दहेज में 30 लाख और Scorpio-N की मांग, शादी के 6 महीने बाद छत से गिरकर विवाहिता की मौत, पति गिरफ्तार

गाजियाबाद के मुरादनगर में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने पति गौरव को गिरफ्तार किया है. मृतका के भाई प्रभात की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज मृत्यु, मारपीट, उत्पीड़न और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था. अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है.

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एफआईआर के मुताबिक, मुरादनगर की रहने वाली आकृति की शादी करीब छह महीने पहले रमेश के बेटे गौरव से हुई थी. शिकायत में कहा गया है कि विवाह के दौरान ही ससुराल वालों की ओर से कार की अतिरिक्त मांग रखी गई थी. इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था. इसके बाद आकृति और गौरव ने 23 मार्च 2026 को गाजियाबाद रजिस्ट्रार कार्यालय में कोर्ट मैरिज की थी.

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आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद गौरव ने पत्नी से 30 लाख रुपये और स्कॉर्पियो-एन कार की मांग शुरू कर दी. मांग पूरी नहीं होने पर आकृति को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था. परिवार का कहना है कि उसने चोरी-छिपे फोन करके अपने साथ हो रही कथित प्रताड़ना की जानकारी मायके वालों को दी थी. उसने ससुराल पक्ष द्वारा उसे और परिवार को धमकाने की बात भी बताई थी.

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फोन पर बताई थी मारपीट की बात

परिजनों के अनुसार, 7 सितंबर की रात करीब नौ बजे आकृति ने फोन किया था. उसने बताया कि पति गौरव, ससुर रमेश, सास सरोज और ननदें उसके साथ मारपीट कर रही हैं और उसे जान से मारने की कोशिश की जा रही है. बातचीत के कुछ देर बाद फोन कट गया. इसके बाद गौरव ने मायके वालों को सूचना दी कि आकृति छत से गिर गई है और उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है.

परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां आकृति का इलाज चल रहा था. हालांकि, 10 सितंबर को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद भाई प्रभात ने मुरादनगर थाने में तहरीर दी. शिकायत के आधार पर गौरव, उसके पिता रमेश, सरोज, नेहा और सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 80, 85, 115(2), 352 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की है. मामले की जांच एसीपी सुनील कुमार की निगरानी में की जा रही है. पुलिस अब घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं और आरोपों की पड़ताल कर रही है.

पति गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश

पुलिस के मुताबिक, 12 सितंबर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गौरव को मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान पुलिस का दावा है कि उसने शादी के बाद दहेज नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई और 30 लाख रुपये तथा स्कॉर्पियो-एन की मांग किए जाने की बात स्वीकार की.

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पुलिस के अनुसार, पूछताछ में गौरव ने पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात भी बताई है. हालांकि, आकृति की छत से गिरकर मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर लगाए गए हत्या के आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों, घटनाक्रम और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामले में नामजद बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी है.

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