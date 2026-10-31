scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

श्रीलंका में दिखी MP के धार की बाग प्रिंट कला, भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने की सराहना

मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग प्रिंट शिल्पकार मोहम्मद आरिफ खत्री ने कोलंबो में इंडो-श्रीलंका सीलोन क्राफ्ट वीक 2026 में पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया. भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कला की सराहना की.

Advertisement
X
शिल्पकार मोहम्मद आरिफ खत्री ने किया बाग प्रिंट का प्रदर्शन.(Photo:ITG)
शिल्पकार मोहम्मद आरिफ खत्री ने किया बाग प्रिंट का प्रदर्शन.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश की पारंपरिक बाग प्रिंट कला ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान दर्ज कराई. धार जिले के बाग के शिल्पकार मोहम्मद आरिफ खत्री ने 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित 'इंडो-श्रीलंका सीलोन क्राफ्ट वीक 2026' में अपनी कला का प्रदर्शन किया. इस दौरान भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने बाग प्रिंट की सराहना की.

आयोजन के दौरान मोहम्मद आरिफ खत्री ने भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा, भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और अन्य अतिथियों को बाग प्रिंट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी.

उन्होंने पारंपरिक हाथ से ब्लॉक छपाई की तकनीक, प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल और पीढ़ियों से चली आ रही इस शिल्प परंपरा के बारे में विस्तार से बताया.

सम्बंधित ख़बरें

ब्रिक्स बाजार में मास्टर क्राफ्ट्समैन बिलाल खत्री का लाइव डेमो.(Photo:ITG)
BRICS समिट में छाई MP की बाग प्रिंट, विदेशी मेहमानों ने खुद लगाए ठप्पे
बाग प्रिंट का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन.
जापान के 'इंडिया मेले' में बाग प्रिंट की रही धूम, MP को दिलाई खास पहचान
Mohammad Ashraful
25 साल पहले 17 साल के लड़के ने रचा था इतिहास, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Sonal Dinusha
'सचिन जैसे दिखते हैं', सोनल की तारीफ में BCCI ने पढ़े कसीदे
IND Vs SL Test Series
लंका में फ‍िर डंका, ड्रॉ के बाद भी टीम इंड‍िया ने कायम रखा कीर्तिमान!

बाग प्रिंट की साड़ियों और दूसरे वस्त्रों की खासियत उनके पारंपरिक डिजाइन, प्राकृतिक रंगों की गहराई और हाथ से की जाने वाली छपाई में है. हर वस्त्र में कारीगर का कौशल, धैर्य और पारंपरिक ज्ञान दिखाई देता है.

भारत और श्रीलंका की शिल्प परंपराओं को जोड़ने की पहल

'इंडो-श्रीलंका सीलोन क्राफ्ट वीक 2026' का संयुक्त आयोजन श्रीलंका सरकार के उद्योग एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिल्प परिषद और कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की ओर से किया जा रहा है.

Advertisement

इस आयोजन का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच पारंपरिक शिल्पकला, हस्तनिर्मित उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर बाग प्रिंट का प्रदर्शन मध्य प्रदेश की पारंपरिक हस्तकला और स्थानीय कारीगरों के हुनर को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर बना.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    LIVE: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का 'महाभियोग', खड़गे के घर जुटने लगे INDIA ब्लॉक के दिग्गज |
    आशीष नेगी, पुष्पेश त्रिपाठी और काशी सिंह ऐरी... उत्तराखंड चुनाव के लिए UKD ने जारी की पहली लिस्ट |
    एक पत्नी-2 शादियां, तलाक और प्लेबॉय पार्टियां, अब 2 बच्चों को अकेला छोड़ गए संजय गुप्ता |
    Vi ने लॉन्च किए नए रिचार्ज, 179 से कीमत शुरू, सालभर तक मिलेगी वैलिडिटी |
    South India 15 Days Trip Plan: पहाड़, समुद्र और खूबसूरत नजारे, 15 दिनों में ऐसे करें साउथ इंडिया घूमने की प्लानिंग |
    IND vs NZ: सिर्फ बल्लेबाजी के दम पर कब तक जीतोगे? गेंदबाजों का हाल देख भड़के मोहम्मद कैफ, उठाए सवाल |
    सिंह राशि में गुरु का प्रवेश! जानिए किन राशियों की चमकेगी किस्मत |
    रिजिजू ने कांग्रेस पर दागे 5 तीखे सवाल, बोले- एक परिवार की पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी |
    फिर आ सकता है चक्रवाती तूफान, बंगाल की खाड़ी में मचल रहा समंदर |
    JNU में PhD दाखिलों में आरक्षण में उठे सवाल, AISA ने 86 सीटों की कमी का लगाया आरोप
    Advertisement