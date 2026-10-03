'डॉन 3' में खूंखार विलेन बनने वाला था ये एक्टर, फरहान अख्तर ने किया था अप्रोच, अटकी फिल्म

तमिल एक्टर अर्जुन दास ने बताया है कि फिल्ममेकर फरहान अख्तर ने उन्हें 'डॉन 3' के लिए अप्रोच किया था. हालांकि एक्टर ने रोल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कन्फर्म किया कि वे फरहान से मिले थे और प्रोजेक्ट पर बातचीत भी हुई थी, लेकिन अब यह कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है.

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News18 से बात करते हुए अर्जुन ने कहा, 'मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे फरहान सर का कॉल आया. हम मिले थे, हमने बातचीत भी की थी, लेकिन बदकिस्मती से, अब ऐसा नहीं हो रहा है.'

भले ही यह प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन अर्जुन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे भविष्य में फरहान के साथ काम करेंगे. फिल्ममेकर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'लेकिन मुझे उम्मीद है, और मैं आशा करता हूं कि मुझे जल्द ही फरहान सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा. मुझे लगता है कि वे उन सबसे अच्छे और विनम्र लोगों में से एक हैं जिनसे मैं मिला हूं. तो हां, मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहता. यह होने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है.'

इसी बातचीत के दौरान, अर्जुन ने यह भी बताया कि वे जल्द ही एक हिंदी प्रोजेक्ट में नजर आएंगे, जो अभी पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है.

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डॉन 3 को लेकर क्या है अपडेट?

'डॉन 3' की घोषणा आधिकारिक तौर पर 2023 में की गई थी, जिसमें रणवीर सिंह को उस आइकॉनिक रोल को निभाना था, जिसे पहले अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने निभाया था. हालांकि, बार-बार देरी के कारण फिल्म डेवलपमेंट स्टेज में ही अटकी रही और प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हो पाया है.

'डॉन 3' का विवाद कैसे शुरू हुआ

फरहान अख्तर इस तीसरी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, और रितेश सिधवानी व फरहान इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस करने वाले थे. लेकिन दिसंबर 2025 तक, रणवीर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहे.

उनके अलग होने के कारणों को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं. शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि एक्टर ने 'डॉन 3' छोड़ दी है, और इसकी वजहें क्रिएटिव मतभेद, प्रोडक्शन में देरी और स्क्रिप्ट को लेकर चिंताएं बताई गईं. हालांकि, उस समय रणवीर के करीबी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया था कि उन्होंने फिल्म नहीं छोड़ी थी, बल्कि उनकी मांगों को लेकर मतभेदों के बाद मेकर्स ने उन्हें फिल्म से हटा दिया था.

इसके बाद यह विवाद पैसों से जुड़ा मामला बन गया. खबरों के मुताबिक, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने दावा किया कि जब यह प्रोजेक्ट रुका, तब तक प्री-प्रोडक्शन पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे. बताया गया कि इस रकम में विदेश में लोकेशन देखने के लिए की गई यात्राएं, होटल बुकिंग और बड़ी क्रू टीम के लिए किए गए इंतजाम जैसे खर्च शामिल थे. बाद में FWICE ने भी प्रोड्यूसर्स की शिकायत पर इसी रकम का ज़िक्र किया.

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प्रोड्यूसर्स ने रणवीर से उस नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की, जो उनके प्रोजेक्ट छोड़ने की वजह से हुआ था.

इस बीच, एक्टर ने अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर दिया है - 'प्रलय' नाम की एक जॉम्बी थ्रिलर, जिसे वह अपने बैनर 'मां कसम फिल्म्स' के तहत प्रोड्यूस भी कर रहे हैं.

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