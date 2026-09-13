Suji Chilli Rings Recipe: समोसे-पकौड़े छोड़कर घर पर बनाएं सूजी चिली रिंग्स, चाय के साथ लगेगी बेहद टेस्टी
Suji Chilli Rings Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने का मन है तो इस बार सूजी चिली रिंग्स ट्राई करें. बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट ये रिंग्स बनाने में भी काफी आसान हैं. चलिए जानते हैं घर पर सूजी चिली रिंग्स बनाने की आसान रेसिपी.
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चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी सूजी चिली रिंग्स (Photo- ITG)
Suji Chilli Rings Recipe: शाम के नाश्ते में अगर आपको भी कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने करता है तो इस बार समोसे और पकौड़े छोड़कर सूजी चिली रिंग्स ट्राई कर सकते हैं. बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट ये रिंग्स स्वाद में काफी टेस्टी लगती हैं. इन्हें बच्चों के टिफिन से लेकर शाम की चाय तक के साथ सर्व किया जा सकता है. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती. आप इन्हें बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं सूजी चिली रिंग्स कैसे बनती है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.