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स्वामी प्रसाद ने अखिलेश के पूजा-पाठ को बताया ‘नौटंकी’, बोले- पिता मुलायम से सीखें

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पूजा-पाठ को ‘नौटंकी’ बताते हुए उन्हें पिता मुलायम सिंह यादव से सीखने की सलाह दी.

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स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (Photo: ITG)
स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (Photo: ITG)

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच सियासी तल्खी लगातार बढ़ती नजर आ रही है. मौर्य ने अखिलेश यादव के पूजा-पाठ को लेकर तंज कसते हुए इसे ‘नौटंकी’ बताया है. साथ ही उन्होंने अखिलेश को अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से सीखने की सलाह दी. मौर्य के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

पिछले कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं. इस बार उन्होंने अखिलेश के पूजा-पाठ को निशाने पर लेते हुए उनकी तुलना उनके पिता मुलायम सिंह यादव से करने की बात कही. मौर्य के बयान ने एक बार फिर समाजवादी राजनीति में वैचारिक और राजनीतिक टकराव को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

अखिलेश पर लगातार हमले कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य
स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को अखिलेश यादव पर उनके लगातार हमलों की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है. पूजा-पाठ को ‘नौटंकी’ बताने वाली टिप्पणी के जरिए मौर्य ने अखिलेश की राजनीति पर सवाल उठाया है. हालांकि, इस बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह मौर्य के आरोपों का किस तरह जवाब देते हैं.

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कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं के बीच आया बयान
मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर यह बयान तब दिया है, जब दावा किया जा रहा है वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं.  हालांकि मौर्य कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं? इसको लेकर अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं सामने आया है. 

स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा बयान के बाद अब निगाहें अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर हैं. आने वाले दिनों में यह देखना भी अहम होगा कि दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और कितनी तेज होती है.

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