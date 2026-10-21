scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'लड़कियों को जलील करते हो, शर्म करो', GenZ पर भरी महफिल में भड़कीं अक्षरा सिंह, बोलीं- औरतों की...

भोजपुरी और हिंदी टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो Gen Z पर बुरी तरह भड़कती नजर आ रही हैं. भरी महफिल में उनका यह रौद्र रूप देख फैंस भी दंग रह गए है.

Advertisement
X
अक्षरा सिंह को क्यों आया गुस्सा? (Photo: Instagram @Aksharasingh)
अक्षरा सिंह को क्यों आया गुस्सा? (Photo: Instagram @Aksharasingh)

भोजपुरी इंडस्ट्री की 'क्वीन' कही जाने वाली मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को फैंस ने अक्सर हंसते-मुस्कुराते और बेबाक अंदाज में ही देखा है. लेकिन हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अक्षरा अपना आपा खो बैठीं. देखते ही देखते उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो भरी महफिल में ही Gen Z की क्लास लगाती नजर आईं. उनका यह सख्त और तीखा रुख देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया.

क्यों भड़कीं अक्षरा सिंह?

अक्षरा सिंह का एक कार्यक्रम से वीडियो वायरल हो रहा है, वो माइक पर एक GenZ लड़के को लताड़ती हुई नजर आईं. अक्षरा गुस्से से बोलीं- थोड़ा लथैरागीरी करो लेकिन खींखीं-खींखीं मत करो. इशारे करके जो इधर से जा रहे हो ये अच्छी बात नहीं है. आपके ही घर की लड़की हूं न मैं, तो क्या ये अच्छा लगेगा इस तरह करके. 

सम्बंधित ख़बरें

Pawan singh apology Akshara singh viral video
पवन सिंह की माफी से पिघलेंगी अक्षरा? शादी पर कहा था- जब पिता...
pawan singh
'पत्नी को सताओ, GF को सहलाओ', पवन सिंह पर भड़की एक्ट्रेस
Pawan Singh
पावर स्टार पवन सिंह ने सरेआम अक्षरा सिंह से मांगी माफी
jyoti singh on pawan singh apology to akshara singh
प्यार में झुके पवन सिंह, Ex-GF से मांगी माफी, पत्नी बोली- वाह रे राजपुताना
Pawan singh apology Akshara singh viral video
'अक्षरा मेरा बाबू है', पवन सिंह को याद आया पुराना प्यार, सरेआम मांगी माफी

'पूरे बिहार में जो न्यूज में देखने को मिल रहा है कि आप लोग लड़कियों को जलील करते हैं, शर्म नहीं आती आपको. आप ही के जैसी यूथ है क्या? Gen Z इसका नाम नहीं है. Gen Z है लड़कियों का सम्मान करना. Gen Z है हमारे घर की औरतों की मान मर्यादा को पहचानना. अगर आपको Gen Z  बनना है तो अभी के नए Gen Z से मिलिए, जो यहां बड़े सम्मान के साथ खड़े हैं. बिहार का नाम रोशन करो.'

Advertisement

यहां देखें अक्षरा सिंह का वीडियो-

 

 

अक्षरा सिंह को इस तरह गुस्से में लाल होता देख उनके फैंस भी हैरान हैं, क्योंकि ऐसा कम ही मौकों पर देखने को मिलता है जब वो इतनी आगबबूला नजर आई हों.

बात करें अक्षरा की, तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. हिंदी टीवी इंडस्ट्री में भी उनकी तगड़ी पहचान है. अपने बेहतरीन काम के अलावा, अक्षरा पावर स्टार पवन सिंह के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    प्रियंका चोपड़ा ने पति निक के साथ अमेरिका में किया कन्या पूजन, बेटी मालती के धोए पैर; दिखा घर का भव्य मंदिर, PHOTOS |
    चलती ट्रेन की चेन खींचते ही क्या होता है? ड्राइवर को कैसे पता चलता है कि ट्रेन रोकनी है |
    500 से ज्यादा देशी-विदेशी हथियार, वैदिक मंत्र और शस्त्र पूजन... दशहरे पर राजा भैया ने दिखाया असलहों का जखीरा- VIDEO |
    दलेर मेहंदी के सपोर्ट में उतरे अनुपम खेर, बोले- वो दो-तीन साल से ठीक नहीं, मंत्री से पूछा सवाल |
    59 रन, 6 विकेट... पाकिस्तान को मिला नया मैच विनर, इंग्लिश टीम हुई पस्त |
    देवरिया में डबल मर्डर, आधी रात घर लौट रहे दो युवकों की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस ने बनाई 3 टीमें |
    समाजवादी पार्टी के गढ़ में गरजेंगे ओम प्रकाश राजभर, 29 नवंबर को आजमगढ़ में महारैली |
    DA Hike Update: दशहरा बीता... क्या दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 3% DA Hike? जानिए अपडेट |
    मेला देखकर लौट रहे थे पिता-पुत्र, थार से टक्कर में तीन की मौत... झोपड़ी की छत पर जा गिरा महिला का शव |
    न बैंड-बाजा, न महंगी गाड़ियां, न वीडियो शूट… चीन के कपल ने शादी में अपनाया अनोखा तरीका, हो रही चर्चा
    Advertisement