Kal Ka Rashifal 1 December 2026: कल 7 राशियों की बढ़ेगी कमाई, धन लाभ के बनेंगे योग, पढ़ें राशिफल

मेष -घरेलु मामलों में धैर्य न खोएं. विवेक और विनय से काम लें. शासन व प्रबंधन के कार्यों में उत्साह बढ़ा रहेगा. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. दूसरों की सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों में बड़ों की बात पर ध्यान दें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. अन्यान्य विषयों में अकारण हस्तक्षेप से बचें. अहंकार में न आएं. कामकाजी संवाद में धैर्य बढ़ाए रखें. घर का वातावरण सहज रहेगा. निजी मामलों में जिद न करें. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें.

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बड़ों से मिलकर कार्य करेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. सबसे तालमेल बनाकर चलेंगे. करियर संबंधी विषय पक्ष में बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाए रखेंगे. भौतिक संसाधनों को बढ़ाएंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. आर्थिक योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु पाएंगे. पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे.



शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करें. जल से अर्घ्य दें. सूखे मेवे बांटें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सहकार रखे.

वृष - सामाजिक क्षेत्र में रुचि बढ़ाएंगे. साहसिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. लोगों से जरूरी संपर्क संवाद स्थापित करने में सफल होंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. विभिन्न विषयों में परिणाम के प्रति आशावादी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. इच्छित उपलब्धियों को हासिल कर सकते है. अनजान लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य का त्याग करे. वातावरण अनुकूल रहेगा.

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पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. वातावरण सहयोगी रहेगा. लक्ष्य पूरा करने का प्रयास होगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन रहेगा. आर्थिक हित साधेंगे. पेशेवर लाभ बढ़त पर रहेंगे. तेज फैसले लेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. सहजता सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. बड़प्पन बना रहेगा. साहस में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 4, 6 और 9

शुभ रंग: श्वेत

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करे. पराक्रम बढ़ाएं.

मिथुन -घर परिवार में सुख सौख्य बनाए रहेंगे. रक्त संबंधों में सामंजस्यता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. हर्ष आनंद का वातावरण बनाए रहेंगे. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर वाण व्यवहार बढ़ेगा. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान देंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सुखद समय बिताएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाए रखेंगे.

कार्यगति तेज बनी रहेगी. योजनाओं पर फोकस होगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. श्रेष्ठता की भावना बनाए रखेंगे. विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आय संवार पर रहेगी. बचत पर जोर बढ़ाएंगे. शैली भव्य रहेगी. धनधान्य वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. योजनाएं सफलता पाएंगी. कार्य कुशलता बल पाएगी. विभिन्न प्रयास पक्ष में बनेंगे.

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शुभ अंक: 1, 4 और 5

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. संवाद बढ़ाएं.



कर्क - कला कौशल से सभी को प्रभावित करेंगे. रचनात्मक गतिविधि से उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. कार्यों में साख सम्मान पर ध्यान देंगे. खुशियां को साझा करेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट मुलाकात होगी. जीवन स्तर संवरेगा. आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. आदरभाव भाव बढ़ेगा. मित्र संख्या बढ़ेगी. इच्छित भेंट प्राप्ति संभव है.

नव कार्यों से जुड़ेंगे. करियर संवार लेगा. साख सम्मान में वृद्धि होी. कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कार्यों में तेजी आएगी. लंबित प्रकरण संवरेंगे. वित्तीय हितों के संरक्षण पर ध्यान देंगे. लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. कार्यविस्तार को बल मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा.



शुभ अंक: 1, 2 और 4

शुभ रंग: गुलाबी

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सहज रहें.



सिंह - बजट की अनदेखी कर निवेश करने से बचें. विदेशी मामलों में तेजी आएगी. न्यायिक विषयों पर जोर बनाए रखेंगे. रिश्तेदारों व संबंधियों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेेंगे. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान व दिखावे में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाए. . पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखे. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते है.

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लेनदेन में भूल से बचें. धैर्यपूर्वक कार्य आगे बढ़ाए. नीति नियम का पालन करे. कार्यव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. विभिन्न मामलों में सजग रहेंगे. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. कार्यों को योजनानुसार पूरा करे. न्यायिक मामले उभरने की आशंका है. अनजान लोगों से दूर रहे. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. लेनदेन में सजग रहें.

शुभ अंक: 1, 4 और 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. आश्रित की सहायता करे.



कन्या - पेशेवर मामलों में उच्च लाभ अर्जित करेंगे. करियर कारोबार में हितलाभ संवारेंगे. तेजी के मौके बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा. योजना बनाकर कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर अच्छा रहेगा. नियमों का पालन रखेंगे. आर्थिक प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. महत्वपूर्ण लोगो. से जुड़ाव बढ़ेगा. साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे. लेनदेन में उत्साह रहेगा.

