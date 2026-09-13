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कोल्डप्ले के बाद अब दिलजीत दोसांझ की बारी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे अगला कॉन्सर्ट

पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में अपने कॉन्सर्ट के दौरान घोषणा की कि वह अगली बार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे.

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दिलजीत दोसांझ का बड़ा ऐलान (Photo: Instagram/Diljit Dosanjh)
दिलजीत दोसांझ का बड़ा ऐलान (Photo: Instagram/Diljit Dosanjh)

पंजाबी रॉकस्टार दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने दुनियाभर में बसे संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया है. शनिवार, 12 सितंबर को लंदन के ऐतिहासिक वेम्बली स्टेडियम में अपने धमाकेदार शो के दौरान उन्होंने एक ऐसी खुशखबरी दी, जिससे भारत में मौजूद उनके फैंस खुशी से झूम उठे.

दिलजीत ने अपने इस हाउसफुल कॉन्सर्ट के बीच घोषणा की कि वे बहुत जल्द भारत के सबसे बड़े स्टेडियम यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक ग्रैंड परफॉर्मेस देने वाले हैं.

वेम्बली के मंच से भारत के लिए बड़ी घोषणा
अपने चल रहे 'ऑरा वर्ल्ड टूर' के तहत वेम्बली में परफॉर्म करते हुए दिलजीत ने जैसे ही अहमदाबाद शो की तारीख का ऐलान किया, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. उन्होंने फैंस को बताया कि वे 21 नवंबर, 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाइव परफॉर्म करेंगे. साल 2024 में हुए उनके बेहद सफल 'दिल-लुमिनाती इंडिया टूर' के बाद यह पहला मौका होगा जब वे फिर से अहमदाबाद के दर्शकों के सामने होंगे.

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हालांकि, इस आने वाले शो के लिए टिकटों की बिक्री, उनकी कीमतों और बुकिंग से जुड़ी जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं.

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कोल्डप्ले का जिक्र और देसी मिजाज
स्टेज से वेन्यू की तारीफ करते हुए दिलजीत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को देश का सबसे बड़ा और शानदार वेन्यू बताया. इस दौरान उन्होंने मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड 'कोल्डप्ले' का जिक्र भी बड़े ही दिलचस्प अंदाज में किया. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक विदेशी बैंड ने इस स्टेडियम के सारे टिकट बेच दिए थे, जो कि बेहद सम्मान और बधाई की बात है. लेकिन इसके साथ ही अपने देसी और पंजाबी अंदाज में जोड़ते हुए दिलजीत बोले कि अगर भारत में इतना बड़ा स्टेडियम बना हो और वहां कोई पंजाबी जाकर झंडे न गाड़े, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है.

इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ लंदन का शो
लंदन का यह कॉन्सर्ट दिलजीत के लिए भी बेहद खास रहा, क्योंकि वे वेम्बली स्टेडियम में हेडलाइनर बनने वाले पहले पंजाबी कलाकार बन गए हैं. उन्होंने शो की शुरुआत अपने मशहूर डायलॉग 'पंजाबी आ गए वेम्बली ओये!' के साथ की और वहां मौजूद हजारों लोगों से कहा कि यह ऐतिहासिक पल हमेशा याद रखा जाएगा. दो घंटे से भी ज्यादा समय तक चले इस शो में दिलजीत ने 'जीओएटी', 'लवर', 'हंस-हंस' और 'बॉर्न टू शाइन' जैसे अपने एक से बढ़कर एक हिट गानों पर लोगों को नचाया.

करीब 90 हजार की क्षमता वाला यह विशाल स्टेडियम हर उम्र और बैकग्राउंड के प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था. कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने दर्शकों से गहरा जुड़ाव महसूस कराया. उन्होंने भीड़ में से बच्चों और एक बुजुर्ग महिला समेत कुछ फैंस को खुद स्टेज पर बुलाया और उनसे बातचीत की. 

इस शानदार कॉन्सर्ट का समापन उनके सुपरहिट ट्रैक 'मैं हूं पंजाबी' और आसमान में गूंजती आतिशबाजी के साथ हुआ. वेम्बली की यह यादगार शाम न केवल लंदन वालों के लिए खास बनी, बल्कि यहीं से उन्होंने भारत में अपने अगले बड़े धमाके का रास्ता भी साफ कर दिया.

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