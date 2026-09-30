Ketu Gochar 2026: आज से 66 दिन बाद केतु बदलेंगे अपनी चाल, 4 राशियां बनेंगी अमीर!

Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष, आध्यात्म, शोध और गूढ़ विद्याओं का कारक माना जाता है. 5 दिसंबर 2026 को छाया ग्रह केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं. कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं, जो मन, संवेदना और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. कर्क राशि में केतु का यह आगमन कई मायनों में बेहद खास और गहरा प्रभाव डालने वाला होगा. जहां एक ओर यह गोचर मन में चल रही पुरानी उथल-पुथल को शांत करेगा, वहीं दूसरी ओर यह जातकों के अंदर गजब का धैर्य, आध्यात्मिक झुकाव और मानसिक स्थिरता लेकर आएगा. आइए जानते हैं कि 5 दिसंबर को होने वाले केतु के इस राशि परिवर्तन से किन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है:

और पढ़ें

कर्क राशि (Cancer)- आत्मचिंतन, मानसिक शांति और नया दृष्टिकोण

केतु का गोचर आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में होने जा रहा है. पिछले लंबे समय से मन में चल रही अकारण बेचैनी और मानसिक तनाव समाप्त होगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता में परिपक्वता और ठहराव (धैर्य) देखने को मिलेगा. अध्यात्म और ध्यान (Meditation) की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, जिससे आपको आंतरिक शांति और स्पष्टता महसूस होगी.

कन्या राशि (Virgo)- आय में बढ़ोतरी और गुप्त शत्रुओं का नाश

केतु का यह गोचर आपकी राशि के ग्यारहवें (लाभ व इच्छा पूर्ति) भाव में रहेगा. आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा. आय के नए जरिया बनेंगे. आपकी एकाग्रता की वजह से कार्यस्थल पर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. मानसिक रूप से आप खुद को बेहद मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे.

Advertisement

वृश्चिक राशि (Scorpio)- भाग्य का पूरा साथ और धार्मिक यात्राओं के योग

आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र ग्रह केतु आपके नवम (भाग्य व धर्म) भाव में गोचर करेंगे. रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे. भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. उच्च शिक्षा, रिसर्च या शोध कार्यों से जुड़े जातकों को बड़ी सफलता हासिल होगी. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या तीर्थयात्रा का योग बनेगा, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा.

मीन राशि (Pisces)- बौद्धिक क्षमता में वृद्धि और धन लाभ

यह गोचर आपकी राशि से पंचम (बुद्धि, ज्ञान व संतान) भाव में होने जा रहा है. आपकी कल्पनाशीलता और एकाग्रता में जबरदस्त वृद्धि होगी. जो लोग कला, लेखन, ज्योतिष या विश्लेषणात्मक कार्यों में हैं, उन्हें विशेष पहचान मिलेगी. अचानक आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे और पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी.

केतु के शुभ प्रभाव बढ़ाने के अचूक उपाय

- प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें और बप्पा को दूर्वा अर्पित करें.

- नियमित रूप से ध्यान (Meditation) करें और मन को शांत रखने का प्रयास करें.

- किसी मंदिर में तिल, कंबल या आवारा कुत्तों को भोजन व रोटी दें.

---- समाप्त ----