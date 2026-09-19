अचानक आई तेज रफ्तार कार, 5 लोगों को मारी टक्कर और फिर हो गई फरार



ग्रेटर नोएडा से हिट एंड रन का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारती दिखाई दे रही है. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. घटना ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.

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वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े हैं. इसी दौरान एक काले रंग की ऑल्टो कार तेज रफ्तार से आती है और वहां मौजूद कई लोगों को टक्कर मार देती है. इसके बाद चालक कार को मोड़कर मौके से फरार हो जाता है.

बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब पांच लोग घायल हुए हैं. हालांकि, गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई. सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

क्या जानबूझकर मारी गई टक्कर?

वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या कार चालक ने जानबूझकर लोगों को टक्कर मारी थी. वीडियो में कार का सड़क किनारे खड़े लोगों की ओर तेजी से आना दिखाई देता है. हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी. इसकी पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी.

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सीसीटीवी से खंगाला जा रहा कार का पूरा रूट

आजतक के संवाददाता हिमांशु मिश्रा के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज का पूरा ट्रेल खंगाल रही है. कार कहां से आई, किस रास्ते से घटनास्थल तक पहुंची और हादसे के समय उसकी स्थिति क्या थी, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

फॉरेंसिक टीम की मदद से भी मामले की जांच की जा रही है. पुलिस के पास कार का नंबर और ड्राइवर से जुड़ी कई अहम जानकारियां मौजूद हैं. आरोपी चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

ड्राइवर और घायलों के बीच कोई संबंध था?

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार चालक और जिन लोगों को टक्कर लगी, उनके बीच पहले से कोई परिचय या विवाद था या नहीं. इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि कहीं ड्राइवर का ध्यान मोबाइल फोन या किसी दूसरी वजह से तो नहीं भटका था.

फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह हादसा था या टक्कर के पीछे कोई दूसरी वजह थी.

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