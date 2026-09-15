scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नहीं तो झूल जाएगी छत... घर बनाते वक्त ये गलती हुई तो लाखों रुपये बर्बाद!

घर बनाते वक्त छत की शटरिंग खोलने से पहले इसके टाइमिंग को लेकर सावधान रहने की जरूरत होती है. क्योंकि, थोड़ी सी जल्दबाजी से पूरी छत झूल सकती है और लाखों का नुकसान हो सकता है. ऐसे में जानते हैं कि कितने दिनों बाद किस तरह की छत की शटरिंग खोली जानी चाहिए.

Advertisement
X
छत की शटरिंग खोलने में जल्दबाजी से हो सकता है बड़ा नुकसान (Photo - AI Generated)
छत की शटरिंग खोलने में जल्दबाजी से हो सकता है बड़ा नुकसान (Photo - AI Generated)

घर बनाना बच्चों का खेल नहीं होता है. घर बनाना किसी सपने के पूरा होने जैसा होता है. घर कंस्ट्रक्शन के लिए हर एक फैसला सोच- समझकर लेना पड़ता है. साथ ही हर एक छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है. क्योंकि, थोड़ी सी जल्दबाजी से घर हमेशा के लिए कमजोर हो सकता है और हमारा लाखों रुपया भी बर्बाद हो सकता है. ऐसा ही एक काम है छत की डिशटरिंग (डिसेंट्रिग) करना. यानी छत की शटरिंग (सेंटरिंग) हटाने में कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. 

छत की शटरिंग खोलने का भी एक समय होता है. उससे पहले डिशटरिंग करने से छत झूल सकती है या फिर उसमें दरार पड़ सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर नॉर्मली कितने दिनों में छत की शटरिंग खोलनी चाहिए?

घर की छत की शटरिंग सामान्य तौर पर 10 से 21 दिनों के बीच हटाई जाती है, जो स्लैब के स्पान (लंबाई) और इस्तेमाल किए गए सीमेंट के प्रकार पर निर्भर करती है. पीपीसी और ओपीसी के बीच सेटिंग और स्ट्रेंथ हासिल करने की गति में काफी अंतर होता है. इसलिए दोनों के लिए समय-सीमा अलग होती है.

सम्बंधित ख़बरें

Melbourne Dream House, Tasmania Earthship House
मेलबर्न में घर नहीं मिला, बोतलों से बना डाला 7 करोड़ का ड्रीम हाउस
best cement for house construction
पूरा घर एक तरह के सीमेंट से नहीं बनता? फिर भी गलती करते हैं लोग
DPC sheet for house
DPC शीट क्या है? भूल जाएंगे सीलन की टेंशन, जानें कितने की आती है
सब-मीटर की कीमत उसके प्रकार, कंपनी और फीचर्स के हिसाब से अलग-अलग होती है. ( Photo: ITG)
किराएदारों के लिए ये मीटर है बेस्ट, जानिए ये कितने रुपये का आता है?
flight-oxygen-mask-how-long-does-it-last-airplane-emergency
फ्लाइट में ऑक्सीजन मास्क गिरते ही कितनी देर मिलती है सांस?

ओपीसी सीमेंट वाली छत की डिशटरिंग
ओपीसी सीमेंट तेजी से ठोस होता है और मजबूती हासिल करता है. इसलिए यदि छत के नीचे की शटरिंग का स्पान यानी दूरी 4.5 मीटर से कम है तो यह 10 से 12 दिनों में हटाई जा सकती है. वहीं यदि स्पान 4.5 मीटर से ज्यादा है तो 15 दिनों के बाद ही डिसेंट्रिंग करनी चाहिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: DPC शीट क्या है? इसे लगाने से नहीं होगी क्रैक्स और सीलन की टेंशन, जानें कितने की आती है

वहीं यदि बीम भी है और उसमें भी ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है. तब बीम के नीचे के प्रॉप्स यानी सहारे को कम स्पान रहने पर 14 दिनों में और ज्यादा स्पान के लिए 21 दिनों में हटा सकते हैं. 

पीपीसी सीमेंट वाली छत की डिशटरिंग
पीपीसी सीमेंट ओपीसी की तुलना में धीरे-धीरे मजबूत होता है. क्योंकि इसमें फ्लाई ऐश होती है. इसलिए इसमें शटरिंग थोड़े अधिक समय तक रखने की सलाह दी जाती है. इसमें कम से कम 14 दिनों बाद ही शटरिंग हटानी चाहिए, वो भी अगर स्पान 4.5 मीटर है तब. हालांकि, 21 दिनों बाद शटरिंग हटाना सबसे सही समय होता है. नॉर्मली पीपीसी से ढलाई की गई छत से 21 या उससे भी ज्यादा दिनों बाद शटरिंग हटाई जाती है. शटरिंग हटाने के बाद भी कुछ प्रॉप्स यानी सहारे को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है. नहीं तो छत अचानक पूरा लोड नहीं ले पाती और झूल जाती है. 

यह भी पढ़ें: पूरा घर एक तरह के सीमेंट से नहीं बनता? फिर भी गलती करते हैं लोग

यदि ठंड का मौसम है या नमी अधिक है, तो कंक्रीट को सूखने और मजबूती पाने में अधिक समय लगता है. ऐसे में दोनों ही तरह के सीमेंट के इस्तेमाल में भी शटरिंग खोलने के समय को 3 से 5 दिन और बढ़ा देना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मेरे साथ रात गुजारो', एक्टर की गंदी डिमांड से चौंकी 'तारक मेहता' एक्ट्रेस, बोली- मुझे घर बुलाया... |
    दुबई एयरपोर्ट पर 8 मिनट में पासपोर्ट रिन्यू! भारत में कितना लगता है समय? |
    जोधपुर में अजब लड़ाई... बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय सब बराबर-बराबर |
    दिल्ली-दुबई स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट्स 24 घंटे लेट, IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों का जोरदार हंगामा |
    Tata का ये स्टॉक बना रॉकेट, 20 फीसदी चढ़ा भाव, RBI के फैसले का असर |
    17 सितंबर से 6 राशियों पर मेहरबान चंद्रमा, पैसा और तरक्की के बनेंगे योग |
    नकवी को सब पता था... भारत ट्रॉफी नहीं लेगा, फिर भी दुबई पहुंचे- अब खुला पूरा खेल |
    दारोगा भर्ती को लेकर पटना में छात्रों का भारी बवाल, जेपी गोलंबर पर तोड़ी बैरिकेडिंग, CM आवास घेरने की कोशिश |
    Dahi Masala Paratha Recipe: नाश्ते में मिनटों में बनाएं दही-मसाला पराठा, प्लेट चट कर जाएंगे घरवाले, नोट करें रेसिपी |
    पहले ड्रोन अटैक, फिर हूतीयों का हमला... सऊदी की पाइपलाइन से लेकर समुद्री रास्ते तक चोक
    Advertisement