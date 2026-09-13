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रात का अंधेरा और बोरी में प्रेमिका की लाश ले जा रहा था प्रेमी... पुरुलिया में चौंका देने वाला हत्याकांड

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान एक युवक को मोटरसाइकिल से प्रेमिका का शव बोरी में भरकर ले जाते हुए पकड़ा. बलरामपुर थाना पुलिस ने ओल्ड टाटा रोड पर बाइक रोकी तो बोरी के अंदर युवती की लाश मिली. युवक की पहचान अमृत कुमार महतो के रूप में हुई है.

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आरोपी प्रेमी, जिसको पुलिस ने प्रेमी की डेडबॉडी ले जाते गिरफ्तार किया. (Photo: Screengrabs)
आरोपी प्रेमी, जिसको पुलिस ने प्रेमी की डेडबॉडी ले जाते गिरफ्तार किया. (Photo: Screengrabs)

रात का सन्नाटा था. सड़क पर पुलिस की नाकेबंदी चल रही थी. तभी एक युवक मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा. बाइक पर एक बड़ी सी प्लास्टिक की बोरी लटकी थी. पुलिस को कुछ संदिग्ध लगा तो बाइक रुकवाई गई. इसके बाद जब बोरी खुली तो पुलिस के होश उड़ गए. बोरी के अंदर एक युवती की लाश थी. बाइक चला रहा युवक कोई और नहीं, बल्कि मृतका का कथित प्रेमी निकला.

यह सनसनीखेज मामला पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का है. शनिवार देर रात बलरामपुर थाना पुलिस ओल्ड टाटा रोड पर नाका चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक को रोका. बाइक पर लटकी बोरी देखकर पुलिस को शक हुआ. तलाशी ली गई तो उसके अंदर युवती का शव बरामद हुआ.

बाइक से कहां ले जा रहा था शव?
पूछताछ में बाइक सवार युवक की पहचान अमृत कुमार महतो के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक अमृत ने बताया कि बोरी में उसकी प्रेमिका प्रियंका महतो का शव था. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रियंका की मौत कैसे हुई और अमृत उसके शव को रात के अंधेरे में बाइक से लेकर कहां जा रहा था?

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बताया जा रहा है कि अमृत और प्रियंका पुरुलिया के बाघमुंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. प्रियंका पढ़ाई के लिए मेस में रहती थी. परिवार के मुताबिक, अचानक उसका फोन बंद हो गया. काफी देर तक संपर्क नहीं हुआ तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस को भी सूचना दी.

बाद में बलरामपुर थाना पुलिस ने परिवार को प्रियंका की मौत की जानकारी दी. मृतका के पिता फलहारी महतो का कहना है कि उन्हें बेटी के प्रेम संबंध की जानकारी नहीं थी. उन्होंने इस घटना में और लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई है.

फिलहाल पुलिस अमृत से पूछताछ कर रही है. जांच इस बात पर केंद्रित है कि प्रियंका की मौत किन परिस्थितियों में हुई, उसका शव बोरी में क्यों रखा गया और उसे बाइक से कहां ले जाया जा रहा था. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस मामले में कोई और शख्स तो शामिल नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह सामने आने के बाद इस खौफनाक कहानी की कई परतें खुलने की उम्मीद है.

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