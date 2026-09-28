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पाकिस्तानी जासूस बनकर भारत आए अदनान सामी? कॉमेडियन ने ली चुटकी, सिंगर ने किया रिएक्ट

समय रैना के शो India’s Got Latent 2 में कॉमेडियन कुल्लू ने अदनान सामी पर मजेदार जोक मारा. आयुष्मान खुराना भी हंस पड़े. सिंगर ने जवाब में क्या कहा? जानिए पूरा मामला.

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अदनान सामी का उड़ा मजाक (Photo: Screengrab)
अदनान सामी का उड़ा मजाक (Photo: Screengrab)

सिंगर अदनान सामी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई गाना नहीं, बल्कि कॉमेडियन कुल्लू का एक मजेदार जोक है. समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट 2 में कुल्लू ने आयुष्मान खुराना से बातचीत के दौरान अदनान सामी का ऐसा जिक्र किया कि पूरा पैनल और ऑडियंस हंसने लगे. खास बात यह रही कि जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो खुद अदनान सामी भी मजाक में शामिल हो गए.

अदनान सामी की ली चुटकी

दरअसल, इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के लेटेस्ट एपिसोड में आयुष्मान खुराना बतौर पैनलिस्ट पहुंचे थे. उनके साथ कॉमेडियन आदित्य कुलश्रेष्ठ यानी कुल्लू, रजत सूद और मेंटलिस्ट सुहानी शाह भी मौजूद थे. आयुष्मान यहां अपनी अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर को प्रमोट करने आए थे.

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शो के दौरान समय रैना ने आयुष्मान से फिल्म की कहानी के बारे में पूछा. इस पर एक्टर ने बताया कि यह भारत की पहली पैट्रियॉटिक कॉमेडी है, जिसमें वह एक पाकिस्तानी जासूस का किरदार निभा रहे हैं. इसमें मैं एक पाकिस्तानी स्पाई हूं, जो इंडिया में आता है. उसकी याददाश्त चली जाती है और वह सोचता है कि वह इंडियन है. उसको देशभक्ति तो याद है, लेकिन देश कौन-सा है, यह भूल जाता है.

बस फिर क्या था! आयुष्मान की बात सुनते ही कुल्लू ने तपाक से जवाब दिया, "वो अदनान सामी है." कुल्लू का यह वन-लाइनर सुनते ही पैनलिस्ट्स और वहां मौजूद दर्शक ठहाके लगाने लगे. देखते ही देखते इस मजेदार पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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अदनान सामी ने भी नहीं छोड़ा मौका

कुल्लू ने इस वायरल क्लिप को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो पर खुद अदनान सामी ने भी कमेंट कर दिया और ऐसा जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर चर्चा और बढ़ गई.

सिंगर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- पहले मुझसे 'राइट्स' लो और फिर फिल्म बनाओ. अदनान का यह कमेंट उनके भारत आने और भारतीय नागरिकता हासिल करने के सफर की ओर इशारा करता है. उनका जवाब देखकर साफ है कि सिंगर ने कुल्लू के जोक को बिल्कुल मजाकिया अंदाज में लिया.

पाकिस्तान से भारत आए अदनान

अदनान सामी पहले पाकिस्तानी नागरिक थे और साल 2001 में भारत आ गए थे. भारत में अपना करियर बनाने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और साल 2016 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई. सिंगर पहले यह भी बता चुके हैं कि उनकी भारतीय नागरिकता की अर्जी दो बार खारिज हुई थी, जिसके बाद आखिरकार उसे मंजूरी मिली.

समय रैना के शो India’s Got Latent का दूसरा सीजन भी कॉमेडी, सेलेब्रिटी गेस्ट्स और वायरल मोमेंट्स को लेकर चर्चा में है. इस सीजन में आलिया भट्ट, वरुण धवन, राघव जुयाल, अर्चना पूरन सिंह, मुकेश छाबड़ा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शरवरी जैसे सितारे नजर आ चुके हैं.

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आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी दो अपकमिंग फिल्मों की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. उनकी अगली फिल्म उड़ता तीर है, जिसमें उनके साथ सारा अली खान भी नजर आएंगी. यह फिल्म पति पत्नी और वो दो के बाद दोनों की एक और साथ में फिल्म होगी. उड़ता तीर  9 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा आयुष्मान सूरज बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया में शरवरी वाघ के साथ नजर आएंगे. फिल्म का टाइटल ट्रैक इसी महीने रिलीज किया गया था. यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी.

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