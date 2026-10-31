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एक पत्नी-2 शादियां, तलाक और पार्टियां, अब 2 बच्चों को अकेला छोड़ गए संजय गुप्ता

फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 57 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि मुंबई स्थित अपने घर के बाथरूम में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए. वो अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं.

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संजय गुप्ता की फैमिली में कौन? (Photo: instagram/Anuradha Lekhi)
संजय गुप्ता की फैमिली में कौन? (Photo: instagram/Anuradha Lekhi)

बॉलीवुड फिल्ममेकर संजय गुप्ता के अचानक हुए निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस समय शोक में है.
30 अक्टूबर की देर रात बाथरूम में गिरने से उनके सिर पर चोट लग गई थी. घर पर परिवार के सदस्य मौजूद थे, लेकिन उन्हें अगली सुबह इस घटना का पता चला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. वर्सोवा पुलिस ने 'एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट' (ADR) दर्ज की है और घटना की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, परिवार ने अभी तक किसी तरह का संदेह नहीं जताया है. एक फोरेंसिक टीम ने भी घर का मुआयना किया है और जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं. इस पूरे घटनाक्रम के बीच संजय गुप्ता अपनी फैमिली को अकेला छोड़ गए.

संजय गुप्ता की लव स्टोरी
संजय गुप्ता की मुलाकात कॉलेज के दोस्तों के जरिए अनुराधा लेखी से हुई थी. दोनों को प्यार हो गया और लंबे समय तक एक-दूसरे को जानने-समझने के बाद, 18 अगस्त 1997 को उन्होंने शादी कर ली. उस समय अनुराधा 22 साल की थीं. हालांकि, शादी के छह साल बाद 2003 में दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद अनुराधा अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए पुणे चली गईं.

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बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई और 2009 में मुंबई के खार स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से उन्होंने दोबारा शादी कर ली. इस शादी में परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त शामिल हुए, साथ ही उनके पालतू कुत्ते - बडी और योडा - भी मौजूद थे. दूसरी शादी की खास बात ये थी कि संजय ने वही तारीख चुनी थी जिस दिन उनके पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन ने 3 जून, 1973 को जया भादुड़ी से शादी की थी.

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उस समय अपने फिर से एक साथ आने के बारे में बात करते हुए संजय ने कहा था, 'इन पांच सालों में, मैं लगातार उनके संपर्क में रहने की कोशिश करता रहा. वह मेरी सोलमेट (जीवनसाथी) हैं.'

उन्होंने अपने जीवन के उतार-चढ़ाव और अनुराधा के साथ रहने की अपनी इच्छा के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा था, 'मैंने बड़ी सफलता देखी है, एक जानलेवा हादसे का सामना किया है... और अब मेरी तीन फिल्में - 'एसिड फैक्ट्री', 'पंख' और 'द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई' - रिलीज के लिए तैयार हैं. इस साल की शुरुआत में मेरी मां का निधन हो गया. संक्षेप में कहूं तो, मेरा जीवन एक उतार-चढ़ाव भरा सफर रहा है. लेकिन, इन सबके बीच एक भावना हमेशा स्थिर रही - और वह है अनु के साथ रहने की मेरी चाहत.'

बताया जाता है कि दूसरी शादी से पहले संजय ने अनुराधा को फिर से मनाने की कोशिश की थी और वे उन्हें मुंबई में कई बार डेट पर भी ले गए थे.

तलाक की क्या थी वजह?
2024 में यूट्यूबर सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में, अनुराधा ने अपने अलग होने के बारे में बात की और कहा कि उनकी शादी टूटने के लिए वे दोनों ही जिम्मेदार थे. उन्होंने कहा, 'इसमें हम दोनों की भूमिका थी और मुझे पता है कि मैं एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां मैंने कह दिया कि अब बस बहुत हो गया.'

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जब उनसे संजय के शादी के दौरान अफेयर होने की खबरों के बारे में पूछा गया, तो अनुराधा ने कहा कि उन्होंने उन पर भरोसा करना चुना था. उन्होंने कहा, 'मैंने यह न मानने का फैसला किया कि उनके अफेयर चल रहे हैं. मैंने किसी और की बजाय संजय पर भरोसा करना चुना.'

उन्होंने आगे बताया कि तलाक के बाद वह आजाद रहना चाहती थीं, लेकिन दोनों के बीच कभी संपर्क नहीं टूटा. अनुराधा के अनुसार, संजय लगभग हर छह महीने में उनसे संपर्क करते थे और साथ वापस आने का सुझाव देते थे. उन्होंने याद करते हुए बताया, 'हर साल, या हर छह महीने में, वह कहते थे, 'चलो फिर से साथ आ जाते हैं'.'

उसी इंटरव्यू के दौरान, संजय ने बताया कि तलाक के बाद वह अपने बंगले पर 'प्लेबॉय-स्टाइल' पार्टियां आयोजित करते थे. अनुराधा ने कहा कि वह कभी-कभार इन पार्टियों में जाती थीं, अपने दोस्तों से मिलती थीं और उसके तुरंत बाद वहां से चली जाती थीं.

संजय गुप्ता और अनुराधा के दो बच्चे हैं. एक बेटा, शिवांश, और एक बेटी, दलाई. शिवांश का जन्म 2011 में हुआ था, जबकि दलाई का जन्म 2013 में हुआ था.
 

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