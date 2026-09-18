नितिन नवीन पंजाब में नशा मुक्ति अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी, गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. BJP आज से 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' शुरू करने जा रही है. वहीं शिरोमणि अकाली दल भी चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी में जुट गया है. कांग्रेस भी पंजाब में संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट दिल्ली लौटकर राहुल गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.

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पठानकोट से नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पठानकोट से 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगे. इससे पहले वह एक रैली को भी संबोधित करेंगे. यात्रा की शुरुआत पठानकोट के माधोपुर स्थित एकता स्थल से होगी.

BJP का कहना है कि इस अभियान का मकसद पंजाब में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है. चार यात्राएं पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगी. इनकी कुल दूरी करीब 4 हजार किलोमीटर होगी.

भाजपा की ये यात्राएं 30 सितंबर को जालंधर में खत्म होंगी. यहां एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा. इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की जानकारी दी गई है. यात्रा 13 दिन तक चलेगी. BJP इसे नशे के खिलाफ जन अभियान बता रही है. पार्टी ने इसके लिए 'भाजपा का नारा, नशा मुकाना सारा' का नारा भी दिया है.

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#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh | On his upcoming visit to Punjab, BJP National President Nitin Nabin says, "I believe that the youth of Punjab—descendants of hardworking farming families, heirs to a rich culture and a thriving industrial sector that was once a source of pride… pic.twitter.com/UjmFF49zrW — ANI (@ANI) September 18, 2026

'पंजाब के युवाओं को नशे ने बर्बादी की ओर धकेला'

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पंजाब के मेहनती किसानों के परिवारों से आने वाले युवाओं को नशे ने गलत दिशा में धकेल दिया है. उन्होंने कहा कि यही युवा पंजाब की ताकत और भविष्य बन सकते थे. नवीन ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों ने सत्ता के लिए नशे के मुद्दे का इस्तेमाल किया. सत्ता में आने के बाद नशे के कारोबार को रोकने के बजाय इसे बढ़ने दिया गया.

उन्होंने कहा कि BJP अब नशे के खिलाफ आंदोलन शुरू कर रही है. ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ में उन परिवारों को भी साथ जोड़ा जाएगा, जिन्होंने नशे के कारण अपने लोगों को खोया है

चंडीगढ़ में अकाली दल की मेनिफेस्टो कमेटी की बैठक आज

वहीं शिरोमणि अकाली दल भी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है. पार्टी की मेनिफेस्टो कमेटी की बैठक आज चंडीगढ़ में होगी. पार्टी ने पहले नौ सदस्यीय कमेटी बनाई थी. बाद में इसका विस्तार कर इसे 20 सदस्यों का किया गया. कमेटी की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह भुंडड़ कर रहे हैं. दलजीत सिंह चीमा को सदस्य सचिव बनाया गया है.

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अकाली दल की मेनिफेस्टो कमेटी में वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा और महिला प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है. पार्टी का कहना है कि कमेटी पंजाब के अलग-अलग हिस्सों का दौरा करेगी. इस दौरान किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों से बातचीत की जाएगी. इन वर्गों से मिले सुझावों को 2027 के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा.

दिल्ली लौटकर राहुल गांधी से मिलेंगे सचिन पायलट

इधर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट भी दिल्ली लौट रहे हैं. वह आज शुक्रवार को राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे. पायलट पंजाब के अपने पहले दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपेंगे. इस रिपोर्ट में पंजाब कांग्रेस के संगठन और मौजूदा राजनीतिक स्थिति से जुड़ी जानकारी शामिल होने की बात सामने आई है.

दरअसल, सचिन पायलट ने हाल ही में पंजाब का दौरा किया था. इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता एक साथ नजर आए. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ मौजूद रहे. पायलट ने पंजाब में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था. इसके बाद अब वह दिल्ली में पार्टी नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट देंगे.

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इस तरह पंजाब में तीनों प्रमुख सियासी खेमों की गतिविधियां एक साथ तेज हो गई हैं. BJP नशे के मुद्दे पर यात्रा निकाल रही है. अकाली दल घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है. कांग्रेस संगठन की स्थिति और आगे की रणनीति पर रिपोर्ट तैयार कर रही है. पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये गतिविधियां राजनीतिक दलों की तैयारियों का हिस्सा हैं.



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