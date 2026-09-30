8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में देरी पर कितना बनेगा एरियर? लेवल 6 से 8 तक का पूरा कैलकुलेशन

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की रिपोर्ट और नई सैलरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए देरी का एक सीधा मतलब एरियर भी हो सकता है. अगर आयोग की सिफारिशें देर से लागू होती हैं और नई बेसिक पे की गणना किसी पिछली प्रभावी तारीख से होती है, तो उस अवधि का बकाया कर्मचारी को मिल सकता है.

और पढ़ें

कितना एरियर बनेगा, यह कर्मचारी के लेवल, मौजूदा बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर और देरी के महीनों पर निर्भर करेगा. उदाहरण के लिए, लेवल 8 कर्मचारी के लिए 24 महीने की देरी और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुमान में एरियर करीब ₹17.94 लाख तक पहुंच सकता है.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और नवंबर 2025 में इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय किए गए थे. आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से मौजूदा समयसीमा करीब मई 2027 तक बनती है.

हालांकि, रिपोर्ट तय समय पर ही आ जाएगी, यह जरूरी नहीं है. आयोग जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त समय भी मांग सकता है. कुछ अनुमानों में रिपोर्ट मार्च 2027 से अगस्त 2027 के बीच आने की संभावना बताई गई है. अंतिम समयसीमा कंसल्टेशन और आयोग के काम की प्रगति पर निर्भर करेगी.

Advertisement

देरी होने पर एरियर कैसे बनेगा?

इसे आसान भाषा में समझिए. मान लीजिए नई बेसिक पे किसी तारीख से लागू मानी जाती है, लेकिन कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी बाद में मिलती है. ऐसे में प्रभावी तारीख से वास्तविक भुगतान के बीच की अवधि का अंतर एरियर के रूप में मिल सकता है. यहां सबसे अहम तीन चीजें होंगी- नई बेसिक पे कितनी तय होती है, फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है और नई सैलरी किस तारीख से प्रभावी होती है. यानी सिर्फ यह कहना कि आयोग की रिपोर्ट में 6 महीने या 24 महीने की देरी हुई, उससे एरियर की रकम तय नहीं हो जाएगी.

लेवल 6 कर्मी को कितना एरियर?

लेवल 6 के लिए मौजूदा बेसिक पे ₹35,400 मानी गई है. अलग-अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर एरियर में बड़ा अंतर दिखाई देता है. 2.15 फिटमेंट फैक्टर पर संशोधित बेसिक पे ₹76,110 बनती है. इस हिसाब से 20 महीने की देरी का अनुमानित एरियर करीब ₹8.14 लाख, जबकि 24 महीने की देरी पर करीब ₹9.77 लाख हो सकता है.

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 माना जाए, तो यही एरियर 20 महीने में करीब ₹9.06 लाख और 24 महीने में करीब ₹10.87 लाख हो सकता है. वहीं 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित एरियर 20 महीने के लिए करीब ₹11.12 लाख और 24 महीने के लिए करीब ₹13.34 लाख तक पहुंच सकता है.

Advertisement

लेवल 7 में क्या बनेगा हिसाब?

लेवल 7 में मौजूदा बेसिक पे ₹44,900 मानी गई है. अगर 2.15 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, तो बेसिक पे में अनुमानित बढ़ोतरी ₹51,635 होगी. इस आधार पर 20 महीने का एरियर करीब ₹10.33 लाख और 24 महीने का करीब ₹12.39 लाख हो सकता है.

वहीं 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर बेसिक पे में अनुमानित बढ़ोतरी ₹70,493 होगी. ऐसे में 20 महीने का एरियर करीब ₹14.10 लाख और 24 महीने का करीब ₹16.92 लाख तक पहुंच सकता है.

लेवल 8 वालों को मोटा एरियर

लेवल 8 कर्मचारी के लिए मौजूदा बेसिक पे ₹47,600 मानी गई है. यहां फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर एरियर में बड़ा अंतर दिखाई देता है. 2.15 फिटमेंट फैक्टर पर संशोधित बेसिक पे करीब ₹1,02,340 हो सकती है. इस हिसाब से 20 महीने की देरी पर अनुमानित एरियर करीब ₹10.95 लाख और 24 महीने पर करीब ₹13.14 लाख होगा.

अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर माना जाए, तो 20 महीने का अनुमानित एरियर करीब ₹14.95 लाख और 24 महीने का करीब ₹17.94 लाख तक पहुंच सकता है.

सिर्फ बेसिक पे से तय नहीं होता पूरा एरियर

यहां एक जरूरी बात है. ऊपर दिए गए आंकड़े मुख्य रूप से बेसिक पे में संभावित बढ़ोतरी के आधार पर हैं. वास्तविक वेतन और एरियर का हिसाब इससे अलग हो सकता है. HRA बेसिक पे से जुड़ा होता है, इसलिए नई बेसिक पे लागू होने पर इसमें भी बदलाव हो सकता है. दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे भत्ते DA से जुड़े होते हैं और DA में साल में दो बार बदलाव होता है. इसलिए हर भत्ते का एरियर बेसिक पे की तरह सीधे जोड़ना सही नहीं होगा.

Advertisement

फिर एरियर का असली हिसाब कैसे निकलेगा?

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और अपना संभावित एरियर समझना चाहते हैं, तो तीन आंकड़े सबसे पहले देखिए:

पहला- आपका मौजूदा बेसिक पे कितना है.

दूसरा- फिटमेंट फैक्टर कितना तय होता है.

तीसरा- नई सैलरी किस तारीख से प्रभावी मानी जाती है.

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की नई बेसिक पे ₹20,000 ज्यादा होती है और उसे 20 महीने का एरियर मिलता है, तो सिर्फ बेसिक पे के आधार पर अंतर ₹4 लाख होगा. लेकिन वास्तविक भुगतान में DA और लागू भत्तों समेत दूसरे कंपोनेंट्स भी भूमिका निभा सकते हैं. इसलिए अभी सामने आए ₹8 लाख, ₹13 लाख या ₹17.94 लाख जैसे आंकड़ों को अनुमान के तौर पर देखना चाहिए. 8वें वेतन आयोग ने अभी अंतिम फिटमेंट फैक्टर या अंतिम सैलरी स्ट्रक्चर तय नहीं की है.

---- समाप्त ----