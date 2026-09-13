IPL में इस दिग्गज गेंदबाज की एंट्री, दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया फास्ट बॉलिंग कोच

IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अपने कोचिंग सेटअप में बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं. हेमांग बदानी की हेड कोच पद से छुट्टी के बाद टीम ने अपने सपोर्ट स्टाफ में श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज चामिंडा वास को शामिल किया है. रिपोर्ट के मुताबिक 52 वर्षीय वास दिल्ली कैपिटल्स के नए फास्ट बॉलिंग कोच होंगे और वह नई दिल्ली में शुरू हुए टीम के तैयारी कैम्प से जुड़ भी चुके हैं.

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चामिंडा वास को श्रीलंका का महानतम तेज गेंदबाज माना जाता है. वह 1996 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम का हिस्सा थे. करीब 15 साल लंबे इंटरनेशनल करियर में वास ने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 761 विकेट हासिल किए. साथ ही बल्ले से भी उम्दा प्रदर्शन करते हुए 5147 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स के नए सेटअप में उनकी भूमिका खास तौर पर तेज गेंदबाजों के साथ काम करने की होगी. वास का इंटरनेशनल अनुभव टीम के गेंदबाजी विभाग के लिए अहम साबित हो सकता है.

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TOI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स ने जहीर खान और पूर्व कप्तान अनिल कुंबले से भी बातचीत की थी. जहीर के साथ चर्चा काफी आगे तक पहुंच गई थी, जबकि कुंबले से भी नियुक्ति को लेकर बातचीत हुई थी. हालांकि दोनों मामलों में सहमति नहीं बन सकी. रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि जहीर के साथ बातचीत काफी आगे तक पहुंची थी, लेकिन कुंबले के मामले में नियुक्ति की शर्तों पर बात नहीं बन पाई.

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सौरव गांगुली बनेंगे हेड कोच?

दिल्ली कैपिटल्स अपने नए कोचिंग सेटअप में कई बड़े नामों को जोड़ रही है. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के असिस्टेंट कोच की भूमिका निभाने की उम्मीद है. वहीं पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को हेड कोच बनाए जाने की चर्चा है. पूर्व भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा के भी इस सेटअप का हिस्सा होने की खबर है. मिश्रा स्पिन बॉलिंग कोच की भूमिका में दिख सकते हैं. इस तरह दिल्ली कैपिटल्स अगले आईपीएल सीजन से पहले अपने बैकरूम स्टाफ में काफी बदलाव करती नजर आ रही है.

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दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी बार 2021 के सीजन में आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाई थी. उस सीजन में टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रही थी. इसके बाद से टीम लगातार प्लेऑफ में वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली. आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने 14 मुकाबलों में सात में जीत हासिल की थी और छठे स्थान पर रही. इसके बाद टीम मैनेजमेंट ने कोचिंग और स्क्वॉड दोनों स्तर पर बदलाव शुरू किए हैं.

उधर ऋषभ पंत की वापसी के बाद केएल राहुल के भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई थीं क्योंकि वह दिल्ली कैपिटल्स के फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं. हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन अटकलों को खारिज कर दिया था.

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