scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आशीष नेगी, पुष्पेश त्रिपाठी और काशी सिंह ऐरी... उत्तराखंड चुनाव के लिए UKD ने जारी की पहली लिस्ट

उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. इसमें पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी को पिथौरागढ़ और पुष्पेश त्रिपाठी को द्वाराहाट से टिकट दिया गया है.

Advertisement
X
यूकेडी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की.(Photo-ITG)
यूकेडी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की.(Photo-ITG)

उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने इस सूची में दो पूर्व विधायकों काशी सिंह ऐरी और पुष्पेश त्रिपाठी को भी मैदान में उतारा है. काशी सिंह ऐरी को पिथौरागढ़ और पुष्पेश त्रिपाठी को द्वाराहाट से टिकट दिया गया है. सूची केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कुकरेती ने जारी की है.

यूकेडी की पहली सूची में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों को जगह दी गई है. काशी सिंह ऐरी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं. वह अविभाजित उत्तर प्रदेश विधानसभा में तीन बार विधायक रह चुके हैं. उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 में भी वह विधायक चुने गए थे. वहीं, पुष्पेश त्रिपाठी यूकेडी के पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं. वह 2004 के उपचुनाव और 2007 के विधानसभा चुनाव में द्वाराहाट से विधायक चुने गए थे.

यूकेडी ने पिथौरागढ़ से काशी सिंह ऐरी, द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी, देवप्रयाग से पुरण सिंह कठैत, प्रतापनगर से पंकज व्यास, कर्णप्रयाग से आशीष नेगी, जागेश्वर से दिनेश कुंजवाल और राजपुर एससी सीट से देव चंद उत्तराखंडी को प्रत्याशी बनाया है. इसके अलावा साल्ट से प्रताप सिंह, टिहरी से डी.डी. पंत, कपकोट से वरुण चंदोला, काशीपुर से प्रदीप चंद, नानकमत्ता एसटी से कैलाश सिंह पांगती, रामनगर से भुवन चंद्र, देहरादून कैंट से कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी, खानपुर से ऋतु कुड़ियाल जुयाल और धनौल्टी से चंदन सिंह राणा को टिकट दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Bageshwar Assembly Constituency,
'भारत का स्विट्जरलैंड' कौसानी और कत्यूरी इतिहास समेटे बागेश्वर जिले का सियासी मिजाज
पांच राज्यों में चुनाव से पहले अफसरों के तबादले का आदेश दिया गया है (Photo: PTI)
चुनाव से पहले EC का एक्शन, 5 राज्यों में अफसर बदलेंगे
गन्ने की खेती से परिवार संभाल रहीं नीलम मलिक
पति की मौत के बाद नहीं मानी हार, 13 बीघा गन्ने की खेती से परिवार संभाल रहीं नीलम
उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा
माणा पास से औली तक 100 माइल्स की दौड़, सीएम धामी ने किया अल्ट्रा रन का ऐलान
'घुसपैठिया' बयान पर अपनों से ही घिरे अखिलेश, हरीश रावत ने जताई आपत्ति
Advertisement

दूसरी सूची भी जल्द जारी होगी

पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, प्रत्याशियों का चयन संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण को ध्यान में रखकर किया गया है. पार्टी उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी. यूकेडी की दूसरी सूची भी जल्द जारी की जाएगी. इसके लिए संसदीय बोर्ड की सिफारिश के बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे. यूकेडी का गठन 1979 में अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर हुआ था. राज्य आंदोलन में पार्टी की अहम भूमिका रही है. उत्तराखंड बनने के बाद पार्टी को विधानसभा की राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है.

दूसरी सूची भी जल्द जारी होगी

पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, प्रत्याशियों का चयन संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण को ध्यान में रखकर किया गया है. पार्टी उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी. यूकेडी की दूसरी सूची भी जल्द जारी की जाएगी. इसके लिए संसदीय बोर्ड की सिफारिश के बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे. यूकेडी का गठन 1979 में अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर हुआ था. राज्य आंदोलन में पार्टी की अहम भूमिका रही है. उत्तराखंड बनने के बाद पार्टी को विधानसभा की राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gold-Silver Price Crash: चांदी ₹17000 सस्‍ती... हफ्तेभर में सोना में भी बड़ी गिरावट, जानिए 24K का भाव |
    Kal Ka Rashifal 1 December 2026: कल 7 राशियों की बढ़ेगी कमाई, धन लाभ के बनेंगे योग, पढ़ें राशिफल |
    गर्ल्स हॉस्टल, 10 युवतियां और गर्भनिरोधक गोलियां... क्या चल रहा था अंडाणु निकालने का खेल? जानिए पूरी कहानी |
    श्रीलंका में दिखी MP के धार की बाग प्रिंट कला, भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने की सराहना |
    LIVE: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का 'महाभियोग', खड़गे के घर जुटने लगे INDIA ब्लॉक के दिग्गज |
    आशीष नेगी, पुष्पेश त्रिपाठी और काशी सिंह ऐरी... उत्तराखंड चुनाव के लिए UKD ने जारी की पहली लिस्ट |
    एक पत्नी-2 शादियां, तलाक और प्लेबॉय पार्टियां, अब 2 बच्चों को अकेला छोड़ गए संजय गुप्ता |
    Vi ने लॉन्च किए नए रिचार्ज, 179 से कीमत शुरू, सालभर तक मिलेगी वैलिडिटी |
    South India 15 Days Trip Plan: पहाड़, समुद्र और खूबसूरत नजारे, 15 दिनों में ऐसे करें साउथ इंडिया घूमने की प्लानिंग |
    IND vs NZ: सिर्फ बल्लेबाजी के दम पर कब तक जीतोगे? गेंदबाजों का हाल देख भड़के मोहम्मद कैफ, उठाए सवाल
    Advertisement