धन की प्राप्ति, व्यापारिक काम में मिलेगी सफलता

तुला राशि के जातकों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है. किसी से भी बहस करने या लड़ाई-झगड़े में उलझने से बचें.

लंबी दूरी की यात्रा से परहेज करें और किसी को पैसा उधार न दें. संतान की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. व्यापार से संबंधित काम सुचारू रूप से बनेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें.

वृश्चिक राशि: सोच-समझकर लें धन संबंधी फैसले, बनेगा यात्रा का योग

वृश्चिक राशि के जातक हर काम बहुत सावधानी से करें और किसी बात पर जिद न दिखाएं. आवश्यकता पड़ने पर किसी शुभचिंतक की मदद लें.

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धन संबंधी फैसले सोच-समझकर करें और परिवार में मतभेद न बढ़ने दें. व्यापार से संबंधित किसी यात्रा का योग बन रहा है.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान कृष्ण की आरती करें.

धनु राशि: दूर होगी मन की टेंशन, बेहतर होंगे रिश्तेदारों से संबंध

धनु राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में सुधार होगा. मन में चल रही टेंशन पूरी तरह दूर होगी.

लंबी दूरी की यात्रा से बचें और खान-पान का ख्याल रखें. व्यापार से जुड़े खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को ताजी रोटी खिलाएं.

मकर राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, दूर होगी मानसिक उलझन

मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और मन की टेंशन दूर होगी. धन लाभ के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे.

कोई भी बड़ा फैसला परिवार वालों की सलाह से लें. सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें. व्यापार में लाभ होने का मजबूत योग है.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें.

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कुंभ राशि: धन और प्रॉपर्टी से लाभ का योग, व्यापार में मिलेगी सफलता

कुंभ राशि के जातकों के लिए धन लाभ और प्रॉपर्टी से जुड़े लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. अपनी वाणी में विनम्रता रखें.

मानसिक तनाव कम होगा और सेहत ठीक रहेगी. व्यापार से जुड़े सभी काम आसानी से पूरे होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

मीन राशि: सकारात्मक सोच से बनेंगे काम, प्रेम संबंधों में मिलेगी सफलता

मीन राशि के जातकों को अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए और लोगों से उलझने से बचना चाहिए. सकारात्मक सोच के साथ काम करने से सफलता मिलेगी.

प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. लंबी दूरी की यात्रा न करें और व्यापार में लाभ पाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): पीला रंग

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान कृष्ण की आरती करें.

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