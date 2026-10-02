पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सुखबीर बादल का युवाओं पर फोकस, लॉन्च किया 'Vibe Punjab Di' कैंपन

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए ‘Vibe Punjab Di’ अभियान शुरू किया है. 1 अक्टूबर को पटियाला के खालसा कॉलेज में हुए इस कार्यक्रम में SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने छात्रों के साथ सीधे बातचीत की. कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब दिए और अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें भी साझा कीं.
छात्रों ने सुखबीर बादल से पंजाब की कानून-व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कर्ज, बेरोजगारी और रोजगार जैसे मुद्दों पर सवाल किए. युवा महिलाओं ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, जबकि एक फूड ब्लॉगर ने उनसे उनकी पसंद के खाने के बारे में पूछा. सुखबीर बादल ने अपनी बेटियों के साथ रिश्ते को लेकर भी बात की.
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे. छात्रों ने सवाल पूछे और बातचीत में हिस्सा लिया. इस दौरान पारंपरिक राजनीतिक भाषण के बजाय सीधे संवाद का तरीका अपनाया गया, जिससे युवाओं को अपनी बात रखने का मौका मिला.
युवाओं को जोड़ने की तैयारी
SAD के इस अभियान का फोकस नई पीढ़ी और पहली बार वोट देने वाले युवाओं से जुड़ने पर है. पार्टी अपने आगे के अभियान में AAP सरकार की नाकामियों को युवाओं के सामने रखने और उन्हें अपने अभियान से जोड़ने की तैयारी कर रही है.
SAD 6 अक्टूबर से पूरे पंजाब में घर-घर जाकर अभियान शुरू करेगी. इस दौरान पार्टी AAP सरकार की नाकामियों को लेकर लोगों से बात करेगी और अपने घोषणापत्र के लिए उनकी राय लेगी. इसके साथ ही हरसिमरत कौर बादल की ‘मावां-धियां इंसाफ यात्रा’ भी तेज की जाएगी. इस अभियान में नशे और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे. वहीं, सुखबीर सिंह बादल नवंबर में पूरे पंजाब में बस यात्रा करेंगे. ‘Vibe Punjab Di’ के साथ घर-घर अभियान और बस यात्रा के जरिए SAD पंजाब चुनाव से पहले अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी.