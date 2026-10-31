South India 15 Days Trip Plan: पहाड़, समुद्र और खूबसूरत नजारे, 15 दिनों में ऐसे करें साउथ इंडिया घूमने की प्लानिंग

South India 15 Days Trip Plan: साउथ इंडिया अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, समुद्र तटों, ऐतिहासिक मंदिरों, हरियाली और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है. यहां घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं, जहां आप प्रकृति के खूबसूरत नजारों से लेकर प्राचीन मंदिरों और शांत समुद्र तटों तक का दीदार कर सकते हैं. अगर आप 15 दिन की छुट्टियों में साउथ इंडिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो तमिलनाडु और केरल की कई मशहूर जगहों को अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं. इस ट्रिप में चेन्नई, पुडुचेरी, मदुरै, कन्याकुमारी और मुन्नार जैसी जगहें घूमने का मौका मिलेगा. तो आइए जानते हैं 15 दिनों का पूरा ट्रिप प्लान, जिसे आप परिवार या दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं.

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पहला और दूसरा दिन: चेन्नई और महाबलीपुरम

ट्रिप की शुरुआत तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करें. यहां मरीना बीच पर घूम सकते हैं और शहर के मशहूर मंदिरों को देख सकते हैं. इसके बाद महाबलीपुरम जाएं, जो अपने प्राचीन मंदिरों और पत्थरों पर की गई नक्काशी के लिए मशहूर है. यहां शोर टेंपल और पंच रथ देखने लायक जगहें हैं. यहां की ऐतिहासिक इमारतें और समुद्र का खूबसूरत नजारा आपकी ट्रिप की अच्छी शुरुआत करेंगे.

तीसरा और चौथा दिन: पुडुचेरी

चेन्नई और महाबलीपुरम घूमने के बाद पुडुचेरी पहुंचें. यहां समुद्र किनारे सुकून के पल बिताएं. व्हाइट टाउन की रंगीन गलियां, फ्रेंच स्टाइल की इमारतें और कैफे घूमने का अच्छा अनुभव देते हैं. प्रोमेनेड बीच पर सुबह या शाम टहल सकते हैं. यहां की शांत गलियां और खूबसूरत नजारे फोटो खींचने के शौकीन लोगों को भी पसंद आएंगे.

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पांचवां दिन: तंजावुर

पुडुचेरी से तंजावुर के लिए निकलें. यह शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत और मंदिरों के लिए मशहूर है. यहां बृहदेश्वर मंदिर देख सकते हैं, जो अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है. मंदिर घूमने के बाद शहर की स्थानीय संस्कृति और बाजारों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं.

छठा दिन: मदुरै

अब मदुरै की ओर बढ़ें. यहां मीनाक्षी अम्मन मंदिर प्रमुख आकर्षण है. मंदिर के रंगीन गोपुरम और शानदार नक्काशी देखने लायक हैं. अगर आप धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों को पसंद करते हैं, तो मदुरै आपकी ट्रिप का खास पड़ाव हो सकता है.

सातवां दिन: रामेश्वरम

मदुरै से रामेश्वरम जाएं. यहां रामनाथस्वामी मंदिर और पंबन ब्रिज प्रमुख आकर्षण हैं. समुद्र के बीच बने इस इलाके में धार्मिक स्थलों के साथ खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं. यहां घूमने के बाद रात में आराम करें, क्योंकि अगले दिन आपको कन्याकुमारी के लिए सफर करना होगा.

आठवां दिन: कन्याकुमारी

साउथ इंडिया की ट्रिप में कन्याकुमारी को जरूर शामिल करें. यहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम का नजारा देखने को मिलता है. विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. मौसम साफ होने पर सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी देख सकते हैं. यहां एक दिन बिताकर आप समुद्र किनारे घूमने और स्थानीय बाजारों को एक्सप्लोर करने का आनंद ले सकते हैं.

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नौवां दिन: तिरुवनंतपुरम

कन्याकुमारी से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचें. यहां श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर और शहर के दूसरे प्रमुख स्थान देख सकते हैं. मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड और अन्य नियम हो सकते हैं, इसलिए जाने से पहले जानकारी जरूर लें. अगर समय मिले, तो आसपास के समुद्र तटों पर भी घूम सकते हैं.

