Asia के 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' लिस्ट में भारत का दबदबा, टॉप 100 में 34 कंपनियां शामिल

एशिया की सबसे अच्छी कंपनियों में काम करने की बात हो तो भारत की मौजूदगी इस बार काफी मजबूत रही है. ग्रेट प्लेस टू वर्क (Great Place To Work) की 'बेस्ट वर्कप्लेस इन एशिया 2026' की बड़ी कंपनियों की टॉप 100 लिस्ट में भारत में काम करने वाली 34 कंपनियां शामिल हैं. हालांकि, एशिया की टॉप 10 कंपनियों में भारत की कोई कंपनी जगह नहीं बना पाई है.

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टॉप 10 में हिल्टन सबसे ऊपर है. इसके बाद मैरियट इंटरनेशनल, सिस्को (Cisco), एबवी (AbbVie), डीएचएल (DHL), इंटरकांटिनेंटल होटल्स ग्रुप (IHG), माइक्रोन टेक्नोलॉजी (Micron Technology), टेलीपरफॉर्मेंस (TP), एक्सेंचर (Accenture) और कैपेला (Capella) का नाम है.

टॉप 100 में हैं भारत से 34 कंपनियां

बड़ी कंपनियों की कैटेगरी में भारत से शामिल कंपनियों में फ्लिपकार्ट ग्रुप (Flipkart Group), इन्फोसिस (Infosys), एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (Hdfc Life Insurance), एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (Au Small Finance Bank), रिलायंस रिटेल (Reliance Retail), बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance), मैक्स हेल्थकेयर (Max Healthcare), आय फाइनेंस (Aye Finance), उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan Small Finance Bank), जेंसर टेक्नोलॉजी (Zensar Technologies), एक्सपेरियन (Experian), एडेलवेइस लाईफ (Edelweiss Life) और हैवलेट-पैकार्ड (HP Inc.) जैसे नाम हैं. यानी टॉप 100 में शामिल कंपनियों में करीब एक-तिहाई ऐसी हैं, जो भारत में काम करती हैं. 'ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया' के CEO बलबीर सिंह के मुताबिक, इन कंपनियों में बड़ी संख्या बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस और IT सेक्टर की हैं.

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कैसे तैयार हुई ग्रेट प्लेस टू वर्क रैंकिंग?

इस लिस्ट की खास बात यह है कि रैंकिंग सिर्फ कंपनी के आकार, रेवेन्यू या ब्रांड की लोकप्रियता देखकर नहीं बनाई गई. इसमें सबसे अहम भूमिका कर्मचारियों के फीडबैक की रही. इस स्टडी में एशिया और पश्चिम एशिया के करीब 89 लाख कर्मचारियों के अनुभवों को शामिल किया गया. इनमें 38 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के जवाबों का इस्तेमाल रैंकिंग तैयार करने में हुआ. कर्मचारियों से कंपनी पर भरोसा, लीडरशिप, इनोवेशन, कंपनी की वैल्यूज और रोजाना के वर्कप्लेस एक्सपीरियंस से जुड़े सवाल पूछे गए.

लिस्ट में शामिल कंपनियों में 93% कर्मचारियों ने अपनी संस्था को शानदार वर्कप्लेस माना. वहीं ट्रस्ट इंडेक्स का औसत स्कोर 91% रहा. वर्कप्लेस पर सुरक्षित महसूस करना, स्वागत महसूस होना, निष्पक्ष व्यवहार और कंपनी का हिस्सा होने पर गर्व जैसे पहलुओं पर भी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही. इन पैमानों पर कम से कम 95% कर्मचारियों ने सकारात्मक अनुभव बताया. रिपोर्ट के मुताबिक, लिस्ट में शामिल कंपनियों में कर्मचारियों का अनुभव एशिया के सामान्य वर्कप्लेस की तुलना में बेहतर रहा.

छोटी कंपनियों ने बड़ी कंपनियों को पछाड़ा

रिपोर्ट की एक अहम बात यह भी है कि कर्मचारी अनुभव के मामले में छोटी और मिडियम कंपनियां बड़ी कंपनियों से आगे रहीं. छोटी और मिडियम कंपनियों का कुल वर्कप्लेस एक्सपीरियंस स्कोर 96% रहा, जबकि बड़ी कंपनियों का स्कोर 91% था. ट्रस्ट इंडेक्स में भी छोटी और मिडियम कंपनियां 93% स्कोर के साथ आगे रहीं, जबकि बड़ी कंपनियों का स्कोर 89% रहा.

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भारत से छोटी-मिडियम कंपनियां भी शामिल

भारत की मौजूदगी सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है. छोटी और मिडियम कैटेगरी में भी 6 भारतीय संगठनों को जगह मिली है. इनमें एनआईए इंस्टीट्यूशंस (NIA Institutions), वाडम इंडिया (Vahdam India), शैलेट होटल्स (Chalet Hotels), सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया (Serentica Renewables India), किंबल (Kimbal) और लॉर्ड महाशिव सर्विसेज (Lord Mahavira Services India) शामिल हैं.

ट्रेनिंग और ग्रोथ पर भी जोर

'वेस्ट वर्कप्लेस टू वर्क' में कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को भी अहम माना गया है. इस क्षेत्र में पॉजिटिव थिंकिंग का स्कोर 88% से बढ़कर 90% हो गया. मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सोशल सर्विस और गवर्नमेंट एजेंसियों ने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के मामले में 93% का स्कोर हासिल किया. बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्युटिकल और हेल्थकेयर का स्कोर 90% रहा.

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