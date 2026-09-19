बाराबंकी जेल में HIV पॉजिटिव मिली महिला बंदी, विभाग ने शुरू की संपर्क में आए लोगों की तलाश... क्या है पूरी कहानी

बाराबंकी की जेल में एक महिला बंदी HIV संक्रमित मिली है. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटा रहा है. मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि यह महिला उन चार आरोपियों में शामिल थी, जिन्हें जून 2026 में पुलिस ने एक देह व्यापार और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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बाराबंकी जिला कारागार में बंदियों की स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष कैंप लगाया गया था. जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राजीव टंडन के पत्र के बाद जेल प्रशासन की अनुमति मिली और ICTC फतेहपुर की टीम ने 24 से 27 अगस्त तक जांच अभियान चलाया. इस कैंप में HIV के अलावा टीबी, सिफलिस और हेपेटाइटिस B-C समेत कई बीमारियों की जांच की गई.

जांच के दौरान चार बंदियों में टीबी की पुष्टि हुई. वहीं एक महिला बंदी की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई. रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने महिला को इलाज के लिए लखनऊ के KGMU के ART सेंटर से लिंक कर दिया.

अब संपर्क में आए लोगों की तलाश क्यों?

HIV की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के सामने अगला काम था यह पता लगाना कि महिला के संपर्क में कौन-कौन लोग आए थे. अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे लोगों की पहचान और जांच की प्रक्रिया गोपनीय तरीके से की जा रही है. मकसद यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जांच या इलाज की जरूरत हो तो उसे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें. महिला की काउंसलिंग भी कराई जा रही है.

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यहां एक बात समझना जरूरी है. किसी व्यक्ति के HIV पॉजिटिव पाए जाने से यह अपने आप साबित नहीं होता कि संक्रमण उसे जेल में ही हुआ. संक्रमण का समय या स्रोत सामने नहीं आया है. जिस महिला बंदी की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वह जून में गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए चार आरोपियों में शामिल थी.

दरअसल, 21 जून 2026 को बाराबंकी की नगर कोतवाली पुलिस ने पैसार इलाके के सिद्धार्थनगर मोहल्ले में एक चार मंजिला मकान पर कार्रवाई की थी. पुलिस के मुताबिक, यहां कथित देह व्यापार और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़ी गतिविधियों की सूचना थी.

कार्रवाई के बाद पुलिस ने तीन महिलाओं समेत चार आरोपियों को जेल भेजा था. इसी मामले में गिरफ्तार एक महिला की अब जेल में हुई स्वास्थ्य जांच के दौरान HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

2019 में भी आया था ऐसा मामला

बाराबंकी जिला कारागार में HIV संक्रमण से जुड़ा मामला पहले भी सामने आ चुका है. साल 2019 में जेल में लगाए गए स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान 26 कैदियों में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई थी. इसके बाद प्रदेश की जेलों में HIV और टीबी जैसी बीमारियों की नियमित जांच कराने के निर्देश दिए गए थे. अब कई साल बाद एक बार फिर जेल में स्वास्थ्य जांच के दौरान HIV संक्रमण का मामला सामने आया है.

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फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का फोकस दो चीजों पर है. पहली, HIV संक्रमित मिली महिला का इलाज लगातार जारी रहे. दूसरी, उसके संपर्क में आए लोगों तक पहुंचकर जरूरत के मुताबिक उनकी जांच कराई जाए. जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राजीव टंडन के मुताबिक, महिला को KGMU के ART सेंटर से लिंक कर दिया गया है. वहीं बाराबंकी के CMO डॉ. रंजन गौतम ने कहा है कि पूरे मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में अब आगे की जांच से ही पता चलेगा कि इस मामले में और कितने लोगों की स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है.

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