scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका: कोलोराडो के वॉटर सिस्टम पर हैकर्स का साइबर अटैक, सेटिंग्स बदलीं

अमेरिका के कोलोराडो में दो छोटे वाटर सिस्टम पर विदेशी हैकर्स ने साइबर अटैक किया और उपकरणों की सेटिंग में बदलाव कर दिए. हालांकि, इससे पानी की सप्लाई और क्वालिटी पर कोई खास असर नहीं पड़ा.

Advertisement
X
अगस्त में कोलोराडो में हैकर्स ने वॉटर सिस्टम को निशाना बनाया. (Photo-Representative)
अगस्त में कोलोराडो में हैकर्स ने वॉटर सिस्टम को निशाना बनाया. (Photo-Representative)

अमेरिका में पानी की सप्लाई करने वाले सिस्टम भी साइबर हमलावरों के निशाने पर आ गए हैं. कोलोराडो में हैकर्स ने दो छोटे वॉटर सिस्टम को निशाना बनाया. हैकर्स ने सिस्टम से जुड़े डिवाइसेज की सेटिंग में कई बदलाव किए, जिसमें रिमोट एक्सेस बंद करना, अलार्म को डिएक्टिवेट करना और पंपिंग साइकिल में बदलाव करना शामिल था.

हालांकि, राहत की बात ये रही कि इन घटनाओं से न तो लोगों की सुरक्षा प्रभावित हुई और न ही पानी की सप्लाई बाधित हुई. कोलोराडो के गवर्नर जेरेड पोलिस के कार्यालय की प्रवक्ता एली सुलिवन ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है.

दो निजी कंपनियों के सिस्टम निशाने पर

सम्बंधित ख़बरें

xi Jinping
जिनपिंग की US यात्रा से पहले ट्रंप चीन की जासूसी पर बोले
H-1B वीजा पर ट्रंप का झटका: पाबंदियां आगे बढ़ीं,1 लाख डॉलर का नियम भी
Trump 100% Tariff Impact India
ट्रंप ने किए साइन... अब भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, जानिए कितना असर
US Warship
AI की एक गलती से छिड़ सकता था चीन-अमेरिका युद्ध! हमले की तैयारी में थी US आर्मी
अमेरिका-सऊदी के बीच 24 अरब डॉलर की F-35 डील, देखें US Top-10

गवर्नर कार्यालय के मुताबिक, ये घटना निजी तौर पर संचालित वाटर यूटिलिटीज में हुई है. दोनों सिस्टम बेहद छोटे हैं और 200 से कम लोगों को पानी मुहैया कराते हैं. हैकर्स ने कुछ वक्त के लिए इन दोनों डिवाइसेज की सेटिंग बदल दी थी. 

हालांकि, दोनों कंपनियों ने जल्दी ही मामले को संभाला और प्रशासन को इसकी जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों जगहों पर वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेस और पानी की क्वालिटी पर असर नहीं पड़ा.

ईरान समर्थित ग्रुप पर नजर

गवर्नर ऑफिस ने कहा कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले के पीछे कौन था. अधिकारियों को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि ईरान समर्थित एक ग्रुप ड्रिंकिंग वाटर और वेस्टवाटर सिस्टम तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है. 

Advertisement

ये घटनाएं अगस्त के आखिर में हुईं थीं. इससे कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका के करीब एक दर्जन राज्यों में स्थानीय वाटर सिस्टम पर साइबर हमलों की खबरें सामने आई थी.  21 अगस्त की साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी (CISA) की एडवाइजरी के मुताबिक, उस दौरान करीब 100 वाटर एंटिटीज को निशाना बनाया गया था.

यह भी पढ़ें: रूस से तेल खरीदने वालों पर ट्रंप का बड़ा प्रहार, भारत-अमेरिका व्यापार पर असर

पहले भी बदली गई थीं मशीनों की सेटिंग

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने पहले हुए हमलों के तरीके को ईरान से जुड़े पुराने साइबर हमलों जैसा बताया था. इन हमलों में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (PLC) को निशाना बनाया गया था. ये कंप्यूटर डिवाइस जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीनों और दूसरे डिवाइसेज को कंट्रोल करने का काम करते हैं. FBI ने 30 जुलाई को बताया था कि पहले के कुछ हमलों में वाटर ऑपरेशन पर असर पड़ा था.

हमलावरों ने IP एड्रेस बदले और सिस्टम में सेटिंग और पासवर्ड से जुड़े बदलाव किए.  इससे कुछ जगहों पर कर्मचारियों के कनेक्टेड डिवाइसेज पर कंट्रोल और निगरानी दोनों प्रभावित हुए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में 18 महीने के बच्चे पर आवारा कुत्ते का हमला, CCTV में कैद हुई पूरी घटना |
    Nichbhang Rajyog: मंगल-गुरु की युति से नीचभंग योग, 3 राशियों का चमकेगा भाग्य |
    दिल्ली एयरपोर्ट पर SpiceJet की फ्लाइट्स में देरी, लेह-जम्मू समेत 5 उड़ानें प्रभावित |
    ईरान ने जासूस को दी फांसी, इजरायल को मिसाइल ठिकानों की जानकारी देने का आरोप |
    3 करोड़ के नोटों से सजी गणेश प्रतिमा की कहानी... आस्था और उत्सव के बीच पंडाल में दिखी अनोखी थीम |
    CM योगी का बड़ा ऐलान, UP में अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र |
    Golmaal 5: बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन-अक्षय खन्ना में होगी टक्कर, गोलमाल की रिलीज डेट आई सामने |
    बाकी सब ठीक है... ये इंच टेप थोड़ा सा मुड़ा हुआ क्यों होता है? |
    Railway Rule: सावधान! ट्रेन के सफर में किया ये काम... तो जुर्माने के साथ जेल होगी |
    PM मोदी ने बांटे 51 हजार से ज्यादा नियुक्ति पत्र, बोले- 2047 तक भारत को विकसित बनाना है लक्ष्य
    Advertisement