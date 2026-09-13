शिव महापुराण कथा में रायबरेली पहुंचे CM योगी, 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का हिंदू आउटरीच तेज

उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार में आयोजित शिव महापुराण कथा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. इस कथा का आयोजन यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडेय ने किया है.

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दरअसल, यहां सिहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचन कर रहे हैं. विशाल पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु . महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया. इस आयोजन का सियासी महत्व भी देखा जा रहा है. इसे खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है.

गांधी परिवार के गढ़ में बीजेपी का फोकस

रायबरेली को लंबे समय से गांधी परिवार और कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है. ऐसे में बीजेपी यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. पार्टी का फोकस सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है. धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए भी लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है.

शिव महापुराण कथा जैसे बड़े आयोजन को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. आयोजन में सीधे तौर पर कोई चुनावी नारा या राजनीतिक मंच नहीं है. इसके बावजूद मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इसे राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

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इस आयोजन के जरिए मनोज कुमार पांडेय की इलाके में भूमिका भी अहम नजर आ रही है. वह ऊंचाहार से विधायक हैं. पहले समाजवादी पार्टी में थे. बाद में बीजेपी में शामिल हुए और योगी सरकार में मंत्री बने.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उनके बुलावे पर कार्यक्रम में पहुंचना भी अहम माना जा रहा है. इससे इलाके में मनोज पांडेय के राजनीतिक कद का संदेश जाता है. साथ ही बीजेपी के हिंदुत्व और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है.

कलश यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुईं महिलाएं

कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई. इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया. धार्मिक आयोजनों में महिलाओं की भागीदारी को बीजेपी के आउटरीच से भी जोड़कर देखा जाता है. पार्टी लगातार महिला वोटर्स पर अपना फोकस बढ़ा रही है. ऐसे में धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं और परिवारों तक पहुंच बनाने की कोशिश को 2027 की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है.

रायबरेली का यह आयोजन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियों का संकेत माना जा रहा है. पार्टी यहां अपने संगठन और जनसंपर्क को मजबूत करना चाहती है. धार्मिक आयोजनों के साथ सामाजिक समीकरणों पर भी जोर दिया जा रहा है.

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इस दौरान कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि ऊंचाहार की पावन धरती पर भगवान शिव की कृपा से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है. लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी सनातन संस्कृति और भगवान शिव के प्रति लोगों की आस्था को दिखाती है. यह आयोजन समाज को संस्कार, सेवा, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने का माध्यम बन रहा है.



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