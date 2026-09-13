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'फोन पुलिस के पास, फिर इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन कौन...', कानपुर के कारोबारी हत्याकांड में आरोपी बहू के वकील का बड़ा खुलासा

Vineet Minocha Murder Case Updates: कानपुर में विनीत मिनोचा हत्याकांड की आरोपी शालू के मोबाइल की कस्टडी पर उठे सवाल. पुलिस कब्जे के बावजूद इंस्टाग्राम पर दिखा 'लास्ट सीन', पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

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ससुर की हत्या के बाद रोने का नाटक करती बहू शालू (Photo- ITG)
ससुर की हत्या के बाद रोने का नाटक करती बहू शालू (Photo- ITG)

कानपुर के चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा (60) की हत्या के मामले में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया है. आरोपी बहू शालू मिनोचा के वकील शिवाकांत दीक्षित ने पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. वकील का दावा है कि जब शालू का मोबाइल फोन पुलिस के कब्जे में था और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, तब भी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऑनलाइन एक्टिविटी और 'लास्ट सीन' दिखाई दे रहा था. आशंका जताई कि मोबाइल कस्टडी के दौरान किसी भी तरह की गतिविधि केस के डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ या उन्हें प्रभावित कर सकती है.
 
वकील शिवाकांत दीक्षित के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 10:03 बजे तक शालू के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लास्ट सीन दिखाई दे रहा था. उनका कहना है कि हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद शालू का मोबाइल पुलिस के कब्जे में था। ऐसे में फोन की कथित ऑनलाइन गतिविधि को लेकर स्पष्टीकरण जरूरी है.

वकील ने सवाल उठाया कि मोबाइल पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद इंस्टाग्राम पर एक्टिविटी किस डिवाइस से हुई. उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल एविडेंस मामले की जांच में अहम है, इसलिए मोबाइल की कस्टडी और उससे जुड़ी ऑनलाइन गतिविधि की स्पष्ट जांच होनी चाहिए.

दूसरे फोन की जताई संभावना
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि पुलिस सुब्रत की भूमिका की भी जांच कर रही है, हालांकि अभी तक उसके खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य नहीं मिला है और न ही उसे आरोपी बनाया गया है.

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वहीं, डीसीपी वेस्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस के कब्जे में शालू का जो फोन था, वह फॉरेंसिक जांच में है. वकील के दावों के आधार पर यह अंदेशा है कि शालू के पास कोई दूसरा फोन भी हो सकता है. पुलिस इस बात का संज्ञान लेकर दूसरे फोन की भी तलाश और जांच करेगी.

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पुलिस का आरोप है कि शालू ने सह-आरोपियों विशाल और राज किशोर को घर में प्रवेश कराकर बेडरूम में छिपाया था और फिर पति सुब्रत के साथ किटी पार्टी में चली गई थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि 1 मई से हत्या वाले दिन तक शालू और विशाल के बीच 309 बार फोन पर बातचीत हुई थी और 49 मैसेज का आदान-प्रदान हुआ था, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया था. जब्त मोबाइल से हटाए गए संदेशों को वापस हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है.

परिवार का पक्ष: ससुर से थे अच्छे संबंध
दो दिन पहले शालू के भाई धीरज अरोड़ा और बहन सोनिया मेहरोत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि शालू के अपने ससुर विनीत मिनोचा के साथ बेहद मधुर संबंध थे और वह उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का पूरा ध्यान रखती थी. परिवार ने निष्पक्ष पुलिस जांच पर भरोसा जताया है.

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