व्यापार में इच्छित गति बनी रहेगी. व्यवसायिक लक्ष्य पाएंगे. विविधि गतिविधियों मंे बेहतर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. आर्थिक परिणाम संवार पाएंगे. लाभ उूंचा होगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामले साधेंगे. लंबित धन प्राप्त हो सकता है. उत्साहित रहेंगे.

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शुभ अंक: 1, 4 और 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. बड़प्पन बनाए रखें.



तुला - लाभ के साथ व्यवस्था पर भी फोकस बना रहेगा. कार्यप्रबंधन अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. पद प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. सबका भरोसा जीतेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. पैतृक विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. पुरस्कृत हो सकते है. प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. नियमों के पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्यों को साधेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे.

कामकाज सहज बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. नौकरीपेशा में अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा. उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. पेशेवर पहल रखेंगे. आर्थिक विषयों में गति आएगी. लाभ और विस्तार के प्रयास बनेंगे. धनधान्य वृद्धि में बेहतर बने रहेंगे. भेंट संवाद में सकारात्मकता रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. पिता से लाभ होगा.

शुभ अंक: 4, 5 और 6

शुभ रंग: स्फटिक समान

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. प्रबंधन बढ़ाएं.



वृश्चिक - भाग्य में बढ़त से उत्साह बढ़ेगा. कामकाज में शुभता बनी रहेगी. पद प्रभाव को बल मिलेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वातावरण की अनुकूलता उत्साहित रखेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साह बढ़ेगा. वादे पूरे करेंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म में रुचि लेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. यात्राएं बढ़ेंगी.

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आर्थिक हित संवारेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. नवीन की शुरूआत कर सकते है. तेजी बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. वाणिज्यिक मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में गति लाएंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियों में सकारात्मकता बढ़ेगी. अनूकूलन रहेगा. संग्रह पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं.



धनु - सामान्य गतिविधियों का समय है. कामकाज में ढिलाई व लापरवाही न बरते. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करे. अत्यधिक भार उठाने से बचे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति का सामना कर सकते हैं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. मितभाषी रहे. बड़ों की सुने. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. अफवाह से प्रभावित न हो. अतिउत्साह में आकर जोखिम लेने की चूक न करे. अन्य की बातों व बहकावे में आने से बचे. संकोच बढ़ेगा.

उद्योग व्यवसाय में स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. पेशेवरता बनाए रखे. कार्य व्यापार में निरंतरता रखे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से परिणाम पाएंगे. सफलता प्रतिशत साधारा रहेगा. स्थितियां मिश्रित बनी रह सकती है. . लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आए. साहस संपर्क बनाए रखे. सूझबूझ और नियम बनाए रखेंगे. करीबियों के सहयोग से मामले बनेंगे.

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शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सीख सलाह रखें.



मकर - साझा संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चे पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियांे से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. नेतृत्व करने का भाव रहेगा. पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मित्र संबंध मजबूत होंगे. कार्यों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. लक्ष्य को समय से पहले पाने का भाव रहेगा. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. लाभ बढ़ेगा.

सहकारिता से सफलता मिलेगी. प्रयासों में सक्रियता आएगी. सभी के सहयोग से सफल प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साझा पक्ष मजबूत रहेगा. निसंकोच गति बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे. धैर्य व उत्साह से काम लेंगे. सामूहिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: भूरा

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. जिम्मेदार बनें.



कुंभ - अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रहेगा. पेशेवर रुटीन बनाए रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. खानपान की सात्विकता पर ध्यान दें. तार्किकता और मेहनत से कार्य साधे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाए. निवेश पर नियंत्रण रखे. बहकावे में न आए. क्षमाशील बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचे. तैयारी से आगे बढ़े. तार्किकता और सूझबूझ बढ़ाए. वादा वचन देने से बचें. सहजता से उचित दिशा में बढ़ते रहेंगे. नीतिगत मामलों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य की अधिक परवाह न करें.

व्यापार के परिणाम मिश्रित बने रहेंगे. नौकरीपेशा अपेक्षित स्थिति बनाए रखेंगे. अवरोधों को धैर्य से दूर करेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करंेगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ा रहेगा.



शुभ अंक: 1, 4 और 8

शुभ रंग: जामुनी

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. नियमपालन रखें.





मीन - मित्रों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर में सुख का वातावरण रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकांश क्षेत्रो में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहेंगे. शैक्षिक गतिविधियों को बल मिलेगा. नया करने की सोच रहेगी.

पेशेवर सक्रियता रखेंगे. सूझबूझ से परिणाम साधेगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. विविध गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. आर्थिक गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में सक्रियता बढे़गी. वार्ताओं में सफल होंगे. साहस से काम लेंगे.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. आपसी सहयोग रखें.



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