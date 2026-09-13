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VIDEO: डंपर ने कार को मारी टक्कर, फिर 2 KM तक घसीटा... गोरखपुर में खौफनाक हादसा

गोरखपुर में तेज रफ्तार डंपर ने कार को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार डंपर में फंस गई, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय करीब 2 किलोमीटर तक उसे घसीटता रहा.

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घटना से दहशत में आ गए थे लोग. (Photo: Screengrabs)
घटना से दहशत में आ गए थे लोग. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांस रोक देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यहां कार को टक्कर मारने के बाद डंपर 2 किमी तक घसीटता लेकर चला गया. पुलिस और राहगीर ने डंपर को दौड़ाकर उसका पीछा किया और किसी तरह डंपर को रोका. फिर कार सवार को बाहर निकाला और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि गनीमत यह रही कि कार सवार दोनों लोगों की जान बच गई.

दरअसल गोरखपुर गीडा थानाक्षेत्र के नौसड़ चौराहे के पास 10 सितंबर (गुरुवार) की देर रात तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से कार में टक्कर मार दी. जिससे कार डंपर में फंस गई, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे घसीटते हुए भागने का प्रयास किया. डंपर चालक 2 किमी तक कार को घसीटता रहा. गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने घेरकर डंपर को रोका और कार में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकाला. गनीमत रही कि युवक सुरक्षित बच गए, लेकिन पूरे समय उनकी जान हलक में रही. 

पुलिस ने डंपर चालक को भेजा जेल
पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दोनों वाहनों को भी कब्जे में ले लिया है. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो रोंगटे खड़े कर देना वाला है. गोरखपुर के रुस्तमपुर स्थित दुर्गा चौक निवासी नवदीप तिवारी पुत्र सर्वेश तिवारी और कोतवाली क्षेत्र के नसीराबाद निवासी सौरभ अग्रवाल पुत्र संजीव अग्रवाल ने बताया कि वे 10 सितंबर (गुरुवार) को गीडा स्थित एक कंपनी में काम से गए थे. 

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दोनों युवक रात करीब सवा 11 बजे स्विफ्ट डिजायर कार से घर लौट रहे थे. वे नौसड़ चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार डंपर में फंस गई. इसके बाद भी डंपर चालक ने वाहन नहीं रोका. वो कार को अपने आगे फंसाकर राजघाट पुल की तरफ भागने लगा. कार में दोनों युवक थे और वे डंपर में फंसे वाहन में ही रह गए.

70 किमी प्रति घंटे की स्पीड से था डंपर
नवदीप तिवारी और सौरभ अग्रवाल ने बताया कि डंपर चालक करीब 1 किमी तक कार को घसीटता रहा. इस दौरान डंपर की स्पीड 70 किमी से अधिक होगी. आसपास के लोगों ने भी डंपर के पीछे कार को घसीटते देखा तो अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसी दौरान रात्रि गश्त पर तैनात कांस्टेबल राहुल कुशवाहा और कांस्टेबल विकास यादव की नजर डंपर पर पड़ी. दोनों पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आगे से घेराबंदी की और डंपर को रुकवा लिया. इसके बाद कार में फंसे दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. डंपर चालक की पहचान संतकबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के धनजौर निवासी हरिकेश पुत्र राजमन यादव के रूप में हुई है. केस दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है

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गोरखपुर की सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि 10 सितंबर को रात में नौसड़ चौराहे के पास एक डंपर द्वारा एक स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी गई. टक्कर मारने के बाद स्विफ्ट डिजायर को कुछ दूर तक घसीटकर ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस बल के हस्तक्षेप के बाद रोका गया. पुलिसकर्मियों द्वारा स्विफ्ट डिजायर में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. डंपर चालक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है. डंपर चालक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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