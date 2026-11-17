बिहार के मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों चर्चा में है. शादी को यादगार बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. करीब 10 बीघा जमीन पर भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है. इसकी खासियत यह होगी कि शादी के मुख्य पंडाल को ताजमहल का रूप दिया जाएगा, जबकि एक अन्य पंडाल लाल किले की थीम पर बनाया जाएगा. वहीं, VVIP मेहमानों के लिए छह से ज्यादा हेलीपैड बनाए जा रहे हैं. ताजमहल के गुंबदों जैसी बनावट...

और पढ़ें

शादी के मुख्य पंडाल को ताजमहल जैसा स्वरूप देने की तैयारी है. इसके लिए ताजमहल की तरह गुंबद बनाए जा रहे हैं. इन्हें पंडाल के ऊपर लगाया जाएगा, जिससे पूरी संरचना ताजमहल जैसी दिखाई देगी.

दूसरे पंडाल को लाल किले की थीम पर तैयार किया जा रहा है. इस तरह शादी में मेहमानों को अलग-अलग ऐतिहासिक इमारतों की झलक देखने को मिलेगी.

इन पंडालों को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से कलाकार और शिल्पकार बुलाए गए हैं. वे दिन-रात काम में जुटे हैं.

अनंत सिंह के तीनों बेटे संभाल रहे तैयारी

शादी की तैयारियों पर अनंत सिंह के तीनों बेटे नजर रख रहे हैं. वे अलग-अलग व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और हर काम को बारीकी से देख रहे हैं, ताकि आयोजन में कोई कमी न रह जाए.

Advertisement

कारीगरों और शिल्पकारों की टीम पंडाल की सजावट और बनावट को अंतिम रूप देने में जुटी है.

हेलीकॉप्टर से आएंगे VIP मेहमान, 6 से ज्यादा हेलीपैड की तैयारी

शादी में देशभर से VIP मेहमानों के पहुंचने की संभावना है. इनमें कई मेहमान हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं. उनके आने-जाने की सुविधा के लिए आधा दर्जन से ज्यादा हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं.

कार्यकर्ताओं के मुताबिक, अगर छह हेलीपैड पर्याप्त नहीं हुए तो इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी. उनका कहना है कि मेहमानों की सुविधा के लिए हर जरूरी व्यवस्था की जाएगी.

दशकों तक याद रखने लायक आयोजन बनाने की तैयारी

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को भव्य और यादगार बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारी चल रही है. ताजमहल और लाल किले की थीम वाले पंडाल, बड़े स्तर पर सजावट और कई हेलीपैड इस आयोजन को खास बना रहे हैं. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि शादी के दिन यह भव्य आयोजन किस रूप में सामने आता है.

---- समाप्त ----