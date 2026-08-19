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'दरवाजा खोला तो मेरी दुनिया खत्म थी' पहली पत्नी की मौत को याद कर रो पड़े पवन सिंह, की पूजा

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह की याद में भावुक होकर अपनी जिंदगी के अनछुए पहलुओं को भोजपुरी बवाल के नए प्रोमो में शेयर किया है. नीलम सिंह की मौत के बाद पवन सिंह की जिंदगी में आए उतार-चढ़ाव जगजाहिर हैं. पवन सिंह को इमोशनल देख उनके फैन्स भी भावुक हो गए.

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कौन थीं पवन सिंह की पहली पत्नी (Photo: Screengrab)
कौन थीं पवन सिंह की पहली पत्नी (Photo: Screengrab)

'भोजपुरी बवाल' में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह गदर मचाए हुए हैं. शो पर पवन सिंह ने अपनी जिंदगी जुड़ी से कई खट्टी-मीठी यादें शेयर की हैं. अब 'भोजपुरी बवाल' का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह अपनी पहली पत्नी को याद कर भावुक हो गए. प्रोमो में पावर स्टार की शादी का अनसीन वीडियो भी देखने को मिला. 

इमोशनल हुए पवन सिंह 
भोजपुरी अभिनेता-गायक पवन सिंह की पहली शादी 1 दिसंबर 2014 को नीलम सिंह से हुई थी. नीलम सिंह उनके बड़े भाई की साली बताई जाती हैं. शादी के कुछ महीनों बाद, मार्च 2015 में नीलम का निधन हो गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, तंग आकर नीलम ने आत्महत्या कर ली थी. पवन सिंह अपनी पहली पत्नी को देवी बताते हैं. 

प्रोमो में पावर स्टार पत्नी की तस्वीर की आरती उतारते नजर आए. उन्होंने नीलम सिंह की तस्वीर पर फूल-माला भी चढ़ाई. उन्होंने कहा- मैंने अपने जीवन में देवी पाया था. खो दिया. ये हमारे जीवन की देवी जबसे हमें मिलीं. ये हमारे जीवन की देवी थीं, हैं और जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा यही हमारी जीवन हैं. मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था. घर-घर आते काफी लेट हो गया. मैं अंदर आया तो देखा कि हॉल का दरवाजा खुला हुआ है. हॉल क्रॉस किया और अपने रूम का दरवाजा खोला, तो देखा कि दुनिया खत्म.

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पत्नी की मौत का जिक्र करते हुए पवन सिंह रो पड़ते हैं और उन्होंने कहा कि नहीं बोल पाऊंगा. पवन सिंह का इमोशनल साइड देखकर उनके फैन्स भी इमोशनल हो गए हैं. 

बता दें कि पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह को अक्षरा सिंह से प्यार हुआ था.  मां के कहने पर पवन सिंह ने अक्षरा को छोड़कर ज्योति सिंह से शादी कर ली. सालों बाद पवन सिंह की दूसरी शादी भी टूटने के कगार पर है. पवन सिंह, तीसरी शादी के लिए रेडी हैं. बस देरी ज्योति और उनके तलाक की है. 

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