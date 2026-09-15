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17 सितंबर से 6 राशियों पर मेहरबान चंद्रमा, पैसा और तरक्की के बनेंगे योग

Chandra Gochar 2026: इस गोचर का असर कुछ राशियों के लिए बेहद सकारात्मक रह सकता है. इस दौरान 6 राशियों को आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और रुके हुए कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. 

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इस गोचर का असर कुछ राशियों के लिए बेहद सकारात्मक रह सकता है.
इस गोचर का असर कुछ राशियों के लिए बेहद सकारात्मक रह सकता है.

Chandra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है. चंद्रमा करीब ढाई दिन में राशि बदलते हैं, इसलिए इसका प्रभाव भी जल्दी देखने को मिल सकता है.17 सितंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक चंद्रमा की नीच राशि मानी जाती है, लेकिन इस गोचर का असर कुछ राशियों के लिए बेहद सकारात्मक रह सकता है. इस दौरान 6 राशियों को आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और रुके हुए कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. 

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. नौकरी या कारोबार से जुड़े कामों में सफलता मिलने के योग हैं. अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन लाभ के भी प्रबल संकेत हैं. 

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर अटके हुए कामों को गति देने वाला साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. आय में बढ़ोतरी के साथ प्रमोशन की संभावना भी बन रही है. कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.  व्यापार में सुधार देखने को मिल सकता है. 

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों में इस दौरान साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप अपने प्रयासों के दम पर कई काम पूरे करने में सफल हो सकते हैं.  आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं.  पुराने माध्यमों से भी धन प्राप्त होने के योग हैं. परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.  सुख-सुविधाओं में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं. 

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर भाग्य का साथ दिला सकता है.  लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है.  नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है.  कारोबारियों के लिए किसी नई डील या बड़े सौदे का मौका बन सकता है.  इस दौरान परिवार का सहयोग भी मिलेगा. 

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा का गोचर होने से इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है.  नौकरी तलाश रहे लोगों को सफलता मिलने के योग हैं.  आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. कारोबार में विस्तार के नए अवसर मिलेंगे.  कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत नजर आएगी . उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलने की संभावना है. 

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर आय के नए साधन लेकर आ सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत करने के मौके मिलेंगे.  अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफलता मिलेगी.  कुछ जातकों को विदेश से जुड़ा अवसर मिल सकता है.  कारोबार करने वालों को लाभ मिलने के संकेत हैं.  परिवार के सहयोग से मानसिक शांति भी बनी रहेगी. 

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