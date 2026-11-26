यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. लखनऊ में समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के कार्यक्रम में सपा नेता आजम खान ने बिना नाम लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मकसद सरकार बनाना नहीं, बल्कि दूसरों का खेल बिगाड़ना है. आजम खान के इस बयान पर अब ओवैसी ने पलटवार किया. उन्होंने सपा के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाए और कहा कि अब अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा.

और पढ़ें

आजम खान ने 26 नवंबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र 'सत्ताइस का संकल्प, PDA का प्रणपत्र' जारी होने के कार्यक्रम में यह बयान दिया. मंच से उन्होंने बिना ओवैसी का नाम लिए कहा कि जो लोग आज दूसरों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें बड़ा बनाने में भी उनकी भूमिका रही है.

आजम खान ने कहा कि ऐसे लोगों को ऐसी 'दवा' मिलनी चाहिए, जिससे वे खुद को बेवजह बड़ा करना बंद कर दें और अपनी असली हैसियत में लौट आएं. उन्होंने कहा कि उनके सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है. उनका मकसद सिर्फ यह है कि सरकार न बनने पाए. इसके अलावा, आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि 'ऐसे लोग किंगमेकर तो नहीं बन सकते, लेकिन दूसरों का खेल बिगाड़ सकते हैं'. उन्होंने इस लक्ष्य को छोटा और शर्मनाक बताया.

Advertisement

ओवैसी ने सपा के चुनावी आंकड़े गिनाकर दिया जवाब

आजम खान के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' को संबोधित किया. उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनावों में बीजेपी को रोकने में नाकाम रही. इस दौरान तंज कसते हुए उन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए सपा को ओलंपिक गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए? ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की जीत में समाजवादी पार्टी की भूमिका रही है.

मंच से ओवैसी ने कहा कि 2022 से 2025 के बीच सपा ने 13 राज्यों में करीब 600 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा. इनमें पार्टी को लगभग 114 सीटें मिलीं, जिनमें 111 सीटें उत्तर प्रदेश की थीं. उन्होंने कहा कि सपा को अपने चुनावी प्रदर्शन पर आत्ममंथन करना चाहिए

मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर सपा को घेरा

पुराने दौर की बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि जब मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, तब वे पीड़ित परिवारों के घर गए थे. उन्होंने सवाल किया कि उस वक्त सत्ता में कौन था और क्या वे खुद सरकार में थे?

इस दौरान, ओवैसी ने इखलाक के घर जाने और 310 एनकाउंटर का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती. अपनी रैली को मोर्चे को कम आंकने वालों के लिए चेतावनी बताते हुए ओवैसी ने कहा, "अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा." उन्होंने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे को यूपी में सबसे बड़ा विकल्प बताया.

Advertisement

चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान को दिया न्योता

दूसरी तरफ, चंद्रशेखर आजाद ने भी आजम खान को साथ आने का न्योता दिया. उन्होंने कहा कि वे आजम खान का सम्मान करते हैं और उनकी मजबूरी समझते हैं कि उन्हें अपनी पार्टी के पक्ष में बोलना पड़ता है.

चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक, सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के दरवाजे आजम खान के लिए खुले हैं. उन्होंने आजम खान से साथ आकर यूपी चुनाव लड़ने और बीजेपी को हराने की अपील की. चंद्रशेखर ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2017 और 2022 में बीजेपी को नहीं हरा पाई, लेकिन उनका मोर्चा यह करके दिखाएगा.

---- समाप्त ----