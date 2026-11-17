हर साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में क्लैश होती हैं, जिसमें किसी एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान होता है. बॉलीवुड और हॉलीवुड में फिल्में आपस में टकराती रहती हैं. हालांकि जब दोनों इंडस्ट्री में से कोई फिल्में आपस में आमने-सामने आती हैं, तो ज्यादातर दबदबा हॉलीवुड का नजर आता है. लेकिन ये साल इसमें भी बड़ा फर्क देखने मिला है. बॉलीवुड ने हॉलीवुड को पीछे छोड़ा है.

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इस साल की तीन सबसे बड़ी बॉलीवुड की फिल्में- धुरंधर द रिवेंज, दृश्यम 3 और रणबीर कपूर की रामायण पार्ट 1 ने विदेश की बड़ी बजट की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर देते हुए हराया.

गॉडजिला से आगे निकली रामायण

रामायण वर्सेज गॉडजिला माइनस जीरो को लेकर इंडियन्स के मन में पहले से ही डर था. 'गॉडजिला' एक सक्सेसफुल फ्रैंचाइजी है जिसके पिछले पार्ट ने ऑस्कर जीता था. ऐसे में रामायण से इसकी टक्कर सबको परेशान कर रही थी. मगर रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म ने उसे फिलहाल पीछे छोड़ा हुआ है.

रामायण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो 16 नवंबर तक इसने वर्ल्डवाइड 150 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 1400 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, दूसरी तरफ गॉडजिला माइनस जीरो 104.8 मिलियन डॉलर्स यानी 900-1000 करोड़ के आसपास कमा चुकी है.

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गॉडजिला का ये पार्ट अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है, जो 20 नवंबर को रिलीज के लिए तैयार है. यहां से भी फिल्म अच्छी खासी कमाई कर सकती है. मगर रामायण तब भी गॉडजिला से आगे रहेगी. इस फिल्म को अभी कई सारे देशों में रिलीज होना है, जिसमें चीन, जापान, रूस, साउथ कोरिया जैसे बड़े एशियाई देश शामिल हैं. अनुमान है कि रामायण 200 मिलियन डॉलर्स तक का कलेक्शन आराम से कर सकती है.

धुरंधर 2-दृश्यम 3 के हाथ भी लगी थी जीत

अब बात धुरंधर द रिवेंज की करते हैं, जो इस साल 19 मार्च को रिलीज हुई थी. इस फिल्म के सामने हॉलीवुड की रेडी और नॉट 2 रिलीज हुई थी, जो साल 2019 में आई रेडी और नॉट का ऑफिशियल सीक्वल थी. इसका पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस पर बड़ा सक्सेसफुल रहा था. लेकिन धुरंधर 2 की आंधी में ये सीक्वल पूरी तरह बह गया. धुरंधर 2 का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 मिलियन डॉलर्स यानी 1800 करोड़ से ज्यादा रहा था. वहीं रेडी और नॉट 2 मात्र 43 मिलियन डॉलर्स यानी 402 करोड़ के आसपास कमा सकी.

दूसरी तरफ दृश्यम 3 भी टॉम क्रूज की डिगर से भिड़ी थी. 2 अक्टूबर को दोनों फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हुआ था. जहां अजय की फिल्म एक सक्सेसफुल फ्रैंचाइजी का हिस्सा थी, वहीं टॉम क्रूज की मूवी एक क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर की डार्क कॉमेडी मूवी थी. इसमें भी दृश्यम 3 ने बाजी मारी थी. अजय की फिल्म ने वर्ल्डवाइड जहां 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, वहीं टॉम की फिल्म 200 करोड़ तक भी नहीं कमा पाई थी.

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ये पूरा साल अभी तक देखा जाए तो बॉलीवुड के ही नाम रहा है. हॉलीवुड की तरफ से स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे एक ऐसी फिल्म थी जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस समेत दुनियाभर में तगड़ी कमाई की थी. अब दिसंबर में एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, जिसने फिलहाल एडवांस बुकिंग से ही साबित कर दिया है कि इसके तूफान को रोकना मुश्किल होने वाला है. देखना है कि क्या शाहरुख खान की किंग उसे रोक पाएगी या नहीं.

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