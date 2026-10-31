LIVE: मॉक संसद में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पेश, खड़गे बोले- जनता का अधिकार बचाना है

इंडिया ब्लॉक नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक सार्वजनिक 'इम्पीचमेंट' किया. इस कार्यक्रम में विपक्ष की करीब 21 पार्टियां शामिल हुए. कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रहा है. इसे संसद की कार्यवाही की तरह आयोजित किया गया.

और पढ़ें

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार इस पूरी कार्यवाही की अध्यक्षता की. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रस्ताव पेश की. अलग-अलग पार्टियों के करीब 30 वक्ताओं के इस कार्यक्रम को संबोधित करने की उम्मीद है. राहुल गांधी कार्यक्रम के अंत में अपनी बात रखेंगे.

विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. विपक्ष का यह विरोध मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर है. यह कार्यक्रम पहले शुक्रवार को होना था, लेकिन दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण इसे टाल दिया गया था. अब यह कार्यक्रम 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली से पहले एक तरह के 'कर्टन रेजर' के तौर पर भी काम करेगा.

इंडिया ब्लॉक के कार्यक्रम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ आजतक पर मिलेगी. पल-पल की ताजा खबरों और सभी अहम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.

Advertisement

चुनाव आयुक्त पर विपक्ष के आरोप

इंडिया ब्लॉक की आज की कार्यवाही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर ये छह आरोप लगाए गए हैं:

चुनावों में धांधली की साजिश रचने का आरोप. 13.2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप. संसद की मंजूरी के बिना फॉर्म-6 में बदलाव करने का आरोप. ECINET के जरिए मतदाता सूची पर कब्जा करने का आरोप. दो अन्य चुनाव आयुक्तों को प्रक्रिया से बाहर रखने का आरोप. मोदी और शाह के कहने पर काम करने का आरोप.

LIVE: The Public Impeachment of CEC Gyanesh Kumar, 10 Rajaji Marg, New Delhi https://t.co/qjQrxdYmtr — Congress (@INCIndia) October 31, 2026

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के प्रतीकात्मक सार्वजनिक 'इम्पीचमेंट' कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर गंभीर आरोप लगाए. खड़गे ने कहा कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सीधे निर्देश पर चला रहे हैं.

खड़गे ने कहा कि सात महीने पहले विपक्ष के 193 सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव दिया था. हालांकि, उनके नोटिस खारिज कर दिए गए और उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया.

#WATCH | Delhi: At the INDIA bloc's symbolic public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "Since 2014, every possible conspiracy has been hatched to seize and retain power. They have stolen MPs, broken up political parties, toppled governments, and used electoral bonds, the ED, and the CBI, and now they are stealing votes. We have hundreds of examples of such vote theft. Gyanesh Kumar is able to facilitate this theft due to the 2023 Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act. This bill was passed in December 2023 after suspending 145 opposition MPs. It is shameful and a disgrace. This law grants the Election Commissioners a lifelong protective shield—a level of protection not even afforded to the President or the Chief Justice of India..." (Video Source: AICC) — ANI (@ANI) October 31, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज लाया गया प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की गरिमा की रक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की मुख्य चुनाव आयुक्त से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है. उनका उद्देश्य है कि चुनाव आयोग संविधान की भावना के अनुरूप निष्पक्ष तरीके से काम करे, ताकि आम लोगों का उस पर भरोसा कायम रहे. खड़गे ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं के वोटिंग अधिकार दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर के जरिए चुपचाप न हटाए जा सकें.

Advertisement

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पेश

दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक 'इम्पीचमेंट' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

#WATCH | Delhi | The INDIA bloc is holding a public impeachment program against CEC Gyanesh Kumar at the residence of Congress President Mallikarjun Kharge Former Lok Sabha Speaker Meira Kumar is presiding over the INDIA bloc's public impeachment program (Video Source: AICC) https://t.co/y918b40KZG — ANI (@ANI) October 31, 2026

मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसमें प्रस्ताव पेश किया है. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं.

राहुल गांधी पहुंचे

दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे. इंडिया ब्लॉक की ओर से जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक 'इम्पीचमेंट' कार्यक्रम आयोजित किया जाना है.

नेता और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे.

दिल्ली में सार्वजनिक 'इम्पीचमेंट' कार्यक्रम को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे. इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे.मीरा कुमार ने कहा कि कार्यक्रम में उन नागरिकों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----