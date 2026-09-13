DUSU Election 2026: कौन हैं यश डबास? ABVP के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, मार्कशीट पर मचा बवाल   

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं. 18 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले ABVP के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यश डबास एक नए विवाद में घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी मार्कशीट वायरल हो रही है, जिसके बाद से उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ABVP ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले यह दुष्प्रचार किया जा रहा है.

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पीटीआई की ओर से दस्तावेज की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी. ये आरोप ऐसे समय सामने आए हैं जब प्रमुख छात्र संगठनों ने 18 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले डीयूएसयू केंद्रीय पैनल के लिए औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है, जिसके परिणाम अगले दिन आने की उम्मीद है.

कैसा रहा है सफर?

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने डूसू 2026 में अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली कंझावा निवासी यश डबास पर दांव लगाया है. श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन और हाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुद्धिस्ट स्टडीज विभाग के यश इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में आयोजित ITF प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. साथ ही सीबीएसई नेशनल्स, SGFI नेशनल्स, खेलो इंडिया समेत कई खेल में शामिल रहे हैं. लेकिन अभी वह टेनिस कोर्ट के दम पर छात्र राजनीति में शामिल हुए हैं.

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क्या है मार्कशीट विवाद?

दरअसल, डूसू चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद से सोशल मीडिया पर यश की कथित मार्कशीट वायरल हो रही है. इसके बेसिस पर विरोधी उनके शैक्षणिक अंकों को लेकर सवाल कर रहे हैं और साथ ही छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वह सोच-समझकर वोट दें. हालांकि, अभी तक डॉक्यूमेंट की पुष्टि नहीं हुई है.

चुनाव से पहले की जा रही है साजिश

एबीवीपी के एक अधिकारी का कहना है कि यह आरोप चुनाव से पहले डबास की छवि खराब करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और इसे बदनामी अभियान बताते हुए खारिज कर दिया. अधिकारी ने कहा कि यश डबास एक होनहार उम्मीदवार हैं और छात्रों के बीच लोकप्रिय उम्मीदवार बनकर उभरे हैं. ऐसे आरोप केवल उन्हें बदनाम करने और उनकी लोकप्रियता कम करने के लिए फैलाए जा रहे हैं.

राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप

अधिकारी ने कहा कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और छात्र उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके काम और विश्वविद्यालय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के आधार पर करेंगे. एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के विजय शंकर मीना के खिलाफ डबास को उम्मीदवार बनाया है, जबकि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाम गठबंधन ने अनन्या रतूड़ी को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है.

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