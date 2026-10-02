बिग बॉस 20 से बाहर हुईं मनोज तिवारी की बेटी रीति, काजी तौकीर के गले लग फूट-फूटकर रोईं

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में बीच हफ़्ते हुए एक चौंकाने वाले एविक्शन में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को शो से बाहर होना पड़ा. 'बिग बॉस 20' में रीति का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. सिंगर बनने की चाह रखने वाली रीति घर में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करती रहीं और गेम में मज़बूत दोस्ती नहीं बना पाईं.

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जब कंटेस्टेंट्स को किसी एक घरवाले का सफर खत्म करने की पावर दी गई, तो रीति तिवारी ही सबसे सही पसंद थीं. कैप्टेंसी से जुड़े एक टास्क के दौरान, माही विज, उदिति सिंह और यंग डीएसए ने रीति की आखिरी लाइफलाइन छीनने का फैसला किया, जिसकी वजह से उन्हें बीच हफ्ते में ही शो से बाहर होना पड़ा.

रीति तिवारी 'बिग बॉस 20' से बाहर हुईं

इस हफ्ते कैप्टेंसी टास्क के दावेदार माही विज, उदिति सिंह, यंग डीएसए और कुशल तंवर उर्फ गुल्लू हैं. बिग बॉस ने उन्हें एक खास टास्क दिया. उनसे कहा गया कि वे मिलकर किसी एक कंटेस्टेंट को चुनें जिसकी लाइफलाइन वे खत्म करेंगे. बातचीत के बाद, उन्होंने रीति को चुना और चूंकि सिंगर ने पिछले हफ्ते ही अपनी पहली लाइफलाइन गंवा दी थी, इसलिए उन्हें बीच हफ्ते में ही शो छोड़ना पड़ा.

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सलमान खान ने रीति तिवारी को फटकारा

पिछले हफ्ते, एक टास्क के दौरान, रीति ने उदिति सिंह को अपशब्द कहे और काजी तौकीर को बाप के नाम की धमकी भी दी. इसके बाद, सलमान खान ने रीति को समझाया और कहा, 'रीति, दिक्कत यह है कि सिर्फ तुम खुद को रॉकस्टार कह रही हो; कोई और नहीं. बिग बॉस में आने से पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था. रीति, तुमने कहा कि तुम एक बेहतरीन सिंगर, कंपोज़र, सॉन्गराइटर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हो. कोई अपने बारे में ये सब बातें कैसे कह सकता है? यह बात लोगों की तरफ से आनी चाहिए. तुम्हारी भाषा बहुत खराब है, और इसका असर तुम्हारे पिता पर भी पड़ रहा है.'

सलमान खान ने कहा, 'तुम काजी को धमकी क्यों दे रही हो? जहां तक मुझे पता है, मनोज को तुम्हारा यह रवैया पसंद नहीं आएगा. तुम्हारी दादी भी यह शो देख रही हैं, और तुम मनोज तिवारी की बेटी हो, डॉली बिंद्रा की नहीं. याद करो, जब डॉली बिंद्रा ने तुम्हारे पिता से झगड़ा किया था, तो वे चुप रहे थे. अगर वे कुछ कहते, तो सब कुछ उनके खिलाफ हो जाता. तुम्हारे पिता अब घर में नहीं हैं. वे अब एक नेता हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तीन बार के सांसद हैं. अगर तुम किसी और की बेटी होतीं, तो उस पिता को तुम्हारी धमकी पसंद नहीं आती. रीति, मैं महिलाओं के मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेता हूं. 'डिस ट्रैक' में तुमने फिर से वही आरोप लगाए. तुमने बदतमीजी की हद पार कर दी. सोचो, OTT पर यह कैसा लगा होगा. क्या तुम अब भी इसका बचाव कर रही हो?'

काजी तौकीर ने कहा बहन

वहीं बिग बॉस हाउस से जाते वक्त काजी तौकीर ने रीति को बहन कहते हुए गले लगाया. काजी ने याद दिलाया कि वह वाइल्डकार्ड के तौर पर वापस आ सकती है. काजी ने ये भी कहा कि तुम स्टार हो, इसके अलावा उन्होंने अपना परफ्यूम भी रीति को तोहफे में दिया.

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Qazi: “You’re my sister. God bless you.” 🥹❤️



Love how he’s consoling Rhiti and making her feel better! ❤️#QaziTouqeer #Biggboss20 pic.twitter.com/BGpI4K3Bi4 — 𝑵𝒂𝒉𝒚𝒂𝒏 (@Nahyan_here) October 2, 2026

रीति के बाहर होने पर रिएक्शन

रीति के बीच हफ्ते में बाहर होने पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ दर्शकों को लगा कि उसने शो में काफी योगदान नहीं दिया, जबकि दूसरों ने इस फैसले पर सवाल उठाए. एक दर्शक ने लिखा कि भले ही रीति ने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई, फिर भी उसमें सुधार हो रहा था, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कंटेस्टेंट्स को आख़िरकार गेम में योगदान देना ही होता है.

एक और व्यक्ति ने बस इतना कहा, 'आखिरकार, सुकून मिला.' हालांकि, कुछ दर्शकों ने इस एविक्शन को पक्षपाती बताया या इसके सही होने पर सवाल उठाए. दूसरों ने अंदाजा लगाया कि रीति को हमेशा के लिए बाहर करने के बजाय किसी सीक्रेट रूम में भेजा जा सकता है. अब यह देखना बाकी है कि क्या रीति सच में बिग बॉस 20 से बाहर हो गई हैं या मेकर्स के मन में कोई और ट्विस्ट है.

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