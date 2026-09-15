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दिल्ली-दुबई स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट्स 24 घंटे लेट, IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों का जोरदार हंगामा

स्पाइस जेट की दो फ्लाइट्स के री-शेड्यूल होने पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर बवाल किया. फ्लाइट्स में 24 घंटे से ज्यादा की हुई देरी पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एयरपोर्ट पर प्रदर्शन किया. वहीं, स्पाइस जेट ने तकनीकी इशूज का हवाला देते हुए यात्रियों से माफी मांगी.

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IGI एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. (Photo- ITGD)
IGI एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. (Photo- ITGD)

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देरी होने के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. 24 घंटे से ज्यादा की देरी के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एयरपोर्ट पर जमकर प्रदर्शन किया.

दरअसल दिल्ली से दुबई जाने वाली फ्लाइट SG 5111 और SG 5105 के घंटों लेट रहीं. फ्लाइट SG 5111 को 14 सितंबर की सुबह 7:45 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन इसे री-शेड्यूल करके 15 सितंबर की सुबह 9 बजे कर दिया गया. 

इसी तरह, 14 सितंबर की शाम 6:45 बजे जाने वाली फ्लाइट SG 5105 को 15 सितंबर दोपहर 12:30 बजे के लिए री-शेड्यूल किया गया. ऐसे में यात्रियों ने एयरलाइंस के खिलाफ नारेबाजी की.

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एयरपोर्ट पर फंसे रहे यात्री

सूत्रों के मुताबिक, दोनों उड़ानों के यात्री 14 सितंबर से ही IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल पर फंसे रहे. 15 सितंबर को भी यात्रियों का विरोध जारी रहा. यात्रियों का आरोप है कि हालात संभालने के लिए मौके पर स्पाइस जेट का कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था. 

इस दौरान IGI एयरपोर्ट और डायल (DIAL) के कर्मचारियों ने आगे आकर परेशान यात्रियों के लिए खाने, पानी और आराम करने की जगह का इंतजाम किया. सामने आए वीडियो में यात्री उनके ठहरने का इंतजाम करने की मांग करते दिखे.

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स्पाइस जेट ने दी सफाई

विवाद बढ़ने पर स्पाइस जेट की ओर से इस मामले पर सफाई आई. एयरलाइंस ने कहा, 'दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की उड़ानें (SG 5111 और SG 5105) एक प्लेन के ग्राइंडेड (तकनीकी खराबी के कारण खड़ा) होने की वजह से लेट हुईं.'

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर हाई वोल्टेज ड्रामा, स्पाइसजेट स्टाफ और यात्रियों में भिड़ंत, जमकर हुई गाली-गलौज

एयरलाइन ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ानों का इंतजाम किया जा रहा है और असुविधा को कम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. 

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