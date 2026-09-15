Tata का ये स्टॉक बना रॉकेट, 20 फीसदी चढ़ा भाव, RBI के फैसले का असर

टाटा ग्रुप के एक शेयर ने कमाल किया है. इसने काफी समय बाद निवेशकों को एक ही दिन में तगड़ा उछाल दिखाया है. मगंलवार को टाटा केमिकल्‍स के शेयरों ने 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा दिया और यह 734.90 रुपये पर पहुंच गया.

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इस शेयर के तेजी के पीछे एक खास वजह बताई जा रही है. इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने एनबीएफसी के अपने लाइसेंस को सरेंडर करने का टाटा संस के आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि टाटा संस को अब खुद को शेयर बाजारों में लिस्ट कराना होगा. टाटा संस टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है.

टाटा संस नहीं होना चाहता मार्केट में लिस्‍ट

एनबीएफसी कंपनियों के लिए आरबीआई ने कुछ खास नियम बनाया है, जिसके तहत अपर लेयर के एनबीएफसी को मार्केट में लिस्‍ट होना आवश्‍यक है. टाटा संस अपर लेयर की एनबीएफसी कंपनी है. ऐसे में इसे मार्केट में लिस्‍ट कराना होगा, लेकिन टाटा संस शेयर बाजार में लिस्‍ट नहीं कराना चाहती है. जिस कारण उसने एनबीएफसी का अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए RBI के पास आवेदन दिया था. हालांकि, अब ये आवदेन खारिज हो चुका है.

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टाटा ग्रुप के इन शेयरों में भी तगड़ी तेजी

टाटा ग्रुप के अन्‍य शेयरों में भी तेजी देखी जा रही है. Tata Investment Corporation के शेयर में 13 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई है. इस तेजी के बाद टाटा इन्‍वेस्‍टमेंट और टाटा केमिकल्‍स दोनों निफ्टी 500 के सबसे ज्‍यादा चढ़ने वाले शेयर बन गए. टाटा मोटर्स पीवी के शेयरों ने भी 4.5 फीसदी की तेजी दिखाई है.

टाटा केमिकल्‍स के शेयरों का प्रदर्शन

टाटा ग्रुप का यह शेयर 6 महीने के दौरान 11.88% चढ़ चुका है. जबकि एक साल के दौरान यह शेयर 25 फीसदी टूट चुका है. वहीं पांच साल के दौरान यह शेयर में 13 फीसदी की गिरावट आई है. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 187.22 अरब डॉलर है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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