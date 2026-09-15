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जयपुर से फाईज-सुमन, अलवर से नेहा... राजस्थान निकाय चुनाव में Gen Z ने दिखाया दम

राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों ने राजनीति में Gen Z के बढ़ते प्रभाव की तस्वीर साफ कर दी है. जयपुर में 21 वर्षीय फाईज हसन और 22 वर्षीय सुमन भाटी ने जीत दर्ज की, जबकि अलवर के थानागाजी से 21 वर्षीय नेहा जोशी पार्षद बनीं. भीलवाड़ा में सानिया खानम ने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर सबसे कम उम्र की पार्षद बनने का गौरव हासिल किया.

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राजस्थान निकाय चुनाव में जेनजी का जलवा. (Photo: ITG)
राजस्थान निकाय चुनाव में जेनजी का जलवा. (Photo: ITG)

राजस्थान निकाय चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं. यही वजह है कि निकाय चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. ऐसे में बीते दिनों दिल्ली में हुए जेन जी के प्रदर्शन के बाद पूरे देश में जेन जी की चर्चा होने लगी. राजस्थान निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद यह साफ हो गया है कि राजस्थान में जेन जी का दौर शुरू हो चुका है. राजस्थान के चुनाव में जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 71 से कांग्रेस के 21 वर्षीय उम्मीदवार फाईज हसन ने चुनाव में जीत दर्ज की. जबकि जयपुर के ही वार्ड नंबर 72 से 22 वर्षीय सुमन भाटी चुनाव जीतीं. 

निकाय चुनाव में हावी थे स्थानीय मुद्दे
इसके अलावा अलवर के थानागाजी नगर पालिका से भाजपा की प्रत्याशी 21 वर्षीय नेहा ने वार्ड नंबर 6 से जीत हासिल की. नेहा पहले पत्रकार के तौर पर कई संस्थानों में काम कर चुकी हैं. नेहा के चुनाव प्रचार में किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए थे और उनकी युवा सोच को वहां के लोगों ने चुना. नेहा ने बताया कि उन्होंने जनता के बीच केवल स्थानीय मुद्दे रखे और स्थानीय स्तर पर होने वाले कामों के बारे में चर्चा की.

साथ ही राजस्थान के निकाय चुनाव में जेन जी ने जमकर वोटिंग की. जयपुर हो या अलवर, जोधपुर हो या बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर सभी जगह पर जेन जी ने वोटिंग की. जिसका नतीजा भी देखने को मिला. राजस्थान के अलवर, जयपुर, खैरथल कोटपुतली, भरतपुर सहित आसपास क्षेत्र में जमकर निर्दलीय जीते. सुबह से ही मतदान वाले दिन लाइनों में जेन जी खड़े हुए नजर आए. इसलिए राजस्थान का निकाय चुनाव, इस बार अन्य वर्षों से अलग नजर आया.

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भीलवाड़ा चुनाव में भी जीती जेन जी
भीलवाड़ा के वार्ड नंबर 6 से चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी सानिया खानम ने बड़ी जीत दर्ज की. नजीर मोहम्मद की पोती सानिया ने बीजेपी प्रत्याशी ममता पंचोली को करारी शिकस्त दी. चुनाव प्रचार के दौरान ही अपने 'जेनजी (Gen-Z) प्रोटेस्ट' वाले बयान से चर्चा में आईं सानिया अब जीत दर्ज कर भीलवाड़ा जिले की सबसे कम उम्र की पार्षद बन गई हैं.

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