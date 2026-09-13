scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शिव महापुराण कथा में रायबरेली पहुंचे CM योगी, 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का हिंदू आउटरीच तेज

ऊंचाहार में शिव महापुराण कथा का आयोजन है. रविवार को CM योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए. इस कार्यक्रम का आयोजन कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय करवा रहे हैं. यह 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. इससे बीजेपी धार्मिक-सांस्कृतिक माध्यमों से जनसंपर्क को मजबूत करने पर जोर दे रही है.

Advertisement
X
CM योगी ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की. (Photo-ITG)
CM योगी ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की. (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार में आयोजित शिव महापुराण कथा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. इस कथा का आयोजन यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडेय ने किया है.

दरअसल, यहां सिहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचन कर रहे हैं. विशाल पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु . महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया. इस आयोजन का सियासी महत्व भी देखा जा रहा है. इसे खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है. 

गांधी परिवार के गढ़ में बीजेपी का फोकस

सम्बंधित ख़बरें

CM Yogi during the religious event in Raebareli
पहली भागवत कथा किसने सुनाई? रायबरेली में CM योगी ने बताया
uttar pradesh banda police constable
UP में कांस्टेबल से बदसलूकी करना युवक को पड़ा भारी
uttar pradesh roads repair yogi
त्योहारों से पहले CM योगी का अफसरों को सख्त आदेश!
नवरात्रि-दिवाली-छठ से पहले UP में गड्ढामुक्त होंगी सड़कें, CM योगी का सख्त निर्देश
cm yogi cabinet meeting
इन 681 सड़कों पर सबसे पहले भरेंगे गड्ढे, क्या योगी सरकार का नया प्लान

रायबरेली को लंबे समय से गांधी परिवार और कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है. ऐसे में बीजेपी यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. पार्टी का फोकस सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है. धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए भी लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है.

शिव महापुराण कथा जैसे बड़े आयोजन को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. आयोजन में सीधे तौर पर कोई चुनावी नारा या राजनीतिक मंच नहीं है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इसे राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

Advertisement

इस आयोजन के जरिए मनोज कुमार पांडेय की इलाके में भूमिका भी अहम नजर आ रही है. वह ऊंचाहार से विधायक हैं. पहले समाजवादी पार्टी में थे. बाद में बीजेपी में शामिल हुए और योगी सरकार में मंत्री बने.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उनके बुलावे पर कार्यक्रम में पहुंचना भी अहम माना जा रहा है. इससे इलाके में मनोज पांडेय के राजनीतिक कद का संदेश जाता है. साथ ही बीजेपी के हिंदुत्व और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है.

कलश यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुईं महिलाएं

कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई. इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया. धार्मिक आयोजनों में महिलाओं की भागीदारी को बीजेपी के आउटरीच से भी जोड़कर देखा जाता है. पार्टी लगातार महिला वोटर्स पर अपना फोकस बढ़ा रही है. ऐसे में धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं और परिवारों तक पहुंच बनाने की कोशिश को 2027 की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है.

रायबरेली का यह आयोजन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियों का संकेत माना जा रहा है. पार्टी यहां अपने संगठन और जनसंपर्क को मजबूत करना चाहती है. धार्मिक आयोजनों के साथ सामाजिक समीकरणों पर भी जोर दिया जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सपा-कांग्रेस ने किया था राम मंदिर का विरोध...', बोले CM योगी

इस दौरान कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि ऊंचाहार की पावन धरती पर भगवान शिव की कृपा से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है. लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी सनातन संस्कृति और भगवान शिव के प्रति लोगों की आस्था को दिखाती है. यह आयोजन समाज को संस्कार, सेवा, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने का माध्यम बन रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    iPhone Duo का फोल्ड इफेक्ट हुआ कॉपी! Galaxy Z Fold 8 के इस डेमो ने इंटरनेट पर मचा दी हलचल |
    सत्य निकेतन हादसा: कोर्ट ने PG संचालकों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा |
    गोरखपुर में डंपर और कार की जोरदार टक्कर, डंपर ने 2 किमी तक घसीटी कार |
    'नंबर-1 इकोनॉमी बनेगा भारत...', एक्सपर्ट ने बताया- कब US को भी छोड़ देगा पीछे! |
    दहेज में 30 लाख और Scorpio-N की मांग, शादी के 6 महीने बाद छत से गिरकर विवाहिता की मौत, पति गिरफ्तार |
    कोल्डप्ले के बाद अब दिलजीत दोसांझ की बारी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे अगला कॉन्सर्ट |
    लेफ्ट पार्टियों ने TVK से बनाई दूरी, तमिलनाडु उपचुनाव में अकेले उतरेंगी CPI और CPI-M |
    पहली बार समुद्र में हुई ड्रोन्स की जंग, यूक्रेन ने रूसी बोट को डुबोया, Video |
    DUSU Election 2026: कौन हैं यश डबास? ABVP के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, मार्कशीट पर मचा बवाल    |
    'फोन पुलिस के पास, फिर इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन कौन...', कानपुर के कारोबारी हत्याकांड में आरोपी बहू के वकील का बड़ा खुलासा
    Advertisement