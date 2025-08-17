LIVE: 16 दिन, 1300 KM... थोड़ी देर में सासाराम से निकलेगी राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा', लालू बोले- संविधान मिटने नहीं देंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज, 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिन की और लगभग 1,300 किलोमीटर लंबी 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत कर रहे हैं. इस यात्रा को विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले 'वन पर्सन, वन वोट' के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान बता रहा है. यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक मेगा रैली के साथ समाप्त होगी. इस यात्रा पर LIVE अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं.

कांग्रेस सांसद यात्रा शुरू करने के लिए दिल्ली से सासाराम के लिए रवाना हो गए हैं. इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे. विपक्ष इस यात्रा के जरिए सरकार पर 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर सीधा हमला करने की रणनीति बना रहा है.

'वोट अधिकार यात्रा' यात्रा बिहार के 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी, जिनमें औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा जैसे जिले शामिल हैं. यात्रा का फॉर्मेट राहुल गांधी की इसी साल की शुरुआत में हुई 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' की तरह रखा गया है, जिसमें वे पदयात्रा और रोड ट्रैवल के दरिए वोटर्स तक पहुंचेंगे.

- राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर आरजेडी नेताओं ने केंद्र सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है. लालू प्रसाद यादव ने दोहराया कि संविधान मिटने नहीं देंगे, जनता जागरूक है और न्याय की उम्मीद है. वहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और वोट का अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए यह लड़ाई जरूरी है.

#WATCH | Patna | On 'Voter Adhikar Yatra', Former Bihar CM and RJD chief Lalu Prasad Yadav says, "We will not let democracy perish. We have made many sacrifices to save democracy. We will continue to do so in the future. We will not let it perish." pic.twitter.com/F5TDthphKt — ANI (@ANI) August 17, 2025

- यात्रा शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा, 'BJP के लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं. बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है. हम लोग चुप नहीं बैठेंगे. हम लोगों के लिए लड़ेंगे. हम लोग वोट डालने का अधिकार मिटने नहीं देंगे. हर बिहारी वोट डाले, इसलिए हम यात्रा में जाएंगे. हमें उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा. जो लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो लोकतंत्र को मिटाना चाहते है. लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई लड़ना जरूरी है.'

वोट अधिकार यात्रा का शेड्यूल

बिहार में SIR को लेकर 16 दिनों तक चलने वाली वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम के सुअरा हवाई अड्डे पर सभा से होगी. इसके बाद यह यात्रा औरंगाबाद पहुंचेगी. औरंगाबाद के कुटुंबा में महागठबंधन के नेता रात्रि विश्राम करेंगे. यात्रा 17 अगस्त को सासाराम, रोहतास; 18 अगस्त को देव रोड, अंबा-कुंडुंबा; 19 अगस्त को हनुमान मंदिर, पूनामा, वजीरगंज; 21 अगस्त को तीन मोहानी दुर्गा मंदिर, शेखपुरा; 22 अगस्त को चंद्र बाग चौक, मुंगेर; 23 अगस्त को कुर्सेला चौक, बरारी, कटिहार; 24 अगस्त को खुश्कीबाग, कटिहार से पूर्णिया; 26 अगस्त को हुसैन चौक, सुपौल; 27 अगस्त को गंगवारा महावीर स्थान, दरभंगा; 28 अगस्त को रीगा रोड, सीतामढ़ी; 29 अगस्त को हरिवाटिका गांधी चौक, बेतिया; 30 अगस्त को एकमा चौक, एकमा विधानसभा, छपरा में पहुंचेगी. 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा. 20, 25 और 31 अगस्त को यात्रा का विश्राम रहेगा.

