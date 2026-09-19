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51 हजार युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र, PM मोदी बोले- 'विकसित भारत' बनाने में आपका बड़ा रोल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 20वें रोजगार मेले के तहत 51 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. देशभर में 45 रोजगार मेलों का आयोजन हुआ. पीएम मोदी ने युवाओं की प्रतिभा, कौशल और रोजगार के अवसरों पर बात करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर जोर दिया.

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PM मोदी ने सौंपे 51 हजार नियुक्ति पत्र.(file Photo: Screengrab/Narendra Modi/X)
PM मोदी ने सौंपे 51 हजार नियुक्ति पत्र.(file Photo: Screengrab/Narendra Modi/X)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 20वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51 हजार से ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को विभिन्न सरकारी संगठनों में नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस दौरान देशभर में 45 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी किया.

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और इन उत्सवों के बीच आज हजारों परिवारों के जीवन में नई खुशी आई है. उन्होंने कहा कि देशभर में 51 हजार से ज्यादा युवा आज सरकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि युवा ऐसे समय में भारत सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, जब देश 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा और कौशल ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है. दुनिया को भारत के इनोवेटर्स, उद्यमियों और युवा शक्ति से काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के साथ भारत ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सहयोग केवल सरकारों तक सीमित न रहे, बल्कि उद्यमी, किसान, महिलाएं और युवा भी इस साझेदारी में सक्रिय भागीदार बनें. इसी सोच के साथ ब्रिक्स कनेक्ट और ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल जैसी पहल शुरू की गई हैं.

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भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था

पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8 फीसदी रही है और निवेश में करीब 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग को उन्नत कर रही हैं और यह प्रगति ऐसे समय में हो रही है, जब दुनिया कई तरह की अनिश्चितताओं से जूझ रही है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'सुधार एक्सप्रेस' को देश के हर स्तर पर पूरी गति से आगे बढ़ाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. पीएम मोदी ने नवनियुक्त युवाओं से कहा कि सरकार का हिस्सा होने के नाते उनका हर फैसला 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के अभियानों को लगातार मजबूत करने वाला होना चाहिए.

रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल हुए. इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं. 20वें रोजगार मेले के साथ विभिन्न विभागों और सरकारी संगठनों में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं की संख्या 12.75 लाख हो गई है.

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