दसवां दिन: वर्कला

तिरुवनंतपुरम से वर्कला जाएं. यह जगह समुद्र किनारे बनी ऊंची चट्टानों और खूबसूरत क्लिफ एरिया के लिए मशहूर है. यहां कैफे में बैठकर समुद्र का नजारा देख सकते हैं और शाम को सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं. अगर आप भीड़भाड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो वर्कला अच्छा विकल्प है.

ग्यारहवां दिन: अलप्पुझा

अब केरल के बैकवॉटर का अनुभव लेने के लिए अलप्पुझा पहुंचें. यहां नारियल के पेड़ों, नहरों और शांत पानी के बीच हाउसबोट में समय बिता सकते हैं. अगर आपका बजट कम है, तो हाउसबोट के बजाय स्थानीय बैकवॉटर क्रूज का विकल्प भी देख सकते हैं. यहां का शांत माहौल ट्रिप को यादगार बना सकता है.

बारहवां दिन: कोच्चि

अलप्पुझा से कोच्चि पहुंचकर पुराने शहर की गलियों, ऐतिहासिक इमारतों और समुद्र किनारे घूमने का मजा लें. फोर्ट कोच्चि, चीनी मछली पकड़ने वाले जाल और मट्टनचेरी पैलेस यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. यहां के कैफे और स्थानीय बाजार भी एक्सप्लोर कर सकते हैं.

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तेरहवां और चौदहवां दिन: मुन्नार

कोच्चि से मुन्नार की ओर निकलें. यह हिल स्टेशन अपनी हरी-भरी चाय की पहाड़ियों, ठंडे मौसम और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. यहां चाय के बागानों में घूम सकते हैं और प्रकृति के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं. एराविकुलम नेशनल पार्क और मट्टुपेट्टी डैम भी घूमने के विकल्प हैं. यहां दो दिन बिताने से आपको पहाड़ों और हरियाली को आराम से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा.

पंद्रहवां दिन: थेक्कडी

ट्रिप के आखिरी दिन मुन्नार से थेक्कडी जाएं. यहां पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और पेरियार झील के आसपास घूम सकते हैं. समय और उपलब्धता के अनुसार झील में बोटिंग का अनुभव भी ले सकते हैं. इसके बाद अपनी वापसी की ट्रेन या फ्लाइट के हिसाब से आगे का सफर प्लान करें. ध्यान रखें कि थेक्कडी से कोच्चि या मदुरै पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं, इसलिए वापसी की टिकट उसी हिसाब से बुक करें.

ट्रिप पर निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

यात्रा का समय: नवंबर से फरवरी तक कई जगहों पर घूमने के लिए मौसम अनुकूल रहता है. हालांकि, यात्रा से पहले मौसम का पूर्वानुमान जरूर देख लें.

ट्रांसपोर्ट: शहरों के बीच ट्रेन या बस से सफर कर सकते हैं. पहाड़ी इलाकों और आसपास की जगहों को घूमने के लिए टैक्सी सुविधाजनक हो सकती है.

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बजट: होटल, खाने, स्थानीय यात्रा और टिकटों का खर्च पहले से जोड़ लें. त्योहारों और छुट्टियों में बुकिंग महंगी हो सकती है.

बुकिंग: होटल और लंबी दूरी की ट्रेन की टिकटें पहले से बुक करें. मंदिरों के प्रवेश नियम और पर्यटन स्थलों के समय की जानकारी भी ले लें.

इस तरह 15 दिनों में आप तमिलनाडु और केरल की संस्कृति, ऐतिहासिक मंदिरों, पहाड़ों, समुद्र तटों और बैकवॉटर का अनुभव ले सकते हैं. हालांकि, इस प्लान में कई शहर शामिल हैं, इसलिए सफर थोड़ा बिजी रह सकता है. अगर आप आराम से घूमना चाहते हैं, तो कुछ जगहों को छोड़कर अपनी पसंद के मुताबिक ट्रिप को छोटा और सुविधाजनक बना सकते हैं.

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