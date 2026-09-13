फीका पड़ा अक्षय का स्टारडम! छोटे बजट की हनुमान अंश से पिछड़ी फिल्म हैवान, बॉक्स ऑफिस पर हुई इतनी कमाई

फिल्मी जगत में एक चीज हमेशा देखी गई कि जब किसी बड़े स्टार की फिल्म आती है, तो उसके आगे या आसपास सभी अपनी छोटी फिल्मों को हटा लेते हैं. लेकिन पिछले डेढ़ महीने में ये समीकरण पूरी तरह बदलता दिखा है. मात्र 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश, अपने सामने हर बड़ी बजट की फिल्म को टक्कर दे रही है. यहां तक कि उसके आगे भी निकल रही है. नई हो या पुरानी, हनुमान अंश इस समय सभी फिल्मों पर भारी पड़ रही है.

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हैवान का हुआ बुरा हाल

पिछले हफ्ते हनुमान अंश का मुकाबला मिर्जापुर द मूवी से हुआ, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई तो की ही. लेकिन उसे नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म का भी सामना करना पड़ा. दोनों फिल्मों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी. अब इस टक्कर के बीच इसी हफ्ते आई अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान रिलीज हुई, जिसका बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल बुरा हाल हो गया है.

हैवान ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बेहद कमजोर ओपनिंग ली. फिल्म ने मात्र 3 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. अगले दिन यानी शनिवार को इसमें भारी गिरावट आई. दूसरे दिन फिल्म सिर्फ 2.50 करोड़ कमाकर सिमट गई, और कुल कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये नेट तक पहुंचा पाई. देशभर में एवरेज ऑक्यूपेंसी भी 14% रही. इस फिल्म में अक्षय और सैफ की जोड़ी थी, और प्रियदर्शन का डायरेक्शन था. लेकिन फिर भी ये ऑडियंस को लुभा नहीं पा रही है. अक्षय का स्टारडम धीरे-धीरे कमजोर होता नजर आ रहा है.

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मिर्जापुर-हनुमान अंश छाए

दूसरी तरफ अगर बात फिल्म हनुमान अंश और मिर्जापुर द मूवी की करें, तो मिर्जापुर ने अपने दूसरे शनिवार को 13 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और एक बड़ा जंप भी देखा. फिल्म की नेट टोटल कमाई 9 दिनों में 171.45 करोड़ पहुंच चुकी है. ये जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी छू लेगी.

वहीं हनुमान अंश ने अपने छठवें शनिवार को 18.50 करोड़ रुपये कमाए, और 37 दिनों में अपनी कुल कमाई 192.13 करोड़ (नेट) तक पहुंचाई. फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो ये अभी 236.50 करोड़ पहुंच चुकी है. संडे के दिन ये फाइनली बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी. इस फिल्म ने मेकर्स को अपने बजट से 118 गुना ज्यादा कमाई करके दी है, जो आज से पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने नहीं किया.

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