iPhone Duo का फोल्ड इफेक्ट हुआ कॉपी! Galaxy Z Fold 8 के इस डेमो ने इंटरनेट पर मचा दी हलचल

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone Duo के लॉन्च के बाद उसका एक खास फीचर काफी चर्चा में है. फोन को खोलते समय स्क्रीन जिस तरह से छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन में बदलती है, उसका एनिमेशन काफी स्मूद दिखाई देता है. अब एक यूजर ने इसी फोल्ड इफेक्ट को Samsung Galaxy Z Fold 8 पर भी दोहराकर दिखा दिया है.
Galaxy Z Fold 8 के एक यूजर ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें फोन को खोलते और बंद करते समय लगभग iPhone Duo जैसा ट्रांजिशन दिखाई देता है. फोन जैसे-जैसे खुलता है, स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट भी उसी हिसाब से बदलता हुआ दिखता है. देखने में यह इफेक्ट काफी हद तक ऐपल के नए फोल्डेबल जैसा लगता है.
Galaxy Z Fold 8 में अभी नहीं मिला ये फीचर
हालांकि यहां एक जरूरी बात है. यह Samsung का ऑफिशियल फीचर नहीं है. यानी Galaxy Z Fold 8 खरीदने के बाद आपको यह एनिमेशन डिफॉल्ट तौर पर नहीं मिलेगा. इसे एक यूजर ने खुद तैयार करके डेमो किया है.
इस इफेक्ट को बनाने के लिए फोन के हिंज सेंसर का इस्तेमाल किया गया. सेंसर से पता चलता है कि फोन कितने एंगल पर खुल रहा है. इसके बाद उसी हिसाब से स्क्रीन पर एनिमेशन दिखाया गया. इसी वजह से फोन खोलने पर ट्रांजिशन काफी नैचुरल नजर आता है.
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असली One UI पर नहीं चलता ये डेमो
इस डेमो की एक लिमिट भी है. इसमें Galaxy Z Fold 8 का पूरा असली One UI इंटरफेस नहीं चलता. इसके बजाय स्क्रीनशॉट और विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है. इसलिए यह वीडियो देखने में शानदार जरूर है, लेकिन इसे फोन के सिस्टम में आने वाला नया फीचर नहीं माना जा सकता.
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Samsung के पास पहले से है जरूरी हार्डवेयर
दिलचस्प बात यह है कि Galaxy Z Fold 8 में हिंज की मूवमेंट को ट्रैक करने वाले सेंसर पहले से मौजूद हैं. यानी इस तरह के इफेक्ट के लिए जरूरी हार्डवेयर फोन में है. बड़ी दिक्कत सॉफ्टवेयर लेवल पर है, क्योंकि थर्ड-पार्टी ऐप को पूरे सिस्टम इंटरफेस पर इस तरह का इफेक्ट लगाने की पूरी आजादी नहीं मिलती.
अब सवाल यह है कि क्या Samsung भविष्य में One UI में ऐसा फीचर खुद जोड़ता है. फिलहाल iPhone Duo में यह इफेक्ट कंपनी के सिस्टम का हिस्सा है, जबकि Galaxy Z Fold 8 पर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक यूजर के बनाए डेमो तक सीमित है.