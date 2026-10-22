scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरे साथ काम करबू?', 10 साल छोटी हसीना पर फिदा हुए पवन सिंह, दिया भोजपुरी फिल्मों का ऑफर

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में अपनी मौजदूगी से माहौल गर्मा दिया. उन्होंने टीवी की लोकप्रिय नागिन को भोजपुरी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया.

Advertisement
X
भोजपुरी में होगी प्रियंका की एंट्री (Photo: Social Media)
भोजपुरी में होगी प्रियंका की एंट्री (Photo: Social Media)

इन दिनों टेलीविजन रियलिटी शोज में भोजपुरी स्टार्स का जलवा है. अब 'राइज एंड फॉल सीजन 2' भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री ने धमाल मचा दिया है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में पवन सिंह बेसमेंट में वर्कर्स के बीच बतौर गेस्ट शामिल हुए. पवन सिंह की एंट्री ने शो का माहौल बना दिया. इतना ही नहीं पावर स्टार ने 'टीवी की नागिन' को भोजपुरी फिल्म का ऑफर भी दे डाला. 

भोजपुरी में होगी नागिन की एंट्री?
एपिसोड में देखा गया कि बेसमेंट में सभी कंटेस्टेंट्स टेबल के चारो ओर बैठकर चाय पीते-पीते बातचीत कर रहे थे. इतने में पवन सिंह ने प्रियंका चाहर चौधरी से पूछा कि उन्हें एक्टिंग लाइन में कितना समय हो गया है. प्रियंका ने कहा कि 5-6 साल हो गए हैं और वो टीवी का एक लोकप्रिय चेहरा हैं. प्रियंका का जवाब सुनकर पवन सिंह ने भोजपुरी अंदाज में पूछा, "हमरे साथ एक काम करबू?" 

पवन सिंह की बात सुनकर प्रियंका हंस पड़ती हैं. एक्ट्रेस ने मजे लेते हुए कह दिया- "करबू! बताइये ये पूछने की बात है. नेकी और पूछ पूछ" इसके बाद मनीष कश्यप ने कहा कि प्रियंका को किसी धांसू 'रंगदारी सॉन्ग' में लेकर आना चाहिए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MX Player by Prime Video (@mxbyprimevideo)

सम्बंधित ख़बरें

Radhe maa on pawan singh marriage
अकेलेपन में जी रहे पवन सिंह, सालों बाद लौटेंगी खुशियां?
akshara singh slams genz for mocking girls
'लड़कियों को जलील करते हो', GenZ पर भड़कीं अक्षरा सिंह
Pawan singh
'हीरोइन को छूने में....', विदेशी हसीना संग नाचे पवन सिंह, लगाए ठुमके
Akshara singh allegations on pawan singh
अबॉर्शन, मारपीट के आरोप से आत्महत्या की कोशिश तक, पवन सिंह संग अक्षरा ने झेला दर्द, कर पाएंगी माफ, जोड़ेंगी रिश्ता?
Pawan singh apology Akshara singh viral video
पवन सिंह की माफी से पिघलेंगी अक्षरा? शादी पर कहा था- जब पिता...

पवन सिंह ने प्रियंका से कहा कि वो उनके साथ गाना, फिल्म और वेब सीरीज भी करेंगे. नागिन 7 एक्ट्रेस ने कहा कि भोजपुरी ऑडियंस का एक जबरदस्त क्रेज है. इस बात का एहसास उन्हें खेसारी लाल यादव के साथ काम करने के बाद हुआ. 
 
6 साल की उम्र में शुरू किया काम 
प्रियंका चाहर चौधरी ने पवन सिंह से उनके म्यूजिकल करियर के बारे में पूछा. पावरस्टार ने कहा कि उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में करीब 36 साल हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि महज 6 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपना पहला गाना गाया था. पवन सिंह ने प्रियंका से बताया कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, वो शोहरत उन्हें रातोरात हासिल नहीं हुई है. सालों के संघर्ष के बाद उन्हें स्टारडम और शोहरत नसीब हुई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दलेर मेहंदी अपमान मामले में मंत्री सुबोध उनियाल पर बढ़ा विवाद |
    ₹5 का फिनाइल ₹33,500 में, ₹306 की LED ₹11,800 में, MP में सरकारी खरीद का हैरान कर देने वाला खेल |
    Robert Kiyosaki Post: 'पढ़ो-लिखो, नौकरी करो वाली सलाह पुरानी', कियोसाकी बोले- आगे बढ़ो... अब ये काम की नहीं |
    Gen Z Credit Card: कर्ज़ सहारे Gen Z? खुलकर कर रहा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, सामने आई रिपोर्ट |
    घरेलू विवाद में ली पत्नी-सास की जान, हाल में ही विदेश से लौटी थी पत्नी, ससुर भी घायल |
    जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में भड़काऊ पोस्टर लगाने की साजिश, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा |
    'मेरे साथ काम करबू?', 10 साल छोटी हसीना पर फिदा हुए पवन सिंह, दिया भोजपुरी फिल्मों का ऑफर |
    महाराष्ट्र के वाशिम में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात |
    Karnataka में रात के वक्त गर्ल्स पीजी में घुसा नंगा शख्स, VIDEO हुआ VIRAL |
    अखिलेश यादव का रामपुर दौरा, आजम खान से करेंगे मुलाकात
    Advertisement