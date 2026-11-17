हॉलीवुड एक्टर Robert Pattinson के नए James Bond बनने की खबर के बीच गूगल ने भी अपने यूजर्स को एक खास सरप्राइज दिया है. अगर आप गूगल पर रॉबर्ट पैटिंसन सर्च करते हैं, तो सर्च रिजल्ट पेज पर एक खास एनिमेशन दिखाई देता है. इसमें स्क्रीन हिलने लगती है और ऊपर से नींबू-संतरे के छिलकों जैसी चीजें गिरती हैं. यह जेम्स बॉन्ड के मशहूर डायलॉग 'Shaken, not stirred' और उसकी पसंदीदा मार्टिनी का मजेदार संदर्भ है.

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गूगल पर किसी का नाम सर्च करने पर आमतौर पर आपको तस्वीरें, खबरें और सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाई देते हैं. लेकिन इस बार रॉबर्ट पैटिंसन का नाम सर्च करने पर आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है. गूगल ने अपने सर्च पेज पर एक खास Easter Egg जोड़ा है, जो सीधे जेम्स बॉन्ड की दुनिया से जुड़ा है.

जैसे ही आप गूगल पर Robert Pattinson लिखकर सर्च करते हैं, स्क्रीन पर हलचल शुरू हो जाती है. सर्च रिजल्ट पेज हिलने लगता है और ऊपर से कुछ चीजें गिरती हुई दिखाई देती हैं. पहली नजर में ये कंफेटी जैसी लग सकती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये नींबू और संतरे के छिलकों जैसे टुकड़े हैं.

यह कोई सामान्य एनिमेशन नहीं है. इसके पीछे जेम्स बॉन्ड की दुनिया का एक मशहूर संदर्भ छिपा है. बॉन्ड की पसंदीदा मार्टिनी और उसका चर्चित डायलॉग 'Shaken, not stirred' इस पूरे सरप्राइज की प्रेरणा हैं. Google ने कॉकटेल को शेक करने के प्रोसेस को अपने सर्च पेज पर एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश की है.

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कैसे देखें Google का यह James Bond Easter Egg?

इसे देखने के लिए अपने फोन या कंप्यूटर पर गूगल खोलें. सर्च बॉक्स में Robert Pattinson लिखें और सर्च करें. इसके बाद सर्च रिजल्ट पेज पर खास एनिमेशन दिखाई दे सकता है. स्क्रीन हिलने लगती है और उस पर खट्टे फलों के छिलकों जैसे टुकड़े गिरते हैं.

यह एक छोटा-सा डिजिटल सरप्राइज है, जिसे गूगल ने रॉबर्ट पैटिंसन के जेम्स बॉन्ड बनने की खबर से जोड़ा है. हालांकि, अगर आपके डिवाइस या ब्राउजर पर यह एनिमेशन नहीं दिखता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ गलत किया है. ऐसे Easter Eggs की उपलब्धता डिवाइस, ब्राउजर या क्षेत्र के हिसाब से अलग हो सकती है.

गूगल ने पहले भी रॉबर्ट पैटिंसन के लिए बनाया था ईस्टर एग

यह पहली बार नहीं है जब गूगल ने रॉबर्ट पैटिंसन की किसी फिल्म के लिए अपने सर्च पेज पर खास एनिमेशन दिया हो. साल 2022 में The Batman फिल्म की रिलीज के मौके पर भी कंपनी ने एक बैटमैन ईस्टर एग पेश किया था.

उस समय ब्रूस वेन, गॉथम सिटी या बैट-सिग्नल जैसे शब्द सर्च करने पर सर्च रिजल्ट में एक छोटा पीला बैट-सिग्नल आइकन दिखाई देता था. उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन डार्क हो जाती थी और बैटमैन का सिग्नल दिखाई देता था. इसके बाद बैटमैन के स्क्रीन पर आते हुए एक खास एनिमेशन चलता था.

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