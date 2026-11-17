सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बिना टिकट रेलवे में यात्रा कर रहे दो अग्निवीर जवानों का नाजू अरोड़ा नाम की एक TTE से विवाद हो गया था.

और पढ़ें

अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला भारतीय सेना से माफी मांगते हुए नजर आ रही है. वीडियो में महिला कहती है, “मुझे छोटी बहन समझकर मेरी बातों को प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ये सब चीजें बोलीं.”

अब इसे शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि माफी मांग रही ये महिला, वही नाजू अरोड़ा हैं जिनसे अग्निवीरों की बहस हुई थी. एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, “अब आई अक्ल ठिकाने जब रेलवे ने निलंबित कर दिया. ट्रेन में कितने गुंडे मवाली बिना टिकट चलते हैं, उनके चालान काटो.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो में दिख रही महिला नाजू अरोड़ा नहीं, कोई और है. लद्दाख में एक सड़क बंद करने को लेकर सुरक्षाकर्मियों से इस लड़की की बहस हुई थी. वीडियो वायरल होने के बाद अगस्त में उसने सेना से माफी मांगी थी.

Advertisement

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन 20 अगस्त के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला. इससे साफ हो जाता है कि ये वीडियो पुराना है और इसका अग्निवीरों के साथ हुए TTE के विवाद से कोई संबंध नहीं है.

इस इंस्टाग्राम पोस्ट में वीडियो का स्त्रोत एनडीटीवी को बताया गया है. इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें पूरा वीडियो एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर मिल गया. यहां इसे 20 अगस्त, 2026 को अपलोड किया गया था. वायरल वीडियो वाला हिस्सा 13 मिनट के बाद देखा जा सकता है.

दरअसल, लद्दाख में सुरक्षा कारणों से एक सड़क बंद की गई थी. इस बात से नाराज 25 साल की इस पर्यटक ने सुरक्षाकर्मियों से बहस कर ली थी. वीडियो में लड़की ने खुद को ‘Gen-Z’ बताते हुए कहा था कि वो ऐसी पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करेगी. इसी बहस का वीडियो बाद में काफी वायरल हो गया था.

ये घटना लद्दाख के मिनिमर्ग चेक पोस्ट के पास हुई थी. लद्दाख पुलिस के मुताबिक, कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) के आसपास सुरक्षा कारणों से मिनिमर्ग-जोजिला-सोनमर्ग मार्ग पर अस्थायी रोक लगाई गई थी.

वीडियो वायरल होने के बाद लड़की की काफी आलोचना हुई. इसके बाद उसने एनडीटीवी से बात की और बताया कि ये वीडियो एक महीने पुराना है. वो और उसका ग्रुप लद्दाख से दिल्ली जा रहे थे. इसी दौरान सड़क बंद होने की वजह से वो लोग कई घंटों तक वहां फंसे रहे, और इसी वजह से उसने आपा खो दिया. उसने भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, लद्दाख पुलिस और आम जनता से इसके लिए माफी मांगी. लड़की का कहना था कि उसने गुस्से और हताशा में ऐसा कह दिया था, और सेना का अपमान करने का उसका कोई इरादा नहीं था.

Advertisement

नाजू अरोड़ा कौन हैं?

नाजू अरोड़ा राजस्थान की रहने वाली भारतीय रेलवे की TTE हैं. वो इससे पहले पावरलिफ्टर भी रही हैं और रेलवे की ओर से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले चुकी हैं. श्रीगंगानगर से बीकानेर जा रही ट्रेन में दो अग्निवीरों के साथ हुए विवाद के बाद वो चर्चा में आई थीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते 13 नवंबर को टिकट जांच के दौरान दोनों अग्निवीरों के पास वैध टिकट नहीं मिला. TTE ने टिकट बनवाने और जुर्माना भरने को कहा, जिसके बाद बहस बढ़ गई. सूरतगढ़ स्टेशन पर RPF और GRP को बुलाया गया. बाद में सेना के अधिकारियों ने दखल दिया, और टिकट-पेनल्टी की राशि जमा होने के बाद विवाद खत्म हो गया.

हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें नाजू अरोड़ा के निलंबन के बारे में कुछ बताया गया हो.

साफ है कि वायरल वीडियो में माफी मांग रही महिला, नाजू अरोड़ा नहीं हैं.

---- समाप्त ----