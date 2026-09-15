नहीं तो झूल जाएगी छत... घर बनाते वक्त ये गलती हुई तो लाखों रुपये बर्बाद!

घर बनाना बच्चों का खेल नहीं होता है. घर बनाना किसी सपने के पूरा होने जैसा होता है. घर कंस्ट्रक्शन के लिए हर एक फैसला सोच- समझकर लेना पड़ता है. साथ ही हर एक छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है. क्योंकि, थोड़ी सी जल्दबाजी से घर हमेशा के लिए कमजोर हो सकता है और हमारा लाखों रुपया भी बर्बाद हो सकता है. ऐसा ही एक काम है छत की डिशटरिंग (डिसेंट्रिग) करना. यानी छत की शटरिंग (सेंटरिंग) हटाने में कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए.

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छत की शटरिंग खोलने का भी एक समय होता है. उससे पहले डिशटरिंग करने से छत झूल सकती है या फिर उसमें दरार पड़ सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर नॉर्मली कितने दिनों में छत की शटरिंग खोलनी चाहिए?

घर की छत की शटरिंग सामान्य तौर पर 10 से 21 दिनों के बीच हटाई जाती है, जो स्लैब के स्पान (लंबाई) और इस्तेमाल किए गए सीमेंट के प्रकार पर निर्भर करती है. पीपीसी और ओपीसी के बीच सेटिंग और स्ट्रेंथ हासिल करने की गति में काफी अंतर होता है. इसलिए दोनों के लिए समय-सीमा अलग होती है.

ओपीसी सीमेंट वाली छत की डिशटरिंग

ओपीसी सीमेंट तेजी से ठोस होता है और मजबूती हासिल करता है. इसलिए यदि छत के नीचे की शटरिंग का स्पान यानी दूरी 4.5 मीटर से कम है तो यह 10 से 12 दिनों में हटाई जा सकती है. वहीं यदि स्पान 4.5 मीटर से ज्यादा है तो 15 दिनों के बाद ही डिसेंट्रिंग करनी चाहिए.

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वहीं यदि बीम भी है और उसमें भी ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है. तब बीम के नीचे के प्रॉप्स यानी सहारे को कम स्पान रहने पर 14 दिनों में और ज्यादा स्पान के लिए 21 दिनों में हटा सकते हैं.

पीपीसी सीमेंट वाली छत की डिशटरिंग

पीपीसी सीमेंट ओपीसी की तुलना में धीरे-धीरे मजबूत होता है. क्योंकि इसमें फ्लाई ऐश होती है. इसलिए इसमें शटरिंग थोड़े अधिक समय तक रखने की सलाह दी जाती है. इसमें कम से कम 14 दिनों बाद ही शटरिंग हटानी चाहिए, वो भी अगर स्पान 4.5 मीटर है तब. हालांकि, 21 दिनों बाद शटरिंग हटाना सबसे सही समय होता है. नॉर्मली पीपीसी से ढलाई की गई छत से 21 या उससे भी ज्यादा दिनों बाद शटरिंग हटाई जाती है. शटरिंग हटाने के बाद भी कुछ प्रॉप्स यानी सहारे को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है. नहीं तो छत अचानक पूरा लोड नहीं ले पाती और झूल जाती है.

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यदि ठंड का मौसम है या नमी अधिक है, तो कंक्रीट को सूखने और मजबूती पाने में अधिक समय लगता है. ऐसे में दोनों ही तरह के सीमेंट के इस्तेमाल में भी शटरिंग खोलने के समय को 3 से 5 दिन और बढ़ा देना चाहिए.

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