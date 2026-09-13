Suji Chilli Rings Recipe: समोसे-पकौड़े छोड़कर घर पर बनाएं सूजी चिली रिंग्स, चाय के साथ लगेगी बेहद टेस्टी

Suji Chilli Rings Recipe: शाम के नाश्ते में अगर आपको भी कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने करता है तो इस बार समोसे और पकौड़े छोड़कर सूजी चिली रिंग्स ट्राई कर सकते हैं. बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट ये रिंग्स स्वाद में काफी टेस्टी लगती हैं. इन्हें बच्चों के टिफिन से लेकर शाम की चाय तक के साथ सर्व किया जा सकता है. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती. आप इन्हें बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं सूजी चिली रिंग्स कैसे बनती है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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1 कप सूजी

2 कप पानी

2 बड़े चम्मच तेल

1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स

1 छोटी चम्मच जीरा

आधा छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

नमक स्वादानुसार

तेल तलने के लिए

कैसे बनाएं सूजी चिली रिंग्स?

सूजी चिली रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में 2 कप पानी डालकर गर्म करें. इसमें जीरा, स्वादानुसार नमक, चिली फ्लेक्स और 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दें. पानी में उबाल आने पर गैस की आंच धीमी कर दें. अब इसमें धीरे-धीरे सूजी डालते जाएं और दूसरे हाथ से लगातार चलाते रहें. इससे सूजी में गांठें नहीं पड़ेंगी. इसे तब तक चलाएं जब तक सूजी पानी को अच्छी तरह सोखकर आटे जैसी सख्त हो जाए. गैस बंद कर दें और कड़ाही को करीब 5 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे सूजी भाप में अच्छी तरह पक जाएगी. जब मिश्रण हल्का गर्म रह जाए, तो इसे एक प्लेट में निकाल लें. अब इसमें बारीक कटा हरा धनिया और कुटी हुई काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं. हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं और मिश्रण को करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह गूंथ लें, ताकि यह चिकना हो जाए. अब मिश्रण का थोड़ा हिस्सा लेकर लंबे आकार में रोल करें. इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़कर रिंग का आकार दें. इसी तरह सारे मिश्रण से रिंग्स तैयार कर लें. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर रिंग्स को मध्यम आंच पर डालकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई करें. तलने के बाद इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए. तैयार हैं आपकी क्रिस्पी सूजी चिली रिंग्स. इन्हें हरी चटनी, टोमैटो कैचअप या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ गरमा गरम सर्व करें.

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