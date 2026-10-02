हादसा या हमला? गुरदासपुर में 19 साल के तजिंदर की मौत पर विवाद, SIT ने शुरू की जांच

गुरदासपुर में 19 साल के तजिंदर सिंह की मौत के मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है. भैणी बासवाल गांव के तहत आने वाली रंधावा कॉलोनी के रहने वाले तजिंदर को 18 सितंबर को भूशा गांव में गंभीर हालत में पाया गया था. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह एक हफ्ते से ज्यादा समय तक वेंटिलेटर पर रहा. इलाज के दौरान 26 सितंबर को उसकी मौत हो गई. गुरुवार को उसका अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद अंतिम अरदास और अन्य रस्में पूरी की गईं.

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इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर 19 साल की सुखमनप्रीत कौर को गिरफ्तार किया है, जो तजिंदर को जानती थी. उसे पहले तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जबकि गुरुवार को अदालत ने उसकी रिमांड दो दिन और बढ़ा दी.

इसी बीच मामले को माझा संघर्ष समिति के इस्त्री विंग ने उठाया और तजिंदर के परिवार व समर्थकों ने SSP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. परिवार ने घटना और तजिंदर को आई चोटों की विस्तृत जांच की मांग की, जिसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की गई.

माझा संघर्ष समिति की इस्त्री विंग की अध्यक्ष और तजिंदर की पड़ोसी दविंदर कौर ने कहा कि परिवार को उसकी चोटों और उसे जिस हालात में पाया गया, उसे लेकर कई सवाल हैं. उन्होंने कहा कि समिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट और SIT की जांच पूरी होने से पहले कोई नतीजा नहीं निकाल रही है.

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परिवार ने एक लड़की के रिश्तेदार से जुड़ी कथित बातचीत के बारे में भी जानकारी मिलने की बात कही है, जिससे उनकी आशंकाएं बढ़ी हैं. हालांकि, तजिंदर पर कथित तौर पर हमला करवाने के लिए मदद मांगे जाने जैसी बातें अभी अपुष्ट हैं. इसकी जांच होना बाकी है.

कुछ स्थानीय लोग इसे सुपारी किलिंग भी कह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है. दविंदर कौर के मुताबिक, परिवार को मिली जानकारी के अनुसार घटना से पहले तजिंदर और सुखमनप्रीत के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. दावा है कि तजिंदर को सुखमनप्रीत की किसी दूसरे युवक से दोस्ती के बारे में पता चला था और इसी बात को लेकर कहासुनी हुई.

यह भी दावा किया गया है कि विवाद के दौरान तजिंदर ने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है. समिति ने कहा है कि अगर पोस्टमार्टम और SIT रिपोर्ट से परिवार की चिंताएं दूर नहीं होतीं तो बाहर के अधिकारियों वाली नई SIT या हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है.

पुलिस का कहना है कि SIT मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और किसी भी तथ्य को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही. SSP आदित्य ने कहा कि घटना की कई एंगल से जांच की जा रही है और SIT की जांच के बाद पूरी स्थिति साफ होगी. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और SIT की रिपोर्ट से यह पता चलने की उम्मीद है कि तजिंदर को चोटें किन हालात में लगीं और 18 सितंबर को उसे गंभीर हालत में पाए जाने से लेकर 26 सितंबर को उसकी मौत तक का घटनाक्रम क्या रहा.

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